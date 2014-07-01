Жизнь епархии

Дата публикации: Вчера, 19:50

Нарвский собор стал победителем Международного конкурса. Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви и под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». Победителями стали 267 проектов, представленных в четырех конкурсных направлениях: «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность». Среди удостоенных гранта – проект, подготовленный приходом Нарвского Воскресенского собора. Этот проект направлен на создание единой материально-технической базы духовно-просветительского центра Воскресенского собора.Проектом предусмотрено проведение массовых мероприятий для школьников, а также детей из малообеспеченных, многодетных семей, невоцерковленной молодёжи, людей с ограниченными возможностями.

Всю Светлую Седмицу в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе проходили пасхальные мероприятия для детей из детских садов и школ Нарвы.

Во время встреч клирик Воскресенского собора иерей Даниил Доронин рассказывал детишкам о Храме, о празднике Светлого Христова Воскресения, о смысле и значении крашения яиц на Пасху. После экскурсии дети с удовольствием принимали участие в мастерклассе звонарей.

Более 200 работ было представлено на конкурс «Светлая Пасха – в семье нарвской», приуроченного к празднованию Светлого Христова Воскресения. В конкурсе приняли участие воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники Воскресных школ, а также семьи. Ни один из участников не остался без призов и подарков.

По благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря в Нарве в здании епархиального управления на Вабадусе, 20 работала выставка «Любимые иконы».

На ней были представлены вышитые иконы Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и святых, выполненные в различных техниках - вышивка крестиком, бисером, гобеленовая вышивка и войлок. Все работы выполнены нарвитянами.

В поселке Лоо 22 апреля прошел турнир за Кубок Эстонской Христианской лиги, в котором команда Нарвской и Причудской епархии заняла четвертое место.

Паломнический отдел Нарвской епархии организовал в конце апреля паломническую поездку в Тихвин. Отправившиеся в нее посетили Тихвинский Успенский, Введенский, Антониево-Дымский и Александро-Свирский монастыри.

В здании Нарвского епархиального управления открылась и работает фотовыставка «Люди, меняющие мир». Выставка посвящена природоохранным инициативам Русской Православной Церкви.

Протодиакон Вадим Талаев