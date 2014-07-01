Спросите у священника. Совпало с днем смерти

Дата публикации: Сегодня, 11:45

Если так случилось, что, например, день свадьбы или день рождения кого-то из домочадцев совпал с днем смерти близкого человека, то как должно себя вести? Понятно, что конкретно в год смерти все торжества отменяются. А через год, через пять лет и вообще в течение всей последующей жизни? Многие люди считают, что такое совпадение не к добру, так ли это?

На вопрос нашего читателя отвечает протоиерей Нарвского Воскресенского кафедрального собора о. Андрей Васильев:

- Ответ на этот вопрос можно почерпнуть из нашего православного богослужения, которое даже в самые праздничные дни содержит в себе молитвенное обращение к Богу об упокоении почивших христиан.

Современный человек избегает тему смерти, она его пугает и обрастает различными суевериями. Но для истинного христианина смерть является переменой места бытия, иными словами, новым рождением; человек оставляет на земле все болезни, скорби, лишения и отправляется в мир иной.

День кончины родственников согласно православной традиции принято отмечать молитвой об упокоении их душ. В этот день заказывают панихиды, посещают кладбище. Но как бы ни было нам горько, жизнь идет своим чередом и диктует свои правила. Скорбь и печаль рано или поздно сменяются светлой памятью о любимых нами людях. Воздав дань памяти почившим, мы должны идти по жизни дальше.

Совпадение, о котором говорит читатель, не к добру и не ко злу. Это просто данность. И не более.

Записала Светлана Зайцева