Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Благовестник Вирумаа
Чтобы стать настоящим мужчиной

Дата публикации: Сегодня, 12:08

С мая этого года идут занятия в Школе мальчиков, которая создана и работает на базе воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора.

 

Чтобы стать настоящим мужчиной

На мастер-классе по работе с мозаикой из стекла в нарвском центре творчества, развития и досуга «Gagarin».

 

Ее посещают 15 ребят разного возраста – от 12 до 16 лет. Есть здесь ребята и из Православной гимназии, и из Пяхклимяэской, из Языкового лицея, гимназии Солдино, а также из других нарвских школ. Большинство ребят — из многодетных семей и семей прихожан нарвских храмов. Однако это не было обязательным условием для того, чтобы стать учеником Школы мальчиков. Все ребята пришли сюда по собственному желанию, узнав об открытии школы.

Занятия в Школе мальчиков начались в мае и продлятся до середины декабря. Первые уроки были посвящены психологии общения, что и понятно: ведь для начала надо было познакомиться и постараться создать дружный коллектив, ведь впереди много совместных занятий. В программе также значилась серия мастер-классов в нарвском центре творчества, развития и досуга «Gagarin». Здесь юные нарвитяне познавали премудрости работы со стеклом и деревом. И будут продолжать это делать в августе.  

Открытие Школы мальчиков стало возможным благодаря проекту Нарвского Воскресенского кафедрального собора «Просвещение», который стал победителем в международном конкурсе «Православная инициатива» и получил финансовую поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

- Школа мальчиков – это часть нашего большого проекта, которым предусмотрено проведение массовых мероприятий для школьников, а также для детей из малообеспеченных многодетных семей, невоцерквленной молодежи, детей с ограниченными возможностями, различные курсы, концерты, выставки, конкурсы, - поясняет руководитель проекта «Просвещение» протодиакон Воскресенского собора Вадим Талаев. - Цель курса «Школа мальчиков» - формировать у подростков понятие о самостоятельной жизни, дать им практические знания и умения в ведении домашнего хозяйства и в других областях, например, психологии, межличностного общения.  

- В современных семьях, к сожалению, дети очень часто отстранены от участия в бытовом труде и не получают элементарного жизненного опыта, который необходим им в дальнейшей самостоятельной жизни. Кроме того, школы по интересам предлагают довольно малое количество кружков именно для мальчиков. Вот у нас и возникла идея сделать для них  специальную программу, -  говорит руководитель воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора и организатор учебного процесса и мероприятий проекта Светлана Богданова.

- Подростки научатся правилам общения со старшими и сверстниками, правилам хорошего тона, освоят практические навыки по ремонту квартиры, сантехники, приготовлению еды, научатся работать с различными материалами и проч.

Программа обучения в Школе мальчиков включает занятия по таким разделам, как «культура поведения», «жилище», «учимся ремеслу», «питание», «советы идеальному мужчине». Запланированы встречи с успешными мужчинами города – предпринимателями, победителями конкурса «Отец года».
- А по окончании обучения проведем конкурс «Мой дом – моя крепость», который будет состоять из трех этапов -  теоретического, практического и творческого, - делится планами руководитель молодежного отдела Нарвской и Причудской епархии иерей Даниил Доронин.

По словам психолога Татьяны Суперовой, которая проводила практические занятия по психологии в Школе мальчиков, ее очень порадовали юные нарвитяне. «Открытые, доброжелательные и активные подростки, которые готовы приложить усилия, чтобы стать настоящими мужчинами. А по их представлениям (мы проводили устный опрос) настоящий мужчина — это прежде всего защитник, надежный и трудолюбивый человек, способный обеспечить свою семью. Согласитесь, хорошие ориентиры», -делится она своими впечатлениями.

 

Светлана Зайцева

Чтобы стать настоящим мужчиной

 

Галерея
Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной Чтобы стать настоящим мужчиной
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...

На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...

0 70 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Германия вернула большую часть золотого запаса...

Германия вернула из зарубежных хранилищ около 1710 тонн золота....

0 141 / Подробнее...

США объявили о приостановке выдачи виз по всей России...

Эта процедура возобновится 1 сентября в Москве....

0 194 / Подробнее...

Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном:...

Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива....

0 205 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Что нужнее всего в Петербурге?...

Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...

0 311 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Терминатор 2: Судный день 3D

  (2017) фантастика, боевик, триллер

Бабушка лёгкого поведения

(2017) комедия

Сделано в Америке

(2017) боевик, триллер, драма, комедия, криминал, биография, история

Смайлики

(2017) мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный

Реальная белка 2

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Телохранитель киллера

(2017) боевик, комедия  
Вся афиша кино

Выбор редакции

Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными...

В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет....

0 1063 / Подробнее...

Жители Кренгольмского района просят власти взять парк у ДК...

«Не хотим быть захолустьем!» - c таких слов началась встреча инициативной...

0 770 / Подробнее...

Константин Дукач привозит с олимпиад не только медали...

На прошлой неделе наши СМИ отметили удачное выступление эстонской сборной....

0 857 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100