В память о чуде, которое случилось

Дата публикации: Вчера, 22:52

Чуть больше чем через неделю, а именно 4 ноября, православная церковь будет отмечать день Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых любимых и почитаемых образов пресвятой Богородицы. Чудотворная Казанская икона Божией Матери считается покровительницей земли русской.

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе хранится образ Казанской иконы Божией Матери, получившей в народе наименование «Принаровская». Эта святыня явила чудеса в 1848 году: по молитвам перед Её чудотворным образом были спасены от страшной эпидемии холеры жители деревни Скамья в Принаровье. Фото Светланы Зайцевой

О празднике в честь Казанской иконы Божией Матери, а также об иконографии образа Богородицы, Ее почитании православной церковью мы попросили рассказать нашим читателям иеромонаха Алексия (Вишневского), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии.

- 4 ноября православная церковь празднует день Казанской иконы Богоматери. Но у иконы Казанской Богоматери есть еще один праздник – 21 июля. 21 июля по новому стилю вспоминается чудесное явление образа Богоматери в Казани в 1579 году. А 4 ноября по новому стилю чествуется московский список иконы, находящийся в Казанском соборе на Никольской улице. Этот список был сделан в 1612 году — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.

Десятки чтимых местных списков Казанской иконы распространились по многим епархиям Русской церкви. Казанской иконе ныне посвящены сотни храмов и монастырей.

- Казанская Божья Матерь, Иверская Богоматерь, Владимирская Богоматерь, Богородица Почаевская, Богородица Иерусалимская… А еще - икона Богоматери «Знамение», икона Богоматери «Умягчение злых сердец», икона Богоматери «Неупиваемая чаша», икона Богородицы «Утоли мои печали»... Объясните, пожалуйста, почему так много икон Богоматери?

- Число почитаемых икон Богородицы, по подсчетам специалистов, достигает семисот. С первых изображений Пресвятой Девы делались многочисленные списки, копии, они распространились по всему миру и “зажили” своей жизнью. По молитвам верующих перед этими иконами случались чудотворения и исцеления, что и старались запечатлеть, зафиксировать иконописцы, делая новые списки. Они хотели «привязать» икону к своей местности, рассказать реальную историю пребывания этой конкретной иконы на их земле. Например, кровоточащая рана на щеке «Иверской» — свидетельство иконоборческих времен, когда икона подверглась нападению отвергавших священные изображения: от удара копья из иконы истекла кровь, что повергло нападавших в ужас. А, например, третья рука у иконы «Троеручица» добавлена святым Иоанном Дамаскиным в память о чуде, которое случилось с ним самим. Все множество икон Девы Марии является символами-отражениями различных граней и способов Ее благодатной помощи. И причем многие иконы имеют чудесное происхождение. Каждое из изображений Богородицы подчеркивает определенный аспект Ее материнства, Ее любви к роду человеческому.

- Во многих молитвах православные обращаются к Богоматери как к первой Ходатаице и Заступнице рода христианского пред Богом...

- Вспомним Святое Евангелие. Умирая на кресте, Господь произнес следующую фразу, обращенную к Пресвятой Богородице и святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено! Се, сын Твой! Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26, 27). Тогда, у Креста Спасителя, произошло усыновление Пресвятой Богородицей не только святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, но и всего человечества. То есть Пречистая стала Матерью всем нам. Мы же стали Ее детьми. Это также подтверждается словами, сказанными Ею после Своего Успения, когда Она явилась скорбящим святым апостолам. «Радуйтесь! Ибо я с вами – во все дни», – говорила Дева Мария. Главное, чтобы наша молитва к Ней была не сухой формальностью, но живой и искренней потребностью души. А Пресвятая Богородица всегда готова прийти на помощь Своим детям.

- Во всех храмах Нарвы есть икона Казанской Богоматери или только в Воскресенском кафедральном соборе? И как все же правильно говорить: Казанская икона Богоматери? список Казанской иконы Богоматери? Порой можно слышать просто — Казанская Богоматерь?

- Правильно будет говорить - Казанский образ Богородицы. В нашем регионе это очень почитаемый образ Божией Матери, и его можно найти в каждом нарвском храме. Более того, в г. Нарва-Йыэсуу есть деревянный храм, освященный в ее честь. В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе есть три иконы Казанской богоматери. Один из образов Казанской иконы Божией Матери получил в народе название «Принаровская» - поскольку эта чудотворная икона находилась в деревне Скамья, когда-то располагавшейся на берегу реки Наровы. Еще одна икона с Казанским образом Богородицы, видимо, когда-то принадлежала чьей-то семье. Право утверждать это дает тот факт, что на иконе собраны лики многих святых — видимо, небесных покровителей членов семьи. И еще одна икона с Казанским образом Богородицы в Воскресенском соборе - это подарок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Как святая Православная церковь чтила и чтит Божию Матерь?

- Церковь ставит Мать Иисуса Христа, Богородицу, выше всех святых, выше всех ангелов. Особыми достоинствами Пресвятой Девы Марии, за которые особенно и почитают Ее христиане, являются Приснодевство и Богоматеринство. Еще в первые века христианства появилась молитва «Богородице, Дево, радуйся», которую можно услышать на самых разных языках. Знаменитая «Ave, Maria» – это та же молитва на латыни. Церковь знает только одного человека, который был свободен от себялюбия совершенно, который от начала до конца своей жизни всегда отдавал всего себя Богу, ничего не ожидая взамен. Это – Матерь Божия. Через Нее Господь явил великие благодеяния: воплотился и искупил нас от вечной смерти.

- Что должен сделать православный христианин 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери?

В этот день следует быть на Божественной литургии, где совместной молитвой прославить Пречистую Деву, поблагодарить за Ее благодеяния и попросить помощи и заступления. Хочется напомнить нашим читателям об очень древнем и действенном молитвенном правиле - это так называемое «Богородичное правило». Его дала Сама Матерь Божия. К VIII веку его исполняли все христиане, но затем на Востоке оно забылось. Преподобный Серафим Саровский в конце XVIII века возродил это правило в Русской Церкви. Старец просил людей читать 150 раз молитву “Богородице Дево, радуйся” и благословлял исполнять ежедневно это правило. В жизни Божией Матери было пятнадцать ступеней, пятнадцать главных моментов, и чтение Богородичного правила разделено на 15 десятков. На каждом десятке, поочередно, вспоминаются все главные события из жизни Пресвятой Богородицы. Подробное описание чтения «Богородичного правила», можно найти в молитвенниках, посвященных Пресвятой Богородице или спросить у священнослужителей. Если кому-то тяжело каждый день прочитывать 150 раз «Богородице Дево» - можно ограничится чтением этой молитвы 50 раз или для начала десятком. Но главное — постоянство и искреннее сердце, открытое к Пречистой Деве. Господь показал нам, сколь сильна пред Ним молитва Пречистой Матери и сколь действенна приносимая Ею помощь во всех обстоятельствах, а самое главное — для спасения наших душ и душ наших родных, близких и знакомых, как живых, так и уже переступивших порог Вечности.

Беседу вела Светлана Зайцева