Жизнь епархии

Дата публикации: Сегодня, 12:15

По благословению епископа Нарвского и Причудского Ла­заря паломническим отделом епархии была организована духовная поездка на остров Валаам.

В нее отправилась группа нарвских паломников из 29 человек в сопровождении иерея Александра Силова. Те, кому хоть однажды посчастливилось побывать на острове, известном своей историей и монашескими традициями, прикоснуться к его святыням, жаждут вновь ступить на эту землю.

Нарвские паломники посетили Новый Иерусалим (Воскресенский, Гефсиманский скиты, гору Елеон). По пути на Коневские озера вспомнили об игумене Дамаскине, внесшем значительный вклад в развитие Валаама в XIX веке. Познакомились они и с монастырской фермой. Вечером паломники молились на всенощном бдении в верхнем храме Спасо-Преображенского собора.

В августе прошли последние матчи Чемпионата города Нарва по футболу, где достойно показала себя команда Нарвской и Причудской епархии (NPK). В этом месяце команде NPK исполнилось шесть лет.

Также Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Нарвской и Причудской епархии в рамках Христианской Лиги был организован турнир «Кубок Нарвы. Спорт – против наркотиков». В турнире приняли участие любители здорового образа жизни из Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Цель турнира – популяризация здорового образа жизни, приобщение к массовому спорту, ограждение молодого поколения от вредных привычек, негативного воздействия улицы.

5 августа в Синимяэ прошла церемония перезахоронения в братскую могилу останков 202 солдат и офицеров Советской армии, погибших в этих местах в годы Второй мировой войны. Клирик Воскресенского кафедрального собора Нарвы Даниил Доронин совершил чин отпевания погибших воинов.

10 августа в Доме культуры г. Муствеэ состоялось заседание круглого стола на тему «Роль православия в современном социуме». Организатором круглого стола выступает общество культуры «Причудье». Благочинный приходов Причудья настоятель храма свт. Николая в Муствеэ иеромонах Илия (Сорокатый) выступил на нем с докладом»Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

В столице Причудья городе Муствеэ с 8 по 13 августа проходил II Международный фестиваль духовной музыки, в котором приняли участие пять творческих коллективов из Эстонии и России.

21 августа в Ида-Вирумаа про­шел Крестный ход в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. Около трехсот человек, среди которых паломники не только со всей Эстонии, но и из разных стран Европы, а также из Японии, прошли 30 километров от Васькнарвы до Куремяэ. Шествие с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» завершилось в Пюхтицком монастыре.

Протодиакон Вадим Талаев,

клирик Нарвского Воскресенского собора