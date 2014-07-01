Святые мощи – источник божественной силы

Благовестник ВирумааСвятые мощи – источник божественной силы
Тему на открытие для сегодняшнего выпуска «Благовестника» подсказали наши читатели.
«В правой части Нарвского Воскресенского собора находятся две иконы, обрамленные большим количеством капсул круглой формы. Подобные капсулы, но в меньшем количестве или по одной, можно увидеть и на некоторых других иконах собора. Что это означает? В Воскресенском соборе с 23 по 28 мая находился привезенный из Москвы ковчег с частицами мощей новомучеников русской церкви. СМИ также сообщают, что сейчас тысячи паломников устремились в Москву поклониться мощам Николая Чудотворца, прибывшим из итальянского города Барри. Почему вокруг всего этого такой ажиотаж?» - спрашивают они.
Протоиерей Андрей Васильев у иконы Спасителя в Нарвском Воскресенском соборе, в окладе которой находятся мощи многих святых.
На вопросы наших читателей отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей Андрей Васильев.
- Давайте по порядку. В правой части Нарвского Воскресенского кафедрального собора находятся иконы Спасителя и Божией Матери, в киотах (киот – оклад для иконы) которых содержатся небольшие капсулы с мощами разных святых Церкви – равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеймона, святителя Луки Крымского, великомученицы Варвары и иных. Эти дорогие останки святых собирались в разных уголках света стараниями протодьякона Андрея Килина, ныне клирика Мелекесской епархии. Иконы с частицами мощей, о которых мы говорим, появились в Воскресенском соборе в 2008 году. Капсулы с мощами святых (или мощевики) встроены также и в киоты других икон или в сами иконы, например, святителя Николая, преподобного Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона...
Ну, а слово «ажиотаж», как выразился один из читателей, давайте вообще не будем соотносить с нашей темой. Речь идет о христианских реликвиях, перед которыми можно помолиться, прибегнув к предстательству того или иного святого, приложиться к ним, выразив тем самым благоговейное почтение к подвигу жизни в Боге. И огромное количество людей искренне хотят и стремятся это сделать.
- Почему считается, что мощи обладают особой силой?
- Мощами именуются останки людей, причисленных после смерти к лику святых, останки мучеников, преподобных, святителей, апостолов. Согласно учению церкви, мощи являются носителями благодати, то есть источником божественной силы. Они должны сохраняться и почитаться с нравственно-назидательными и литургическими целями. В церковнославянском языке слово «мощи» употребляется применительно к останкам любых усопших людей и имеет происхождение от слова «мощь». В древние времена считалось, что сила человека была не в плоти (то есть теле), а в костях человека. Обязательное почитание мощей было принято на Седьмом Вселенском соборе еще в 787 году. Согласно этому учению, останки (мощи) не сами собой исцеляют и творят чудеса, а делают это силой вселившегося в них Христа. Еще в Ветхом Завете описывается пример чуда, которое произошло при участии умершего тела праведника.
Мощи символизируют собой особое молитвенное присутствие праведника, к которому можно обратиться с просьбой или благодарностью.
Мощи в ковчежце (это небольшой ящик, куда могут помещаться как частицы мощей святого или нескольких святых, так и другие реликвии - частицы одежды, гроба) обязательно устанавливаются под престолом православного храма, когда его освящает епископ; они вшиваются в антиминс, который лежит в алтаре на престоле. Мощи могут помещаться в раке – это такой металлический или деревянный гроб, в мощевиках, которые как правило вставляются в икону. У некоторых архиереев мощи находятся в кресте или перстне.
- Почитание мощей святых – это в традициях только православной церкви?
- Православной и католической.
- А каким образом мощи святого могут оказаться в той или иной церкви?
- Издревле мощи привозились в дар. И у нас в Воскресенском соборе есть такие дары. Очень часто мощи привозятся из паломнических поездок. С 2004 года прихожане Воскресенского собора начали активно ездить в паломнические поездки по местам, где находятся останки особо почитаемых святых. Ездили в Крым, на Соловки, Валаам, в Саров, в Троице-Сергиеву лавру, в Италию и т.д. И почти из каждой такой поездки привозили частицы мощей. Естественно, делали это по решению настоятеля Воскресенского собора, предварительно списывались с тем храмом или монастырем, где хранятся мощи. Мощи могут привозить и увозить. Например, в Воскресенский собор из Санкт-Петербурга привозили мощи благоверного князя Александра Невского, мощи преподобного Серафима Саровского из Сарова, в мае этого года из Свято-Данилова монастыря Москвы частицы мощей новомучеников Церкви русской, большинство которых были казнены в первые годы советской власти. В этом году, в 100-летие начала гонений на церковь, они должны побывать во всех епархиях Русской Православной церкви.
Светлана Зайцева
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