Успение Пресвятой Богородицы — летняя Пасха

Благовестник ВирумааУспение Пресвятой Богородицы — летняя Пасха
28 августа — большой церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы. Иеромонах Алексий (Вишневский), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии, объясняет нашим читателям сакральную суть этого двунадесятого (то есть очень значительного в иерархии религиозных торжеств) праздника.
Плащаница с изображением Пресвятой Богоматери в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, 2016 год. Фото: Архив епархии
|Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою: благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.
- Отец Алексий, к слову «успение» синонимом часто выбирают слово «смерть». Но разве день успения (или день смерти) может быть праздником?
- Всякий раз, празднуя Успение Пресвятой Богородицы, мы будто снова встречаем Пасху, на этот раз летнюю, «Пасху Богородицы». Пасху для нас подготавливает Непорочная Дева – славный переход от смерти к жизни. Действительно, слово «успение» в переводе с церковно-славянского языка означает «сон», то есть переход Божией Матери из жизни земной был безболезненный, мирный, радостный. За несколько дней до Ее Успения Богоматери явился Архангел Гавриил и сообщил весть о том, что скоро Ей предстоит разлучиться с земной жизнью, и вручил ей пальмовую ветвь из райского сада. В Иерусалим чудесным образом были собраны все апостолы, кроме Фомы — они в это время были в рассеянии по всему миру, проповедуя Евангелие Христово. Во время Ее преставления Сам Христос принял Ее безгрешную душу в Свои руки. Апостолы торжественно погребли тело Пречистой в Гефсимании, рядом с могилами Ее родителей - Иоакима и Анны - и святого Иосифа Обручника. Святой апостол Фома, прибывший с некоторым запозданием в Иерусалим, хотел поклониться Пречистой. Апостолы на 3-й день после преставления Девы Марии открыли Ее погребальную пещеру в Гефсимании, но там уже не было Ее Пречистого Тела — лишь только благоухающие погребальные пелены. Господь Иисус Христос вознес Свою Пречистую Матерь с телом на Небо, и с того времени Она стала Царицей Неба и земли, чтобы быть заступницей и предстательницей грешного рода человеческого во все дни до скончания века. Праздник Успения — праздник торжества жизни над смертью, нетленного над тленным, вечного над временным. Богослужение праздника Успения преисполнено этим торжеством и духовной радостью. Ради особого чествования праздника также совершается Служба Погребению Богоматери. Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой Субботы. По традиции, плащаницу с изображением Божией Матери обносят по выстеленной вокруг храма дорожке из живых цветов и травы, в начале процессии идут маленькие девочки в белых платьях с лилиями и пальмами в руках и посыпают из корзинок лепестки роз и других цветов перед плащаницей, изображая события 2000-летней давности и прославляя Пречистую Деву Марию.
- Этот праздник отмечается и в других конфессиях?
- В католической церкви праздник Успения Пресвятой Девы Марии отмечается 15 августа. Существует традиция в этот день приносить первые плоды нового урожая в дар церквям и каплицам (часовням), посвященным Пресвятой Марии. Праздник сопровождается торжественными богослужениями, церковными процессиями и театральными действами, разыгрываются древние средневековые мистерии, посвященные событиям праздника. Как и в другие праздники почитания Богородицы, в этот день для верующих обязательно посещение мессы и совершение молитв. В некоторых странах Европы, например, Польше, Австрии, Франции этот день является национальным праздником и выходным.
- Август — это еще и месяц поста. Успенский пост — в чем его смысл? И почему именно в конце лета, во время богатого урожая?
- Смысл Успенского поста — в духовной подготовке себя к празднику Успения Богородицы. Он начинается с 14 августа и заканчивается 28 августа. Этим постом мы, с одной стороны, подражаем Божией Матери, постившейся за всех нас, а с другой – подготавливаем себя к Ее Успению.
Иерусалимское предание гласит, что за три дня до Успения архангел Гавриил явился Богородице и принес Ей весть об Успении, после чего Она наложила на Себя сугубый пост и пребывала все дни в молитве. В эти дни необходимо особым образом молиться Божией Матери, размышлять о Ее добродетелях и стараться и в своей жизни наследовать их. В прошениях мы просим Богородицу укрепить нас и спасти нас. Многие христиане стараются каждый день Успенского поста читать акафист Божией Матери или 150 раз молитву «Богородице, Дево радуйся»: «Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой! Среди женщин Ты самая благословенная. Благословен Плод Твоего чрева, потому что Ты родила Спасителя душ наших».
Нам всем, жителям Эстонии, необходимо также помнить, что когда-то, в средние века, наша страна называлась Maarjamaa - «земля Девы Марии». Это налагает на нас особую ответственность быть верными детьми Богородицы и прославлять Ее нашей жизнью и добрыми делами.
- В августе нередко можно услышать: Медовый Спас, Яблочный Спас... Это церковные праздники или просто какие-то особые дни в православном календаре? Они как-то связаны со старинными народными праздниками или это чисто церковные традиции?
- Это народные названия двух праздников, приходящихся на время Успенского поста, или «Спасовки» — Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и святых мучеников Маккавейских — 14 августа, и Преображения Господа нашего Иисуса Христа — 19 августа. Эти названия связаны с тем, что 14 августа по традиции в храмах происходит благословение меда нового урожая и мака, а 19 августа — винограда, яблок и других плодов. Однако смысл этих праздников не в этом. В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение праздника Происхождения Чест ных Древ Креста Господня: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста”. В Русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году.
Праздник Преображения Господня — воспоминание чуда, бывшего на горе Фавор, когда наш Господь после молитвы преобразился перед Своими тремя учениками и Его Тело и одежды просияли, как свет. В это время явились два пророка Ветхого Завета — Моисей и Илия, и беседовали с Господом Иисусом Христом о предстоящих Ему Крестных страданиях и Воскресении. Своим Преображением Господь наш Иисус Христос, с одной стороны, подтверждает Свою Божественность, которая ранее была исповедана его учениками устами апостола Петра. С другой стороны, Христос показывает нам первый опыт пришествия Его Царства. Празднование Преображения 19 августа, возможно, не заставляет нас непосредственно связать это событие с Распятием Христа. Но если мы задумаемся о том, что через несколько недель, 27 сентября, совершается празднование Воздвижения Честного Креста, напоминающего нам о Страстной Пятнице, мы улавливаем связь между этими праздниками.
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