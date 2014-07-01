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Пела молитвы как колыбельную

Дата публикации: Сегодня, 19:35

Ежедневные молитвы, чтение Закона Божиего и христианской литературы, посещение церкви (и не только по праздникам), причастие и исповедь каждый месяц, занятия в воскресной школе… Для пятерых детей Аллы и Артема Черемисиновых все это - естественное наполнение их повседневной жизни. Удивительно, но у самих родителей, Аллы и Артема, было совсем иначе.

 

Пела молитвы как колыбельную

Фото Светланы Зайцевой.

 

С Аллой Черемисиновой я познакомилась совершенно случайно. Этим летом, когда на площадке у нарвского храма Двенадцати апостолов праздновали День любви, семьи и верности, я обратила внимание на статную молодую женщину, которая вместе с девочкой долго стояла перед иконой благоверных Петра и Февронии и что-то объясняла ей. Та слушала внимательно, иногда что-то спрашивала. Чувствовалось, что разговор, который они вели, для них интересен и важен. Мы познакомились, разговорились. И я поняла, что Алла должна стать очередной героиней нашей рубрики «Личный опыт веры».

- Не могу объяснить, откуда ко мне это пришло, как зародилось, но мне еще в детстве казалось, что во мне есть вера. И когда я слышала разговоры подруг о том, что они крещенные, глубоко в душе печалилась: «Как жаль, что меня не крестили!». Мои родители – педагоги, атеисты, хотя о православии, если вдруг заходил разговор, всегда говорили с уважением. Однако в церковь меня никто не водил. Много позже, когда я была уже взрослым человеком, узнала, что мать моего деда, оказывается, была очень верующей женщиной. Она без мужа, который погиб на войне, подняла четырех детей. Уверена, вера ее спасла и помогла. Так что, помните, как в Евангелии говорится: даже если вы отреклись, все равно зерно веры рано или поздно прорастет. У нас дома были слайды, художественные альбомы, в которых часто встречались картины с библейской тематикой, были и иконы. Когда я их разглядывала, во мне как будто начинала звучать музыка, и я чувствовала присутствие живого Господа.

Однажды, рассказывает Алла, когда она была в пионерском лагере, их группу повезли на экскурсию в Пюхтицы. «И мы попали на службу. До сих пор у меня перед глазами тот день - образ Богоматери, солнечные блики на окладах икон, свет, который заливал весь храм… И до сих пор душа хранит чувство радости и восторга, которое я испытала на той службе», - говорит Алла.

Студенческие годы (Алла и ее будущий муж Артем закончили Нарвскую Высшую Школу) подтолкнули к продолжению поиска своего духовного пути. «Блестящие лекции о христианстве в русской литературе нам читал Андрей Иванен, я стала посещать факультатив по церковному пению. Однажды отправилась на экскурсию по храмам Санкт-Петербурга, которую организовали в нашем вузе, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Кстати, именно на этой экскурсии я с удивлением узнала, что покреститься можно в любом возрасте», - рассказывает Алла.

Когда они с Артемом решили пожениться, Алла предложила своем суженному обвенчаться в церкви. Тот не возражал. «В один и тот же день мы и покрестились, и обвенчались, - говорит она. – И в этот же день обряд крещения прошли и наши мамы».

- Прочитать молитву перед тем как сесть за стол, обязательно посещать все воскресные и праздничные службы, причащаться и исповедоваться – для меня это оказалось таким естественным, как будто я была приучена делать это с детства. Но я увидела, что моего мужа такое рьяное следование канонам православной жизни несколько смущает, - признается Алла. – Видимо, он сам был к этому еще не готов. Мы не стали давить друг на друга. Ощущение себя христианином, понимание того, что значит для тебя вера – эти вопросы не так просты, когда ты задаешься решать их для себя будучи уже взрослым человеком. Артем прошел свой путь к Богу. Нашим детям, надеюсь, будет легче идти по дороге к храму.

- Воспитывая пятерых детей, старший из которых уже студент-первокурсник, а самой маленькой 7 лет, вы, вероятно, нашли свой рецепт воспитания ребенка в любви к Богу, в вере?

- Представьте себе, мне сложно однозначно ответить на этот вопрос! Потому что дети очень разные — по характеру, по темпераменту, по своим способностям. Да, все они у нас трудолюбивые, честные, заботливые, все отличники в школе. 16-летний Андрей, например, по собственному желанию стал алтарником в храме священномучеников Дмитрия и Александра Нарвских, он постоянно читает молитвы, посещает все службы, постится; 12-летний Геннадий — иподьякон, его позвали помогать на епископских службах в Воскресенском соборе, думая, что мальчик гораздо старше, но он хорошо справляется. А вот Тимофей, которому 18-ть и который тоже когда-то был алтарником, в последние годы стал задаваться такими вопросами о вере, о Боге, что порой, признаюсь, я даже не знаю, что ему ответить. У десятилетнего Артема и семилетней Василисы, естественно, свой уровень понимания и интереса. Но в одном я уверена: если у родителей действительно есть вера и любовь к Богу, то дети будут учиться этому самым естественным образом — потому что верой и любовью наполнены дом и семья. Также важно, чтобы в окружении семьи были люди, которые разделяют ваши интересы. Важно, в каком возрасте вы начинаете водить ребенка в храм, как вы объясняете ему смысл молитв, какие книги вместе читаете, что объясняете...Ну, и масса других слагаемых. Уверена, начинать надо буквально с первых дней жизни ребенка. Стоя перед иконой с молитвой я всегда держала на руках своих новорожденных. И пела им молитвы как колыбельные песни.

 

Светлана Зайцева

Пела молитвы как колыбельную

 

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