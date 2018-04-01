По итогам тотального диктанта выявлено шесть "отличников"

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24 апреля в Нарвском Языковом лицее подвели итоги «Тотального диктанта 2018». Из 250 участников 6 человек написали его на “отлично”, ещё 40 справились с заданием на твердую “четверку”. Занятно, что среди отличников нет ни одного школьника. Отличниками этого года стали Анна Мишина, Надежда Клюкина, Елена Магдина, Эвелина Сауле Тадж, Елена Оболонская и Елена Игнатьева. Все они - представители среднего и старшего возраста.

Среди награжденных - немало людей старшего возраста. Фото: Софья Боборенко.

Председатель экспертной комиссии, педагог Нарвского Языкового лицея Надежда Иванова, подводя итоги, заверила, что все работы, претендующие на “пять” и “четыре”, прошли проверку не по одному разу, их смотрели несколько членов экспертной комиссии.

- Критерии оценивания очень строгие, для того чтобы написать на “пять”, можно было допустить ошибку только в одном знаке препинания. Никто не смотрел на возраст участников, никому не делали никаких поблажек, - сказала педагог.

Надежда Иванова заметила, что, к сожалению, в этом году ни один школьник не написал диктант на “отлично”, хотя в классе, где она преподаёт, есть “очень сильные” девочки, которые претендовали именно на пятёрку. Однако гимназистки ”срезались” на написании выражения “след в след”, решив, что оно пишется как “точь-в-точь”.

Светлана Панфилёнок, одна из организаторов “Тотального диктанта» в Нарве, преподаватель русского языка и литературы Нарвского Языкового лицея, утешает тех, кто недоволен своим результатом.

- Каждый, кто принял участие в мероприятии,- молодец. Оценка - не самое важное, главное - это победа над самим собой. Мы вами гордимся. Приходите и на следующий год писать “Тотальный диктант”! - приглашает она.

- Участие в таком масштабном и интересном мероприятии, как диктант, который пишут сотни тысяч человек по всему миру, - это прогрессивный шаг для всех, в том числе и для тех, чьи ожидания не оправдались, - уверена Светлана.

Поколение 60+ не сдаётся

Особое уважение и слова восхищения организаторы выразили тем участникам и участницам, которые, несмотря на возраст - от 60 лет и выше, нашли в себе силы и желание прийти на “Тотальный диктант”. Таких в этот раз оказалось 43 человека, старейшей участнице (только представьте!) - 89 лет. Разве это не показатель того, что люди не потеряли интерес и вкус к жизни?

Фото: Софья Боборенко

Надежда Иванова рассказала об одной из отличниц, которая в своё время написала свой первый диктант на “два”. Но Анна Мишина не сдалась, регулярно ходила на консультации и писала каждый год диктанты, с каждым разом улучшая свой результат, и в этом году получила заслуженную “пятёрку”. Сама она не присутствовала на церемонии награждения, но организаторы передали её слова: «У тех, кому за 60, остается не так уж много радостей: это внуки, это здоровье (если оно есть) и для меня, пусть это кому-то покажется смешным, - участие в “Тотальном диктанте”.

Софья Боборенко

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не спеша - 46%

чересчур - 25%

питался квашеной

капустой - 22%

сомнамбулический - 16%

приобретали - 10%

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