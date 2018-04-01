Нарва и Союз самоуправлений уезда подписали договор о сотрудничестве

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27 апреля в здании Нарвской городской управы Нарва и Союз самоуправлений Ида-Вируского уезда (IVOL) подписали договор доброй воли с целью сотрудничества в подготовке заявки Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году. Свои подписи под текстом договора поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте, старейшина Тойлаской волости Эве Эаст, председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин и председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейко Лухалайд.

Фото: Светлана Зайцева

Как сказал на церемонии подписания договора мэр Нарвы Тармо Таммисте, не только у Нарвы, но и у всего северо-восточного региона Эстонии может открыться уникальная возможность быть в центре внимания всей Европы. «Нам необходимо развивать и оживлять взаимное культурное общение между городами, вместе у нас будет гораздо больше шансов на победу. Титул Культурной столицы Европы 2024 привлечет большое количество местных и иностранных туристов в Ида-Вирумаа, и мы все должны быть готовы к этому», - сказал Т.Таммисте.

Представители самоуправлений Ида-Вирумаа высказали уверенность в том, что у города есть исключительно хорошие шансы добиться этого титула, поэтому они очень заинтересованы в сотрудничестве с Нарвой. На встрече прозвучали первые идеи, которые впоследствии могут стать частью большого общего праздника.

Договор о сотрудничестве с Нарвой на пути ее подготовки к завоеванию титула Культурной столицы Европы хотят подписать и представители волостей Люганузе и Алутагузе. Вероятно, это будет сделано на следующем заседании Союза самоуправлений Ида-Вируского уезда.

Как сказал вашему корреспонденту председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейко Лухалайд, «мы говорили также с представителями союза самоуправлений Ляэне-Вирумаа и, кажется, договорились, что в ближайшем времени будем обсуждать заключение подобного договора и с ними». «Трудно сейчас прогнозировать, что конкретно будет включать этот договор, но разговор о сотрудничестве в любом случае вести будем», - добавил г-н Лухалайд.

- Какой самый большой вызов, на ваш взгляд, стоит перед Нарвой и нарвитянами в движении к завоеванию титула Культурной столицы Европы 2024 года? - с таким вопросом»ВП» обратился к председателю горсобрания города-соседа Нарвы Силламяэ Елене Коршуновой.

Елена Коршунова:

- Перестать оправдываться перед всеми, что мы достойны этого титула. Пора заканчивать эту тему бесконечных увещеваний, что мы, мол, не хуже других. У нас есть то, чего нет ни у кого другого. У нас не меньшее культурное и историческое наследие, чем у Тарту и Таллинна. Мы уникальны и способны это показать на достойном уровне.

Светлана Зайцева