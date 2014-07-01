Жизнь епархии

Благовестник ВирумааЖизнь епархии
Молебен на начало учебного года был отслужен 1 сентября в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе. Праздник продолжился торжественной линейкой на площадке перед собором, где собрались учащиеся, их родители, учителя и гости.
А 17 сентября у собора прошел День знаний, который организовал молодежный отдел Нарвской и Причудской епархии. Здесь же объявили и победителей конкурса детских рисунков «Букет для любимого учителя», который молодежный отдел проводил совместно с газетами «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».
Торжественное открытие выставки «История Православия Эстонии в фотографиях» прошло в Храме Христа Спасителя в Москве 5 сентября. Выставка приурочена к 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) ― первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла нынешней осенью отмечается 100-летие учреждения Ревельской епархии.
Фотовыставка подготовлена издательским отделом Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова. В экспозицию вошли фотографии из архивов церковного управления Эстонской Церкви и Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, а также частных коллекций Александра Дормидонтова и Сергея Мянника.
Правящий архиерей Нарвской епархии сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Успенском соборе Московского Кремля.
6 сентября 2017 года, в праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
По благословению Его Святейшества осенью 2017 года отмечается 100-летие учреждения Эстонской кафедры. В Патриаршем богослужении в Кремле приняла участие делегация Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В составе эстонской делегации были члены Синода ЭПЦ МП, а также настоятели ряда храмов Таллинской и Нарвской епархий.
В честь 100-летия епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) ― первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии и в честь 100-летия учреждения Эстонской кафедры епископ Нарвский и Причудский Лазарь вручил церковные награды клирикам и мирянам Нарвской епархии.
За усердные труды на благо Святой Православной Церкви настоятель храма св. Димитрия и Александра Нарвских протоиерей Василий Куприянов был награждён медалью св. благоверного князя Даниила Московского II степени.
За активную поддержку и соработничество с Православной Церковью мэр города Нарва Тармо Таммисте и Председатель городского собрания Александр Ефимов были награждены орденами Русской Православной Церкви в честь преподобного Серафима Саровского III степени.
Также Архиерейскими грамотами были награждены благотворители храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Алайыэ Наталия Вердникова, Зоя Шипкова и Зинаида Виира.
Завершился чемпионат города Нарва по футболу 2017, в котором принимала участие футбольная команда Нарвской епархии (NPK).
На стадионе "Kalev-Fama". состоялась торжественная церемония награждения победителей, призёров и лучших игроков турнира. Председатель нарвского городского собрания Александр Ефимов вручил памятный подарок капитану Епархиальной команды иерею Артемию Бондареву как одному из лучших игроков чемпионата.
При поддержке фонда гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" в рамках проекта Нарвского Воскресенского кафедрального собора «Просвещение» в Нарвской центральной библиотеке 28 сентября открылись компьютерные курсы для людей с ограниченными возможностями. Проект «Просвещение» победил в Международном открытом грантовом конкурсе "Православная инициатива".
В честь 110-летия со дня освящения Свято-Исидоровского храма и 100-летия образования Эстонской кафедры епископ Нарвский и Причудский Лазарь в сослужении епископа Маардуского Сергия, викария Таллинской епархии, 6 октября возглавил Божественную Литургию в храме священномученика Исидора Юрьевского в Санкт-Петербурге.
По благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря Паломническим отделом Нарвской епархии была организована очередная поездка по святым местам Пскова и Псковской области.
5 ноября в Нарвском замке откроется выставка «Нарвский архиерей», посвященная архиепископу Павлу (Дмитровскому) по случаю 145-летия со дня его рождения и 80-летия архиерейской хиротонии.
Протодиакон Вадим Талаев
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