Еще раз о новом расписании и нехватке автобусов

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Несмотря на то, что к составлению расписания нарвских городских автобусов впервые была привлечена общественность, новое расписание, вступившее в силу с 15 апреля, удовлетворило далеко не всех. Основная причина недовольства - недостаточное количество рейсов, что связано с нехваткой автобусов.

Илья Федоров: «Мнение садоводов также старались учесть».

Наша газета получила немало звонков от читателей по поводу расписания, также мы провели опрос на улицах города. Выяснилось, что новое расписание городских маршрутов некоторые пассажиры хвалят и очень многие признают, что оно стало удобнее. Правда, немало было и горожан самого разного возраста, которые вообще затруднились ответить на вопрос о расписании, поскольку давно уже ходят пешком: по их словам, автобусы ходят слишком редко, и они отвыкли ими пользоваться.

Напомним, что именно из-за большого количества нареканий к работе общественного транспорта при нарвском городском собрании была создана специальная транспортная комиссия. И уже в ноябре 2017 года состоялась встреча с горожанами, на которой они имели возможность высказать все свои замечания и пожелания. В марте с проектом нового автобусного расписания можно было ознакомиться на официальном городском сайте narva.ee и опять-таки высказать все свои замечания. Председатель транспортной комиссии Илья Федоров ответил на вопросы НГ.

- Сколько замечаний и пожеланий от горожан комиссия получила и все ли замечания были учтены?

- В целом было получено внушительное количество различных, порой взаимоисключающих пожеланий от горожан: только после публикации проекта расписания на городском сайте их поступило более 100. Все пожелания и замечания были рассмотрены.

Поскольку мы вынуждены были считаться с ограничением по линейным километрам, учитывали в первую очередь пожелания, связанные с наиболее востребованными маршрутами, которыми пользуется самое значительное число пассажиров. Чтобы удовлетворить пожелания горожан в большем объеме, необходимо иметь больше линейных километров.

- Жалуются горожане в основном на расписание автобусов, идущих в сады. Получается, что труднее всего комиссии было учесть мнение садоводов?

- Мнение садоводов также старались учесть, председатели садоводческих товариществ принимали участие в совместной работе транспортной комиссии и комиссии по товариществам, а наша рабочая группа посещала все сады и изучала вопрос. Большой нашей заслугой считаю то, что удалось сделать рейсы в сады «Ивушка»: этот вопрос пришлось согласовывать с Центром общественного транспорта, поскольку движение общественного транспорта на этом участке должен организовывать не город, а уезд. Но в итоге все удалось утрясти, а если для кого-то время неподходящее, могу сказать одно: сделали все, что смогли.

- Итак, чтобы все были довольны расписанием, необходимо еще больше рейсов, и, соответственно, линейных километров. Что можно сделать?

- В настоящий момент не хватает не только линейных километров, но и автобусов, а также водителей, которые бы их обслуживали. Все эти вопросы можно будет решить только в рамках следующей поставки в 2022 году. Договор с фирмой Atko Bussiliinid заключен на срок c 01.02.2016 по 31.01.2022. На данный момент с фирмой налажена конструктивная работа. Город и фирма-перевозчик совместными усилиями внесли максимально возможное количество исправлений и дополнений в график движения автобусов в рамках действующего договора.

В часы пик на городских и пригородных маршрутах задействованы все 17 автобусов.

Определенных результатов в улучшении транспортных перевозок на пригородных маршрутах мы ждем и от недавно образованного Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа. Комиссия по транспорту и городская управа уже наладили сотрудничество с центром, одним из результатов которого стало, например, открытие автобусной линии в сады «Ивушка».

Ирина ТОКАРЕВА