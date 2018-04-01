Автобусно-железнодорожный терминал обещают к концу года

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В Нарве проводятся строительные работы по реконструкции здания вокзала (договор был заключен между AS Vant и AS Eesti Raudtee). В здании железнодорожного вокзала создадут необходимые условия для пассажиров поездов, автобусов и их встречающих, появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения, кафе, туалеты. Строительные работы по реконструкции части здания идут по графику и согласно договору должны быть закончены в ноябре. Во время строительства пассажирам должны обеспечить безопасный и удобный проход к поездам.

Так будет выглядеть новый автобусный вокзал в Нарве. В центре эскиза можно видеть так называемый "навес" (varikatus), к нему будут прибывать автобусы.

На этой неделе начинаются приостановленные в связи с зимним периодом строительные работы на территории, непосредственно прилегающей к вокзалу (дороги, парковки, тротуары). Строительные работы ведет фирма YIT Infra Eesti AS. В связи со строительными работами Департамент развития и экономики Нарвы просит пассажиров, гостей и жителей города быть внимательнее и следовать специальным указателям во время движения к железнодорожному вокзалу, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, поскольку практически вся территория вокзала находится в зоне строительной площадки.

Также сейчас готовится поставка на строительные работы по сооружению навеса и перрона для автобусов и пассажиров. Департамент развития и экономики заказал экспертизу как основного проекта, так и уже сделанных работ по фундаменту навеса. Как только результаты экспертиз будут готовы, будет объявлена поставка на строительные работы.

Совместный проект Департамента развития и экономики города Нарвы с акционерным обществом Eesti Raudtee объединит здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал.

Проект был одобрен Программой «Развитие железнодорожного движения и объединение различных способов движения», и город совместно с ЭЖД получает на его реализацию финансовую поддержку в размере 1 615 370, 00 евро. Общая стоимость проекта составляет 2 425 981,75 евро. Проект планируется реализовать до конца этого года.

По информации Анне Веево, заведующей службы проектов

Департамента экономики и развития Нарвы

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