500 молодых нарвитян откроют День города

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День города в этом году выпадает на субботу, 2 июня, впервые состоится на Петровской площади, затронув также территорию парка Нарвского замка и сквер Пушкина. Это решение вызвано строительными работами во внутреннем дворе Нарвского замка, но, как обещают организаторы, не повлияет на проведение культурной программы и настроение горожан.

Любители приключений и герои спорта

В этом году программа Дней города приурочена к празднованию 100-летия Эстонской Республики, - заметил заместитель руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун:

- Все главные события, происходящие в Нарве, в этом году связаны с юбилеем нашей страны. Это будет просматриваться и в украшении колонны праздничного шествия, и в ярком прологе - представлении по случаю начала празднования Дня города. В нём примут участие 500 нарвских молодых ребят, которые сейчас активно готовятся к выступлению под руководством местных педагогов и режиссера из Санкт-Петербурга Ирины Лелюх, - рассказал он, пообещав жителям и гостям “действительно красивое зрелище”. Д. Вергун также заметил, что сейчас ведутся переговоры с ETV+ о возможности показать эту часть празднования на всю страну, возможно даже, в прямом эфире.

Традиции и новинки

День 2 июня откроется традиционными, юбилейными в этом году (уже десятыми!) “Гонками на мыльницах” в 12 часов в Липовой ямке.

Традиционное шествие нарвских организаций и обществ вновь пройдет по отремонтированному Таллиннскому шоссе от заправки Neste до Петровской площади, в этот раз колонну впервые возглавит новый оркестр, созданный из учеников Нарвской музыкальной школы. Выход колонны - в 13.30

Напомним, что в этом году, как обычно, состоится большой концерт с участием звёзд эстонской и российской эстрады. Помимо любимого многими Игоря Корнелюка и легендарных рок-групп “СерьГа” и “Ногу свело!”, зрителей ждёт встреча с популярной эстонской группой «ТРАФФИК». Новинкой этого лета станет возможность использовать две сцены: главную на Петровской площади и малую - в парке Нарвского замка. В перерывах большого концерта, необходимых для проверки звука, можно будет посмотреть выступления местных творческих коллективов, а также праздник национально-культурных обществ на малой сцене.

С 14 часов на Петровской площади и парке Нарвского замка детей ждут всевозможные мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, выставки, мастерские и представления центра науки AХХАА, аттракционы, батуты и многое другое.

Организаторы обещают, что все необходимые и привычные условия будут сохранены и на новом месте. Разрешена продажа алкоголя крепостью до 6%, безопасность обеспечит охранная фирма, с которой у города налажено постоянное сотрудничество.

Молодёжный фестиваль и “Забег Героев”

Днём ранее, 1 июня, дети и молодёжь города отпразднуют День защиты детей. В 10.00 на стадионе Калев-Фама состоится спортивный праздник детских садов «Радуга детства». А в 17.30 в парке Нарвского замка пройдёт молодёжный фестиваль „Start Art/ Start Act“, который соберёт творческую молодёжь Эстонии и Латвии. Современная культура будет представлена через творческие мастерские, театральное представление, магическое шоу, живую музыку от молодых исполнителей. В этот же день в 12 часов пройдут мероприятия “Инваспорта”.

Воскресение, 3 июня, продолжит празднование. В 11.00 откроются двери Художественной галереи, где пройдёт традиционный День художника. В тоже время на Липовой ямке можно будет испытать себя в «Забеге героев». «Забег Героев» - это забег по пересеченной местности, где в дополнение к трассе имеются разнообразные препятствия. В Нарве он состоится уже во второй раз.

Также в воскресенье состоится детский спектакль “Весёлый Роджер” и творческий вечер сатирика Семёна Альтова в ДК “Ругодив”.

Дни города Нарва проходят под флагом VII Фестиваля современного искусства «Мост Дружбы», организуемого совместно с “Балтийский дом”.

Софья Боборенко