Конкурс "Букет любимому учителю"

Благовестник ВирумааКонкурс "Букет любимому учителю"
Дорогие друзья!
Редакции изданий «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» и молодежный отдел Нарвской и Причудской епархии приглашают принять участие в конкурсе «Букет любимому учителю», который приурочен к началу нового учебного года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Рисунок.
2. Аппликация.
3. Поделка.
На конкурс принимаются работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике, объединенные темой букета.
Приветствуется участие воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и семей.
Работы принимаются до 14 сентября по адресу: Нарва, Пушкина, 20-11.
Справки по тел.: 55620450 или по электронной почте: natalja@gazeta.ee
Все работы можно будет увидеть на сайте www.prospekt.ee.
К каждой работе должна быть приложена этикетка с указанием следующих данных: фамилия, имя и возраст ребенка, телефон родителей; название учебного заведения, группы или класса.
Награждение победителей конкурса состоится 17 сентября на большом празднике «Начало учебного года», который пройдет на площади перед Нарвским Воскресенским кафедральным собором (ул.Бастракова, 4).
Желаем творческого настроения!
В мире
Германия вернула большую часть золотого запаса...
Германия вернула из зарубежных хранилищ около 1710 тонн золота....
США объявили о приостановке выдачи виз по всей России...
Эта процедура возобновится 1 сентября в Москве....
Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном:...
Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива....
Есть анекдот!
Что нужнее всего в Петербурге?...
Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными...
В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет....
Жители Кренгольмского района просят власти взять парк у ДК...
«Не хотим быть захолустьем!» - c таких слов началась встреча инициативной...
Константин Дукач привозит с олимпиад не только медали...
На прошлой неделе наши СМИ отметили удачное выступление эстонской сборной....