Конкурс "Букет любимому учителю"

Дата публикации: Вчера, 15:14

Дорогие друзья!

Редакции изданий «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» и молодежный отдел Нарвской и Причудской епархии приглашают принять участие в конкурсе «Букет любимому учителю», который приурочен к началу нового учебного года.

Конкурс проводится по трем номинациям:

1. Рисунок.

2. Аппликация.

3. Поделка.

На конкурс принимаются работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике, объединенные темой букета.

Приветствуется участие воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и семей.

Работы принимаются до 14 сентября по адресу: Нарва, Пушкина, 20-11.

Справки по тел.: 55620450 или по электронной почте: natalja@gazeta.ee

Все работы можно будет увидеть на сайте www.prospekt.ee.

К каждой работе должна быть приложена этикетка с указанием следующих данных: фамилия, имя и возраст ребенка, телефон родителей; название учебного заведения, группы или класса.

Награждение победителей конкурса состоится 17 сентября на большом празднике «Начало учебного года», который пройдет на площади перед Нарвским Воскресенским кафедральным собором (ул.Бастракова, 4).

Желаем творческого настроения!