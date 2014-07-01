Святые мощи – источник божественной силы

Дата публикации: Сегодня, 12:00

Тему на открытие для сегодняшнего выпуска «Благовестника» подсказали наши читатели.

«В правой части Нарвского Воскресенского собора находятся две иконы, обрамленные большим количеством капсул круглой формы. Подобные капсулы, но в меньшем количестве или по одной, можно увидеть и на некоторых других иконах собора. Что это означает? В Воскресенском соборе с 23 по 28 мая находился привезенный из Москвы ковчег с частицами мощей новомучеников русской церкви. СМИ также сообщают, что сейчас тысячи паломников устремились в Москву поклониться мощам Николая Чудотворца, прибывшим из итальянского города Барри. Почему вокруг всего этого такой ажиотаж?» - спрашивают они.

Протоиерей Андрей Васильев у иконы Спасителя в Нарвском Воскресенском соборе, в окладе которой находятся мощи многих святых.

На вопросы наших читателей отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей Андрей Васильев.

- Давайте по порядку. В правой части Нарвского Воскресенского кафедрального собора находятся иконы Спасителя и Божией Матери, в киотах (киот – оклад для иконы) которых содержатся небольшие капсулы с мощами разных святых Церкви – равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеймона, святителя Луки Крымского, великомученицы Варвары и иных. Эти дорогие останки святых собирались в разных уголках света стараниями протодьякона Андрея Килина, ныне клирика Мелекесской епархии. Иконы с частицами мощей, о которых мы говорим, появились в Воскресенском соборе в 2008 году. Капсулы с мощами святых (или мощевики) встроены также и в киоты других икон или в сами иконы, например, святителя Николая, преподобного Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона...

Ну, а слово «ажиотаж», как выразился один из читателей, давайте вообще не будем соотносить с нашей темой. Речь идет о христианских реликвиях, перед которыми можно помолиться, прибегнув к предстательству того или иного святого, приложиться к ним, выразив тем самым благоговейное почтение к подвигу жизни в Боге. И огромное количество людей искренне хотят и стремятся это сделать.

- Почему считается, что мощи обладают особой силой?

- Мощами именуются останки людей, причисленных после смерти к лику святых, останки мучеников, преподобных, святителей, апостолов. Согласно учению церкви, мощи являются носителями благодати, то есть источником божественной силы. Они должны сохраняться и почитаться с нравственно-назидательными и литургическими целями. В церковнославянском языке слово «мощи» употребляется применительно к останкам любых усопших людей и имеет происхождение от слова «мощь». В древние времена считалось, что сила человека была не в плоти (то есть теле), а в костях человека. Обязательное почитание мощей было принято на Седьмом Вселенском соборе еще в 787 году. Согласно этому учению, останки (мощи) не сами собой исцеляют и творят чудеса, а делают это силой вселившегося в них Христа. Еще в Ветхом Завете описывается пример чуда, которое произошло при участии умершего тела праведника.

Мощи символизируют собой особое молитвенное присутствие праведника, к которому можно обратиться с просьбой или благодарностью.

Мощи в ковчежце (это небольшой ящик, куда могут помещаться как частицы мощей святого или нескольких святых, так и другие реликвии - частицы одежды, гроба) обязательно устанавливаются под престолом православного храма, когда его освящает епископ; они вшиваются в антиминс, который лежит в алтаре на престоле. Мощи могут помещаться в раке – это такой металлический или деревянный гроб, в мощевиках, которые как правило вставляются в икону. У некоторых архиереев мощи находятся в кресте или перстне.

- Почитание мощей святых – это в традициях только православной церкви?

- Православной и католической.

- А каким образом мощи святого могут оказаться в той или иной церкви?

- Издревле мощи привозились в дар. И у нас в Воскресенском соборе есть такие дары. Очень часто мощи привозятся из паломнических поездок. С 2004 года прихожане Воскресенского собора начали активно ездить в паломнические поездки по местам, где находятся останки особо почитаемых святых. Ездили в Крым, на Соловки, Валаам, в Саров, в Троице-Сергиеву лавру, в Италию и т.д. И почти из каждой такой поездки привозили частицы мощей. Естественно, делали это по решению настоятеля Воскресенского собора, предварительно списывались с тем храмом или монастырем, где хранятся мощи. Мощи могут привозить и увозить. Например, в Воскресенский собор из Санкт-Петербурга привозили мощи благоверного князя Александра Невского, мощи преподобного Серафима Саровского из Сарова, в мае этого года из Свято-Данилова монастыря Москвы частицы мощей новомучеников Церкви русской, большинство которых были казнены в первые годы советской власти. В этом году, в 100-летие начала гонений на церковь, они должны побывать во всех епархиях Русской Православной церкви.

Светлана Зайцева