Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Благовестник Вирумаа
Святые мощи – источник божественной силы

Дата публикации: Сегодня, 12:00

Тему на открытие для сегодняшнего выпуска «Благовестника» подсказали наши читатели.  

«В правой части Нарвского Воскресенского собора находятся две иконы, обрамленные большим количеством капсул круглой формы. Подобные капсулы, но в меньшем количестве или по одной, можно увидеть и на некоторых других иконах собора. Что это означает? В Воскресенском соборе с 23 по 28 мая находился привезенный из Москвы ковчег с частицами мощей новомучеников русской церкви. СМИ также сообщают, что сейчас тысячи паломников устремились в Москву поклониться мощам Николая Чудотворца, прибывшим из итальянского города Барри. Почему вокруг всего этого такой ажиотаж?» - спрашивают они.

 

Святые мощи – источник божественной силы

Протоиерей Андрей Васильев у иконы Спасителя в Нарвском Воскресенском соборе, в окладе которой находятся мощи многих святых.

 

На вопросы наших читателей отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей Андрей Васильев.

- Давайте по порядку. В правой части Нарвского Воскресенского кафедрального собора находятся иконы Спасителя и Божией Матери, в киотах (киот – оклад для иконы) которых содержатся небольшие капсулы с мощами разных святых Церкви – равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеймона, святителя Луки Крымского, великомученицы Варвары и иных. Эти дорогие останки святых собирались в разных уголках света стараниями протодьякона Андрея Килина, ныне клирика Мелекесской епархии. Иконы с частицами мощей, о которых мы говорим, появились в Воскресенском соборе в 2008 году. Капсулы с мощами святых (или мощевики) встроены также и в киоты других икон или в сами иконы, например, святителя Николая, преподобного Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона...

Ну, а слово «ажиотаж», как выразился один из читателей, давайте вообще не будем соотносить с нашей темой. Речь идет о христианских реликвиях, перед которыми можно помолиться, прибегнув к предстательству того или иного святого, приложиться к ним, выразив тем самым благоговейное почтение к подвигу жизни в Боге. И огромное количество людей искренне хотят и стремятся это сделать.

- Почему считается, что мощи обладают особой силой?

- Мощами именуются останки людей, причисленных после смерти к лику святых, останки мучеников, преподобных, святителей, апостолов. Согласно учению церкви, мощи являются носителями благодати, то есть источником божественной силы. Они должны сохраняться и почитаться с нравственно-назидательными и литургическими целями. В церковнославянском языке слово «мощи» употребляется применительно к останкам любых усопших людей и имеет происхождение от слова «мощь». В древние времена считалось, что сила человека была не в плоти (то есть теле), а в костях человека. Обязательное почитание мощей было принято на Седьмом Вселенском соборе еще в 787 году. Согласно этому учению, останки (мощи) не сами собой исцеляют и творят чудеса, а делают это силой вселившегося в них Христа. Еще в Ветхом Завете описывается пример чуда, которое произошло при участии умершего тела праведника.

Мощи символизируют собой особое молитвенное присутствие праведника, к которому можно обратиться с просьбой или благодарностью.
Мощи в ковчежце (это небольшой ящик, куда могут помещаться как частицы мощей святого или нескольких святых, так и другие реликвии - частицы одежды, гроба) обязательно устанавливаются под престолом православного храма, когда его освящает епископ; они вшиваются в антиминс, который лежит в алтаре на престоле. Мощи могут помещаться в раке – это такой металлический или деревянный гроб, в мощевиках, которые как правило вставляются в икону. У некоторых архиереев мощи находятся в кресте или перстне.

- Почитание мощей святых – это в традициях только православной церкви?

- Православной и католической.

- А каким образом мощи святого могут оказаться в той или иной церкви?

- Издревле мощи привозились в дар. И у нас в Воскресенском соборе есть такие дары. Очень часто мощи привозятся из паломнических поездок. С 2004 года прихожане Воскресенского собора начали активно ездить в паломнические поездки по местам, где находятся останки особо почитаемых святых. Ездили в Крым, на Соловки, Валаам, в Саров, в Троице-Сергиеву лавру, в Италию и т.д. И почти из каждой такой поездки привозили частицы мощей. Естественно, делали это по решению настоятеля Воскресенского собора, предварительно списывались с тем храмом или монастырем, где хранятся мощи. Мощи могут привозить и увозить. Например, в Воскресенский собор  из Санкт-Петербурга привозили мощи благоверного князя Александра Невского, мощи преподобного Серафима Саровского из Сарова, в мае этого года из Свято-Данилова монастыря Москвы частицы мощей новомучеников Церкви русской, большинство которых были казнены в первые годы советской власти. В этом году, в 100-летие начала гонений на церковь, они должны побывать во всех епархиях Русской Православной церкви.

 

Светлана Зайцева

Святые мощи – источник божественной силы

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + три (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Снесет ли «Северный поток» Кургальский заказник рядом с...

Планы строительства газопровода «Северный поток-2» изменились....

0 626 / Подробнее...

В США, по ошибке, разрешили беременным женщинам убивать....

К счастью, законопроект пока не стал законом....

0 318 / Подробнее...
0 534 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Главное, чтобы фонтаны не замерзли...

- В этом году выпускные явно не задались, ночью 6 градусов было......

0 231 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Услуги печника

Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Королевская опера: Отелло

(2017) опера

Трансформеры 5

(2017) фантастика, боевик, триллер, приключения

Малыш на драйве

(2017) боевик, триллер, криминал, музыка  

Подпольное казино

(2016) комедия

Очень плохие девчонки

(2017) комедия  

Гадкий я 3

(2017) мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Голубые ленты от Татьяны Бохан...

Татьяна Бохан (голубые ленты) сделала из своих фото слайдшоу и выложила их на Youtube....

0 383 / Подробнее...

Галерея желтых ленточек...

Добавлена еще одна серия фото Кирилла Федотова из Санкт-Петербурга.    ...

0 809 / Подробнее...

Фиолетовые ленты - много интересных фото...

Фотограф Марина Карасёва сдала репортажные фото....

0 710 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Русские на госслужбе в Эстонии: очевидное невероятное...

Только ленивый не высказался по поводу мизерной представленности русскоязычных...

0 1220 / Подробнее...

Нарвский молодёжный центр работает всё лето...

С 3 июля в пляжном здании на Липовке будет работать Открытый молодёжный центр....

0 918 / Подробнее...

Нарвитяне предложили свои инновации для сферы попечительства...

Подводя итоги, можно отметить, что основные идеи для развития попечительских услуг....

0 854 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100