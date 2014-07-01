Жизнь епархии 

Дата публикации: Сегодня, 11:22

Состоялась первая встреча инициативной группы по установке памятника Пресвятой Деве Марии - покровительнице Эстонии - на территории Нарвского кафедрального собора. Установить его, а также облагородить территорию, прилегающую к Воскресенскому собору, планируется к 100-летию Эстонской Республики.

8 мая в Нарве на Петровской площади у памятных досок, посвященных воинским формированиям, освобождавшим в июле 1944 года Нарву, была отслужена заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям Нарвы и Принаровья.

Богослужение совершил клирик Нарвского Воскресенского кафедрального собора прот. Андрей Васильев. Чинопоследование сопровождалось пением хора кафедрального собора. 9 мая епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил за­упокойную литию на братской могиле в Нарве. Молитвенные песнопения исполнил хор Воскресенского собора.

12 мая в здании воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора открылась Школа мальчиков. Она начинает работать в рамках проекта Воскресенского кафедрального собора «Просвещение», который победил в Международном открытом конкурсе «Православная инициатива». Проект поддерживает фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил литию на церемонии передачи останков погибшего 2 августа 1944 года в Ида-Вирумаа рядового красноармейца Сергея Сергеевича Бобрикова. Церемонии по случаю передачи останков погибшего прошли в эстонской Нарве и российском Ивангороде при участии российских дипломатов.

Вадим Талаев,

дьякон Воскресенского собора