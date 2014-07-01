Спросите у священника. Потерялся нательный крестик…

Благовестник ВирумааСпросите у священника. Потерялся нательный крестик…
Крест, который мы носим на своем теле, является свидетельством нашей принадлежности к христианству. В чине освящения крестного знамения для ношения на теле содержится указание и напоминание нам, какой ценой куплено наше спасение, какую жертву принес ради нас Спаситель. Крест является символом нашего спасения. Его своею кровью освятил Иисус Христос. С этого момента из орудия казни он превратился в силу. Нательный крест является ко всему прочему силой, которая прогоняет прогоняет дьявольские наваждения.
Нательный крест – это зримый символ христианской веры. В русской православной традиции на обороте нательного креста часто помещают надпись «Спаси и сохрани». Изображение на нательном кресте распятия — поздняя традиция.
Каждый сознательный христианин не должен расставаться со своим нательным крестиком. В рекомендациях Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, по поводу того, как мы должны начинать новый день, говорится, что каждый христианин должен с утра благоговейно его поцеловать.
Человек, который носит на себе распятие Христово, свидетельствует о своей сопричастности страданиям и подвигу своего Спасителя, за которыми следует надежда на спасение, а значит, и воскресение человека для вечной жизни с Богом.
Естественно, в жизни случаются ситуации, когда мы можем потерять свой нательный крестик. Придавать этому какое-то мистическое значение не стоит!
Ко всему прочему и находки подобного рода не являются предзнаменованием чего-то дурного. Никакой нагрузки окультного характера подобные происшествия не носят!
Ни грехи, ни судьба с этим никак не связаны.
Если случается так, что у вас уже есть нательный крестик и вы находите чей-то, то вы можете принести его в церковь, положить на столик, и любой, кто хочет, может его взять.
Напомню, что у русских людей была и остается традиция обмениваться нательными крестами – так они становятся крестовыми побратимами.
Я бы рекомендовал покупать или дарить малолетним детям самый простой и небольшой нательный крестик, не из драгоценных металлов, потом что велика вероятность, что ребенок его потеряет. Сила нательного крестика, любого, в том, что он является святым знамением нашего искупления греха, проклятия, дьявола.
Ношение же креста как модного аксессуара, дорогого ювелирного украшения является кощунством. Такое отношение поддерживалось в результате толерантного и терпимого отношения христианской церкви. Для многих крест не является выражением его личной веры, что является прискорбным фактом нашего времени.
Но стоило бы таким модникам попасть в иноверную среду, они ощутили бы на себе проблему выбора. Даже в современном мире за принадлежность к христианству можно поплатиться жизнью.
Какой конфигурации, какого дизайна ваш нательный крестик, из какого материала он сделан, не важно. Главное, чтобы вы понимали суть этого символа христианства.
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