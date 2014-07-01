День семьи, любви и верности

Дата публикации: Вчера, 20:38

Программа празднования

Суббота, 8 июля, 12.00, Вабадусе, 20

Лекция для родителей (лектор Лилия Керро, г. Таллинн).

Спектакль для детей (Театр «Ильмарине»).

Воскресенье, 9 июля, 12.00, площадка перед храмом Двенадцати апостолов на ул. Мыйза, 4

12.00. Молебен святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

Приветственное слово епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Концертная программа. В числе выступающих: Елена Ковостьянова, вокальная студия Magic Land, национально-культурное общество «Русич» и другие исполнители Нарвы.

Творческие мастер-классы, батут, шоу мыльных пузырей, аквагрим и катание на паровозике.

Подведение итогов фотоконкурса «Счастливы вместе!». Награждение победителей. (Условия конкурса смотрите здесь.)

Из истории праздника

Пётр и Феврония почитаются покровителями семьи и брака, поскольку их союз уже многие века является образцом христианского супружества.

Благоверный князь Пётр — второй сын Муромского князя Юрия Владимировича, заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить крестьянка Феврония.

Дева Феврония была красивой, благочестивой и доброй девушкой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги.

Когда князь увидел Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления.

Наследовав Муромский престол в 1203 году, князь Пётр столкнулся с недоверием бояр, которые не захотели иметь княгиню простого звания. «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром,» — заявили бояре. Князь взял Февронию и отплыл из города. Они стали жить как рядовые люди, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им.

В Муроме же началась смута. Опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях, они молили Бога, чтобы им умереть в один день и завещали тела их положить в одном гробу.

Так и случилось — скончались они в один день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Однако, сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных могилах, но на следующий день они оказались вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне почивают в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.