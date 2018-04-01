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Среда обитанияПо итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

Дата публикации: Сегодня, 15:45 Просмотрено: 125

24 апреля в Нарвском Языковом лицее подвели итоги «Тотального диктанта 2018». Из 250 участников 6 человек написали его на “отлично”, ещё 40 справились с заданием на твердую “четверку”. Занятно, что среди отличников нет ни одного школьника. Отличниками этого года стали Анна Мишина, Надежда Клюкина, Елена Магдина, Эвелина Сауле Тадж, Елена Оболонская и Елена Игнатьева. Все они - представители среднего и старшего возраста.

По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

Среди награжденных - немало людей старшего возраста. Фото: Софья Боборенко.

Председатель экспертной комиссии, педагог Нарвского Языкового лицея Надежда Иванова, подводя итоги, заверила, что все работы, претендующие на “пять” и “четыре”, прошли проверку не по одному разу, их смотрели несколько членов экспертной комиссии.

- Критерии оценивания очень строгие, для того чтобы написать на “пять”, можно было допустить ошибку только в одном знаке препинания. Никто не смотрел на возраст участников, никому не делали никаких поблажек, - сказала педагог.

Надежда Иванова заметила, что, к сожалению, в этом году ни один школьник не написал диктант на “отлично”, хотя в классе, где она преподаёт, есть “очень сильные” девочки, которые претендовали именно на пятёрку. Однако гимназистки ”срезались” на написании выражения “след в след”, решив, что оно пишется как “точь-в-точь”.

Светлана Панфилёнок, одна из организаторов “Тотального диктанта» в Нарве, преподаватель русского языка и литературы Нарвского Языкового лицея, утешает тех, кто недоволен своим результатом.

- Каждый, кто принял участие в мероприятии,- молодец. Оценка - не самое важное, главное - это победа над самим собой. Мы вами гордимся. Приходите и на следующий год писать “Тотальный диктант”! - приглашает она.

- Участие в таком масштабном и интересном мероприятии, как диктант, который пишут сотни тысяч человек по всему миру, - это прогрессивный шаг для всех, в том числе и для тех, чьи ожидания не оправдались, - уверена Светлана.

Поколение 60+ не сдаётся

Особое уважение и слова восхищения организаторы выразили тем участникам и участницам, которые, несмотря на возраст - от 60 лет и выше, нашли в себе силы и желание прийти на “Тотальный диктант”. Таких в этот раз оказалось 43 человека, старейшей участнице (только представьте!) - 89 лет. Разве это не показатель того, что люди не потеряли интерес и вкус к жизни?

По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

Фото: Софья Боборенко

Надежда Иванова рассказала об одной из отличниц, которая в своё время написала свой первый диктант на “два”. Но Анна Мишина не сдалась, регулярно ходила на консультации и писала каждый год диктанты, с каждым разом улучшая свой результат, и в этом году получила заслуженную “пятёрку”. Сама она не присутствовала на церемонии награждения, но организаторы передали её слова: «У тех, кому за 60, остается не так уж много радостей: это внуки, это здоровье (если оно есть) и для меня, пусть это кому-то покажется смешным, - участие в “Тотальном диктанте”.

Софья Боборенко По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

ТОП-5 орфографических ошибок:

не спеша - 46%
чересчур - 25%
питался квашеной
капустой - 22%
сомнамбулический - 16%
приобретали - 10%

totaldict.ru

 

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По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников" По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

Комментарии (1)

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нарвитянка
Сегодня, 17:36
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Хорошо,что многие успешно написали диктант. Лично моё мнение - не нужно перегружать тотальный диктант такой сложной пунктуацией. Это, скорее, для корректоров и редакторов тексты, а не для простого обывателя ( а нас большинство среди пишущих). Да и сам текст Яхиной, извините, какая-то архаика. Одно предложение занимает четверть страницы, зачем? Чтоб люди "сломали головы" со знаками препинания? Интересно услышать мнение людей, кто писал этот диктант.

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