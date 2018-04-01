День обсуждений BAZAR пройдет в Нарва-Йыэсуу

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День обсуждений BAZAR перестаёт быть только “нарвской находкой”. 6 мая он пройдет в курортном Нарва-Йыэсуу, который совсем недавно поменял свой статус, став третьим по величине самоуправлением в Эстонии.

BAZAR в Нарве, 2017 год. Архив «ВП»

Майский BAZAR в Нарва-Йыэсуу необычен. Темы обсуждений охватывают проблемы не только местных жителей, но и затрагивают проживающих в ближайших Нарве и Силламяэ.

Главный вопрос обсуждения “Нарва-Йыэсуу: город для жителей или для туристов?”

Ждут ли тут больших концертов или, напротив, с опаской готовятся к всплеску правонарушений и потере покоя? Хотят ли развлечений на пляже или тихих прогулок по лесу?

Кого считать тут местными? Не секрет, что значительная часть домовладельцев проживает на два города - имеют собственность как в Нарве, так и в исконно дачном Нарва-Йыэсуу. Считают ли горожане местными нарвитян и прислушиваются ли к голосу и мнению своих соседей? Видят ли варианты сотрудничества с Силламяэ?

Вторая тема - головная боль не только Нарва-Йыэсуу, но и всего уезда: “Здания-призраки: ждать или действовать?”

Заброшенные участки с недвижимостью, которые десятилетиями ждут своих инвесторов, уже давно называют “домами с привидениями”.

Что городские власти предпринимают для решения этой проблемы? Какие есть законные инструменты для воздействия на собственников и в какой стадии процессы?

В Нарва-Йыэсуу есть минимум 2 примера успешного возрождения заброшенных комплексов - отель Meresuu SPA & Hotel в 2008 году и Noorus SPA Hotel в 2014 . Чем истории этих объектов принципиально отличаются от других? Как и где искать инвестиции?

6 мая, в Нарва-Йыэсуу в Белом зале на Kesk 3 стартуют обсуждения:

Нарва-Йыэсуу: город для жителей или для туристов?

Начало дискуссии в 11.00;

Здания-призраки: ждать или действовать? Начало дискуссии в 13.00.

На сайте проекта уже начался сбор вопросов, касающихся данных тем. Свои мнения и вопросы все желающие могут отправлять посредством специальной формы. Все вопросы попадают в обработку, а затем к модераторам дискуссий. Форма гарантирует полную анонимность.

Справка:

Впервые день обсуждений BAZAR состоялся в сентябре 2017 г.

Страница проекта: www.bazarestonia.com

Страница в фейсбуке: facebook.com/bazarestonia

По информации организаторов BAZAR