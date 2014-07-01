Троица — единосущная и нераздельная

Дата публикации: Вчера, 20:00

Название православного праздника «Троица», пожалуй, на слуху у многих из нас. Но что мы знаем о нем, кроме того, что в этот день храмы украшаются молодыми деревцами с ранней зеленью и считается обязательным в этот день посетить могилы родственников. О сокровенном смысле дня Святой Троицы мы беседуем с иеромонахом Алексием (Вишневским), который служит на Архиерейском подворье — в храме святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу.

- В Православном календаре на 2017 год день Святой Троицы или Пятидесятница — 4 июня - выделен особо, как Рождество и Пасха. То есть Троица - это один из главных христианских праздников?

-Да, главные праздники в церковном календаре - это Пасха, Рождество Христово и день Святой Троицы. Он празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому еще называется Пятидесятницей. После Воскресения Господа Его ученики непрестанно жили ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся им. Прощаясь с ними до времени, Господь обещал послать им Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню. Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня — Вознесения Господа, каждый день собираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое Писание. Так возник первый христианский храм.

В десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Он светил, не обжигая. Тут же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: «исполнишася вси Духа Свята». И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Им был дан свыше новый благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.

Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы проповедовать Христово учение о любви.

В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а также днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.

- Троицу отмечают все христианские конфессии? Видела, как молодыми березками украшали у нас в Нарве и православный Воскресенский собор и лютеранский Александровский собор... А, кстати, почему именно березы?

- Да, все традиционные христианские конфессии отмечают этот праздник.Как наши предки, так и мы, христиане третьего тысячелетия, украшаем ветвями деревьев (но это не обязательно березы), цветами и травами наши жилища и храмы. Зелень и цветы – духовный символ обновления христианской души силою Святого Духа через Таинства Покаяния и Святого Причастия. Как и наши предки, мы приносим в храм на освящение цветы и зелень, как благодарность Господу Богу за все, что мы получаем от Его Милосердия и доброты к нам, грешным. Зеленый цвет – символ жизни. Часто мы видим на образах облачения Бога Отца зеленого цвета, что означает «вечно живой».

- Многие молитвы заканчиваются словами: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отец — это Бог, Сын — Иисус Христос, а Святой Дух — кто Он..?

- Святой Дух – третье Лицо Пресвятой Троицы. «Господь есть Дух» (2 Кор.3:17). О Божестве Его ясно говорится в Священном Писании.Святой Дух равен Отцу и Сыну. Мир сотворен при деятельном участии всех трех Лиц Пресвятой Троицы; Святой Дух все оживотворяет и освящает. Духом Святым совершались все пророчества. Перед Своими крестными страданиями Иисус Христос обещает ученикам послать им Святого Духа, Которого называет Утешителем: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26). Это евангельское место очень ценно в богословском отношении, ибо показывает, что святые апостолы, как и пророки, писали по наитию Святого Духа.

- Святой Дух — он есть в каждом человеке с рождения? Или его надо взрастить в себе и сделать это помогает церковь? Можно ли говорить о Святом Духе вне церкви?

- Дух Святой обитает в Церкви, и Его дары даются для служения Церкви: Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом (1 Кор 12:4—9). Для того чтобы жить в Духе Святом, мы должны пребывать в общении с Церковью, участвовать в Ее молитвенной жизни, приступать к Таинствам, прислушиваться к Ее наставлениям. Именно в Церкви Бог вводит нас в совершенно новую жизнь, жизнь, которая начинается уже сейчас, но продолжается в вечности.

- Как человек может понять, почувствовать, что Святой Дух есть в его жизни?

- Всякое дело познается по его плодам. Святой апостол в послании к Галатам называет 9 плодов Святого Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22-23). Девять плодов Святого Духа являются тем ориентиром, с помощью которого можно оценить, где мы находимся в своей духовной жизни. Размышляя о самих себе, мы сможем легко проверить, какова мера веры, достигнутая нами.

- Иногда слышала, как люди спрашивают: если Иисус — это Сын Господа, так кто тогда сам Господь? К кому мы обращаемся в молитвах, на чью любовь и милость уповаем?

- Здесь мы касаемся самого основного и непонятного для человеческого ума догмата Церкви — о Святой Троице. Бог есть един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святый Дух, Троица единосущная и нераздельная. Догмат о Пресвятой Троице непостижим на уровне рассудка, это тайна, которая не может быть выражена рационально. Не случайно отец Павел Флоренский называл догмат о Святой Троице “крестом для человеческой мысли”. Учение о Триедином Боге сводится к трем положениям. Первое: Бог троичен и троичность состоит в том, что в Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух. Второе: каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое Божественное существо. Третье: все три Лица отличаются личными, или ипостасными, свойствами. Различая в Боге три Ипостаси, мы исповедуем Троицу единосущной и нераздельной. Единосущие означает, что Отец, Сын и Святой Дух суть три самостоятельных Божественных Лица. Но это не три Бога, а Единый Бог. Каждое из Лиц Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и всецело.

- Как день Святой Троицы должен провести человек, который стремится быть христианином?

- Тут следует повторить то же самое, о чем мы уже говорили в прошлых наших беседах: любой из церковных праздников подобает проводить в первую очередь в храме, участвуя в Божественной литургии, а затем в кругу своих родных и близких, стараясь совершать добрые дела и воздерживаться от зла.

Беседовала Светлана Зайцева