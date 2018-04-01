Бомбоубежищ в Нарве нет, но, возможно, скоро они появятся

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В последнее время ситуация в мире напоминает известную фразу из кинофильма - “стабильности нет”. На Сирию летят ракеты, и вот уже обычные раскаты грома за окном вызывают у нас тревожные чувства.

Казематы бастиона Виктория (на снимке) пережили две мировые войны. Летом 1941 года они стали местом спасения сотен нарвитян, которые прятались за толстыми каменными стенами и толщей земли от бомбежек. Возможно, сегодняшним жителям города в случае опасной ситуации тоже стоит делать ставку на казематы, пока в Нарве не появились официальные места укрытия? Архив «ВП»

Российские журналисты регулярно отчитываются перед населением о том, где находятся и как содержатся бомбоубежища, в соседнем Санкт-Петербурге время от времени проверяют состояние средств связи, заранее предупреждая об этом население по телевидению. Звучат разговоры об “агрессии” России и в эстонских медиа время от времени появляются мнения некоторых политиков, которые нельзя назвать дружелюбными в отношении страны-соседа. Неудивительно, что жители Нарвы начинают проявлять беспокойство по вчера еще казавшимся экзотичным поводам.

“Есть ли в нашем городе бомбоубежища и какой-то план по эвакуации гражданского населения в случае ракетного удара? Где с ним можно ознакомиться?»- такой вопрос прозвучал от одного из наших читателей.

Не хотелось бы нагнетать истерию, но ведь, действительно, указания, как следует поступать в случае опасности, куда, в буквальном смысле, бежать, известны в Нарве далеко не всем: мы привыкли жить спокойно и мирно.

Летом прошлого года депутаты Нарвского городского собрания рассматривали возможность выкупить часть строения бывшего бомбоубежища (площадку) на Кренгольмском острове, но речь тогда шла лишь о том, чтобы сделать из него туристический объект для обзора водопадов. Все подвалы домов сталинской эпохи, по сути, являются бомбоубежищами. Наверное, в них и сейчас можно спуститься в случае необходимости, многие из них используются квартирными товариществами для проведения общих собраний и находятся в удовлетворительном состоянии. Но я думаю, что в нынешнее время, если уж и начнётся война, то она будет вестись такими способами, что спрятаться от неё все равно не получится, - мрачно пошутил городской секретарь Антс Лийметс, отвечая на вопрос о нарвских бомбоубежищах.

Кризисная комиссия регулирует проблемы мирного времени

В Нарве существует кризисная комиссия при городской управе, возглавляемая мэром города. Советник горуправы и член комиссии Урмас Токман пояснил, что в компетенцию городской комиссии не входят вопросы государственного значения:

- Готовиться к военным действиям - не наша задача. Компетенция кризисной комиссии направлена на регулирование трех основных кризисов: связанных с питьевой водой и канализацией, улицами и дорогами, а также вопросами отопления. Во всех остальных случаях в дело вступают другие официальные органы - например, департамент по защите здоровья в случае необходимости введения карантина из-за вспышки инфекционного заболевания.

По словам Токмана, на сегодня государство уже разработало концепцию защиты населения. Кризисная комиссия при необходимости готова присоединиться к государственным центрам по решению кризисов и выполнять соответствующие указания.

Он также пояснил, что в случае необходимости население Нарвы будет оповещаться о кризисной ситуации по радио и через средства массовой информации.

SMS-оповещение на сегодня не предусмотрено: фирмы-операторы сотовой связи пока не готовы к сотрудничеству. Возможно, все изменится, когда государство возьмёт решение этого вопроса на себя.

“Создавать и сохранять бомбоубежища нецелесообразно”

Какое же из государственных учреждений отвечает за спасение мирного населения в случае вооруженного конфликта? За комментарием мы обратились в Спасательный департамент, однако оттуда нас направили к Государственным Силам обороны, курирующим вопросы, связанные с военными действиями. Капрал Сил обороны Игорь Ляпин ответил, что обязанности по эвакуации мирного населения должны быть возложены на полицию.

Юрген Клемм, советник по коммуникации Министерства внутренних дел, пояснил нашей газете, что в настоящий момент в Эстонии не считается целесообразным создавать бомбоубежища или сохранять прежде построенные, объяснив это следующим образом:

- Ни с какой стороны нам не угрожает опасность возникновения ситуации, которая бы заставила людей прятаться в бомбоубежище. Правительство республики отказалось от использования защитных сооружений для гражданской обороны ещё в 1993 году, поскольку они стояли без дела и не находили применения. Однако рабочая группа по средствам укрытия Государственной канцелярии должна к концу этого года представить правительству предложения, нужны ли в государстве какие-то решения по созданию средств укрытия, и если да, то какие. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайте госканцелярии: https://riigikantselei.ee/et/ekspertruhmad, - заметил он.

Во время “холодной войны” в Советском Союзе была создана система бомбоубежищ для защиты от ядерного нападения НАТО, при этом учитывалось месторасположение военных стратегических объектов, пишет Ю. Клемм, и после распада Советского Союза и восстановления независимости Эстонии исчезла необходимость поддерживать систему бомбоубежищ. Большинство ранее существовавших укрытий теперь находятся в частной собственности, и их состояние не оценено.

Чтобы подготовиться к кризисным ситуациям, которые действительно угрожают людям в Эстонии (это могут быть, к примеру, природные катаклизмы, крупные технические сбои), желательно иметь в каждом доме сухие продукты, консервы, фонарик, батареи и радио, работающее на батарейках, заключает представитель Министерства внутренних дел.

Софья Боборенко

