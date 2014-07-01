Чтобы стать настоящим мужчиной

Дата публикации: Сегодня, 12:08

С мая этого года идут занятия в Школе мальчиков, которая создана и работает на базе воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора.

На мастер-классе по работе с мозаикой из стекла в нарвском центре творчества, развития и досуга «Gagarin».

Ее посещают 15 ребят разного возраста – от 12 до 16 лет. Есть здесь ребята и из Православной гимназии, и из Пяхклимяэской, из Языкового лицея, гимназии Солдино, а также из других нарвских школ. Большинство ребят — из многодетных семей и семей прихожан нарвских храмов. Однако это не было обязательным условием для того, чтобы стать учеником Школы мальчиков. Все ребята пришли сюда по собственному желанию, узнав об открытии школы.

Занятия в Школе мальчиков начались в мае и продлятся до середины декабря. Первые уроки были посвящены психологии общения, что и понятно: ведь для начала надо было познакомиться и постараться создать дружный коллектив, ведь впереди много совместных занятий. В программе также значилась серия мастер-классов в нарвском центре творчества, развития и досуга «Gagarin». Здесь юные нарвитяне познавали премудрости работы со стеклом и деревом. И будут продолжать это делать в августе.

Открытие Школы мальчиков стало возможным благодаря проекту Нарвского Воскресенского кафедрального собора «Просвещение», который стал победителем в международном конкурсе «Православная инициатива» и получил финансовую поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

- Школа мальчиков – это часть нашего большого проекта, которым предусмотрено проведение массовых мероприятий для школьников, а также для детей из малообеспеченных многодетных семей, невоцерквленной молодежи, детей с ограниченными возможностями, различные курсы, концерты, выставки, конкурсы, - поясняет руководитель проекта «Просвещение» протодиакон Воскресенского собора Вадим Талаев. - Цель курса «Школа мальчиков» - формировать у подростков понятие о самостоятельной жизни, дать им практические знания и умения в ведении домашнего хозяйства и в других областях, например, психологии, межличностного общения.

- В современных семьях, к сожалению, дети очень часто отстранены от участия в бытовом труде и не получают элементарного жизненного опыта, который необходим им в дальнейшей самостоятельной жизни. Кроме того, школы по интересам предлагают довольно малое количество кружков именно для мальчиков. Вот у нас и возникла идея сделать для них специальную программу, - говорит руководитель воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора и организатор учебного процесса и мероприятий проекта Светлана Богданова.

- Подростки научатся правилам общения со старшими и сверстниками, правилам хорошего тона, освоят практические навыки по ремонту квартиры, сантехники, приготовлению еды, научатся работать с различными материалами и проч.

Программа обучения в Школе мальчиков включает занятия по таким разделам, как «культура поведения», «жилище», «учимся ремеслу», «питание», «советы идеальному мужчине». Запланированы встречи с успешными мужчинами города – предпринимателями, победителями конкурса «Отец года».

- А по окончании обучения проведем конкурс «Мой дом – моя крепость», который будет состоять из трех этапов - теоретического, практического и творческого, - делится планами руководитель молодежного отдела Нарвской и Причудской епархии иерей Даниил Доронин.

По словам психолога Татьяны Суперовой, которая проводила практические занятия по психологии в Школе мальчиков, ее очень порадовали юные нарвитяне. «Открытые, доброжелательные и активные подростки, которые готовы приложить усилия, чтобы стать настоящими мужчинами. А по их представлениям (мы проводили устный опрос) настоящий мужчина — это прежде всего защитник, надежный и трудолюбивый человек, способный обеспечить свою семью. Согласитесь, хорошие ориентиры», -делится она своими впечатлениями.

Светлана Зайцева