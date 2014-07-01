+Галерея. «Радуйся, Николае, великий чудотворче» 

Дата публикации: Вчера, 14:48

Эти слова из акафиста Святителю Николаю постоянно звучали из уст нарвских паломников, которые шли по утреннему Петербургу в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру - к мощам Николая Чудотворца.

Последний отрезок пути по территории Александро-Невской лавры: еще пару сотен метров, и паломники войдут в Свято-Троицкий собор лавры, где находятся мощи святителя Николая Чудотворца. Светлана Зайцева

Часть мощей святителя и чудотворца Николая, хранящихся в древней базилике г. Бари на юге Италии, находятся в России с 21 мая по 28 июля – сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. Как следует из статистики, опубликованной на сайте штаба по организации паломничества, с 21 мая по 18 июля святыне поклонилось 2 001 000 человек. За первые шесть дней пребывания ковчега с мощами в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга храм посетили почти 150 000 паломников. Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца будет находиться в Санкт-Петербурге до 28 июля, после торжественной церемонии проводов он будет возвращен в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно. За 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города. Договоренность о принесении святыни в пределы Русской Православной Церкви была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в 2016 году.

В Санкт-Петербург нарвитяне (250 человек, на пяти больших автобусах) отправились в воскресенье, 16 июля, в 4 часа утра от храма Нарвской иконы Божией Матери. К встрече со святыми мощами многие подготовились, как и подобает истинным паломникам: накануне, в субботу, побывали в храме на вечерней службе, затем в два часа ночи (уже воскресенье) на ранней Божественной Литургии, причастились и исповедовались. И – в путь.

Настоятель храма Нарвской иконы Божией Матери, протоиерей Виталий Гаврилов, который организовал эту паломническую поездку, еще в автобусе нас наставляет: «Пока будете стоять в очереди, готовьте себя к встрече с великой святыней: молитесь, читайте акафист святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. Постарайтесь отрешиться от житейского, настройте свой разум и душу на высокий лад. Заранее подумайте, с какими словами обратитесь к Чудотворцу, за кого будете молиться. У вас будет не более пяти секунд постоять у святых мощей» (сразу скажу, забегая вперед: кажется, было и того меньше – секунды три).

В 10 часов утра мы высаживаемся в Чернорецком переулке – откуда начинается движение паломников к Александро-Невской лавре. Стоим, естественно, в общей очереди, которая, несложно предположить, уже растянулась на километры. В ней стоят люди самого разного возраста, конечно, большинство – женщины, но довольно много мужчин и детей – младших школьников, стоит и молодежь. Слышим, что есть еще одна очередь, так называемая, социальная – для инвалидов-колясочников, людей с больными детьми или с грудничками, для беременных на последних месяцах, ветеранов войны…

На месте не топчемся, все время движемся вперед. С молитвами и пением акафиста. Иду, молюсь — своими словами, пытаюсь на ходу читать акафист святителю Николаю — он в моем молитвослове, который я (по наитию) взяла из дома. Впрочем, без него я бы и не осталась — нарвитяне готовились к поездке и предусмотрительно распечатали акафист еще дома, так что у всех в руках были листочки с текстом молитвы.

По всей длине очереди дежурят вежливые волонтеры в синих жилетах с надписью «Доброволец Санкт-Петербургская епархия» и бойцы росгвардии. Все очень спокойно, организовано, достойно. Волонтеры раздают памятки паломникам и записки на молебен за здравие и за упокой. Молебен, объясняют они, совершается духовенством у мощей святителя Николая, записки лучше написать заранее, их возьмут при входе в храм, платить не надо.

В памятке паломнику вычитываю: «Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный крест — заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега, в котором почивают мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части». Только бы не забыть и не растеряться, наказываю я себе.

«Стояние и ожидание в очереди стоит воспринимать как малое паломничество в Италию, в г. Бари, откуда была временно перенесена в Россию часть мощей Чудотворца Николая» - говорится в памятке паломнику. Светлана Зайцева



Время от времени в очереди появляются просящие денежной помощи: девушка-инвалид - себе на жизнь, усталая женщина –ребенку на операцию, строгий монах – на строительство монастыря в Малороссии. Люди подают, но не слишком активно.

Вдоль улицы на тротуаре стоят временные туалеты, скамейки, палатки с едой. Чем ближе к лавре, тем быстрее идем, а после того, как миновали площадь Александра Невского и зашли на территорию Александро-Невской лавры, практически не останавливаемся. Многочисленные здания лавры отреставрированы и ухожены. Золотые купола сияют на фоне безоблачного ярко голубого неба, в котором парят птицы.

Торговых палаток становится все больше: чай, пирожки, ювелирные изделия, платки на голову с изображением св. Николая, иконы, открытки, свечи (забегая вперед, признаюсь: до сих пор сожалею, что не успела купить хотя бы маленькую икону – боялась, что отстану от своих).

И вот мы буквально в ста метрах от входа в Свято-Троицкий собор лавры. Именно здесь находятся мощи святителя Николая, одного из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Внутреннее волнение нарастает. Во дворе собора разбит прекрасный сад. На клумбах благоухают пионы и розы, переливаются струи скромных фонтанов. И вдруг над нашими головами раздается радостный колокольный звон. Он длится не минуту, не две. Колокола продолжают звучать, пока мы идем по саду, поднимаемся по широким ступеням ко входу в собор. «Это всегда так?» - спрашиваю у отца Виталия, рядом с которым иду. «Это нам так повезло», - с улыбкой отвечает строгий отец Виталий.

Очередь паломников, направляющихся к мощам, на всем протяжении пути огорожена турникетами. Стоят они, соответственно, и у главного, парадного, входа в Свято-Троицкий собор лавры. Однако в храм можно пройти и без доступа к мощам - рядом открыта другая дверь с соответствующей надписью. Вот почему в соборе и без паломников так много народа. Стоят на службе, покупают свечи, заказывают молебны... Идет привычная церковная жизнь.

Собор великолепен! Но разглядывать его некогда. Девушки волонтеры скороговоркой обращаются к паломникам: «Быстренько давайте записки на молебен. Возьмите это» и дают в руки маленькую иконку с изображением святителя Николая, на оборотной стороне которой читаю: Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память принесения мощей Святителя Николая Чудотворца из Бари в Русскую Православную Церковь. 21 мая — 28 июля 2017 года. Одна в руки.

Замечаю, что у многих паломников в руках большие иконы. Может быть, купили в палатках на территории лавры, может быть, взяли с собой из дома. Эх, не догадалась..!

Волонтеры вежливо, но настойчиво подгоняют:

- Пожалуйста, не останавливаемся, разбиваемся на два потока, проходим быстро, фотографировать у мощей нельзя, возвратиться и пройти второй раз запрещается...

Вспоминаю из памятки паломника: «Следует быть готовым к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправдано: если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше». Но главное дальше: «Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в очереди». Слава Богу, сделала все правильно, подхваливаю себя, теперь бы успеть... Мысленно произнести те слова, что собиралась, успеть понять, прочувствовать... А еще приложиться - самой, приложить врученную волонтерами иконку...

Сердце колотится.

На то, чтобы приложиться к мощам, даются буквально секунды. Светлана Зайцева



У ковчега с мощами толпится как-то много человек. Может быть, еще и потому, что стоят священники, которые направляют очередь, протирают мощевик после каждого поцелуя.

За стеклом – образ Николая. Наклоняюсь, касаюсь лбом, рукой — боковую сторону ковчега. Хочется разглядеть мощи. Невозможно: меня уже вежливо протолкнули вперед.

Хочется вернуться — как будто что-то не успела сделать, дочувствовать, допонять.

Успокаиваю себя тем, что вняла наставлениям отца Виталия и старалась во время долгого пути к святыни молиться обо всех своих любимых и близких и думать о главном.

В принципе, можно постоять на службе, вижу — многие так и поступают. Но почему-то иду к выходу — вдруг захотелось просто побыть совершенно одной, в полной тишине.

Если это возможно на площади, где тьма народу. Люди стоят еще в одной очереди — к большой иконе Николая Чудотворца, увитой свежими розами и лилиями. Кто-то идет за святой водой, которую можно взять здесь же, на улице. Многие с удовольствием подкрепляются пирожками.

Присаживаюсь напротив выхода и дожидаюсь своих. Очень хочется опять зайти в собор — хотя бы там, где вход без доступа к мощам. Но не рискую, а вдруг отстану от группы.

У многих, кто выходит из храма, на глазах слезы. Замечаю, что немало семейных пар, которые несут на руках младенцев или просто маленьких детей.

Разговорилась с соседями. Люди обмениваются впечатлениями. Очень довольны, как все четко и хорошо организовано. Оказывается, мы простояли в очереди всего 2 часа 10 минут. Паломники с опытом не ропщут на то, что у самого ковчега с мощами невозможно было задержаться хотя бы на пару секунд больше. Вспоминают, что, например, у пояса Богородицы было и того меньше.

Нарвитяне с удовольствием рассказывают о своих многочисленных паломнических поездках с отцом Виталием — Иерусалим, Соловки, Дивеево, Валаам, Пушкинские горы, святые места Санкт-Петербурга... Уверены, что в такие поездки будет интересно и полезно съездить и тем, кто пока еще только ищет свою дорогу к храму. «Душа даже неверующего человека начинает в них преображаться. Открываешь вдруг в себе такие силы, о которых даже не предполагал», - замечает одна из прихожанок храма Нарвской иконы Божией Матери.

Конечно, не спрашиваю, да никто и не делится сокровенным — о чем молился, стоя у мощей святителя. Но одна молодая паломница вдруг говорит: «А я у мощей Святого Николая ни о чем не просила. Я только его премного благодарила!»

Уже на автобусной остановке рискую задать вопрос, который адресовали мне некоторые мои знакомые, когда узнавали, что я собираюсь приложиться к мощам Николая Чудотворца, привезенным из Бари: а зачем ехать для этого в Санкт-Петербург, если и у нас в Нарве (как, впрочем, и во многих храмах других городов и стран) есть частички мощей этого великого святого?

Ни у кого мой вопрос отторжения не вызывает. Это великое благо — быть в одном молитвенном порыве с тысячами людей, которые идут к мощам Чудотворца, привезенным из Бари; это важнейшее событие в христианском мире, и иметь возможность лично принять в нем участие — большая радость, отвечают мне. А моя давняя знакомая Виктория дает такое вот образное сравнение: «Со своими близкими можно общаться письмами, телефонными звонками, наконец, по скайпу — и слышишь, и видишь. Но, согласись, совсем другое — это личная встреча. Вот почему я поехала в Санкт-Петербург».

В воскресенье, 23 июля, в Санкт-Петербург к мощам святителя Николая Чудотворца поехала еще одна группа паломников из Нарвы. И еще три больших автобуса с паломниками отправились от Нарвского Воскресенского собора 20 и 25 июля.

Светлана Зайцева





