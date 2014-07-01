«В память о моей любимой маме»

Дата публикации: Сегодня, 15:43

Желание написать о Елене Дмитриевне Коробковой возникло у редакции «Благовестника» после посещения выставки «Любимые иконы», которая открылась в этом году на Пасху в здании на Вабадусе, 20, где сейчас размещается управление Нарвской и Причудской епархии.

На ней были представлены вышитые нарвскими мастерицами иконы Христа Спавсителя, Богоматери, православных святых. Вручая благодарственные письма от Нарвского Воскресенского кафедрального собора ее участницам, клирик собора протоиерей Андрей Васильев отметил, что «участницы выставки несут особую миссию — через их творчество люди соприкасаются с духовным миром». «Труд и рукоделие считаются одним из главных средств в деле спасения души», - подчеркнул священник.

Елена Дмитриевна Коробкова признается, что не сразу решилась представить на общественное обозрение свои работы.

- Тщеславия у меня нет. У меня есть круг людей, которым, я знаю, интересно то, что я делаю. И мне этого достаточно, - говорит она. – К тому же все мои иконы освящены, и я не хочу, чтобы они покидали мой дом. Но на приглашение епархии я, конечно, откликнулась.

Впрочем, однажды она все же выставляла свои рукотворные произведения – в прошлом году в нарвском ДК «Ругодив» в честь 25-летия организации блокадников Ленинграда. «Я ведь блокадница, - говорит Елена Дмитриевна. – Мамочка моя рассказывала, что, когда началась война, кто-то из жильцов обошел наш дом с иконой Казанской Божией Матери, и дом при бомбежках уцелел. А семья наша пережила блокаду, мама и мы с сестрой остались живы. В молодости я не придавала значение этой семейной истории, сейчас же у меня к ней иное отношение».

Что до вышивания, то этим рукоделием Елена Дмитриевна занималась еще с молодости – помимо вышивания крестиком освоила и владимирскую гладь, и ришелье. Но настоящей страстью вышивка стала для нее гораздо позже. Сегодня, признается Елена Дмитриевна, у нее есть три темы, которые ее вдохновляют: иконы, произведения великих художников, иероглифы.

- Безусловно, иконы в этом ряду занимают особое место, - говорит Елена Дмитриевна. – Невозможно просто сесть и начать их вышивать, как, например, картины. Они требуют настроя и сосредоточения, я бы даже сказала – молитвенного сосредоточения. Прежде чем приняться за работу, я должна либо послушать церковное пение, либо почитать духовную литературу, либо просто посидеть и подумать.

Первую свою икону Елена Дмитриевна вышила, когда ей исполнилось 62 года. Это была икона Владимирской Божией Матери. Раму для нее сделал муж Елены Дмитриевны. «Вернее, отреставрировал старую; она да еще чайная ложка - единственные вещи, которые у меня остались со времен Ленинградской блокады», - уточняет Елена Дмитриевна.

- Вышивать иконы Богоматери я начала в память о своей любимой маме. И в церковь я пришла потому, что мама ходила в храм, - продолжает Елена Дмитриевна. – Может быть, я какая-то неправильная верующая, но говорю, как есть. Моя мама была православным человеком, в свое время закончила церковно-приходскую школу. Когда мы переехали в Нарву, она сразу же стала прихожанкой Воскресенского собора. Но о вере своей никогда не говорила. Может быть, потому, что это было не принято в те годы? И никогда не настаивала, чтобы я молилась и ходила в церковь. Помню, возвращаясь со службы в соборе, она всегда, переступая порог дома, говорила: «Бог милости прислал». Но я, признаться, не придавала значение этим словам, поняла их смысл значительно позже.

Мама прожила 95 лет, и мы с ней никогда не расставались. Хотя я была счастлива в браке, у меня выросли прекрасные дети, внуки, моя профессиональная карьера тоже сложилась удачно, мама всегда была для меня самой большой опорой, моим главным советчиком во всех делах, человеком, который меня вдохновлял, утешал, вселял надежду. Когда она ушла из жизни, я лишилась духовной поддержки. В храме я нашла успокоение для своей души. И начала вышивать иконы.

Поэтому в домашней библиотеке Елены Дмитриевны появились тогда новые книги: конечно, Библия, акафистник, а также «Пресвятая Богородица, чудотворные иконы и молитвы», «Самые знаменитые святые чудотворцы России», «Каноны и акафисты на каждый день» и др., коллекция музыкальных дисков пополнилась кассетами с православной музыкой.

По словам Елены Дмитриевны, особая духовная стойкость потребовалась еще и потому, что наступившие 90-е внесли хаос в ее налаженную жизнь. «Вдруг закрыли детский сад, где я работала, непонятно было, что будет с пенсией, как определиться с гражданством, многие нарвские знакомые решили уехать из Эстонии…- вспоминает она. – Вера и церковь помогали справляться с напряжением тех лет».

За 20 лет Елена Дмитриевна вышила 66 икон – лики Богоматери и православных святых. Многие из них подарены – иконы, вышитые Еленой Дмитриевной, есть у всех ее родных и близких. Вышивает она гобеленовым швом, кое-где делает вкрапление люрекса. Так что иконы как будто сияют теплым светом. Как правило, вышивает по уже готовой схеме. Но не всегда, порой на схеме указаны только основные цвета – синий, красный, зеленый, и тогда приходится самой кропотливо подыскивать оттенки.

На вышивание одной иконы, говорит Елена Дмитриевна, уходит в среднем 2 месяца.

Мастерство, с которым выполнены вышивки, восхищает! И невозможно не отметить то, как искусно оформлены работы: цветные паспарту, красивые рамы. «За это спасибо моим сыновьям. Когда гощу у них в Санкт-Петербурге, вышивки отвожу в багетную мастерскую, там мне их оформляют. На свою пенсию я бы такое себе позволить не могла», - говорит Елена Дмитриевна.

В прошлом году к своему 80-летию Елена Дмитриевна Коробкова с помощью знакомой Галины Михайловны Москалевой сделала каталог своих вышитых икон. Она мечтает разместить его в интернете. Фотография каждой работы сопровождается информацией об иконе; изобразительный ряд дополнен музыкой – звучит мужское монастырское пение.

- Очень надеюсь, что в ближайшее время смогу пополнить свой каталог – собираюсь вышить старинную православную икону «Тайная Вечеря», - строит планы Елена Дмитриевна.

Светлана Зайцева