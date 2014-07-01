Фотоконкурс «Счастливы вместе!» - яркие моменты вашей семьи

Дата публикации: Вчера, 17:53

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Нарвской и Причудской епархии совместно с изданиями «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» проводят фотоконкурс «Счастливы вместе!»

Конкурс проводится в рамках празднования дня Семьи, Любви и Верности, который отмечается православной церковью в день памяти святых Петра и Февронии.

Ваши фотографии должны рассказать о ярких моментах из жизни вашей семьи, поведать о ее традициях и/или истории.

NB!

В этом году в рамках традиционного фотоконкурса мы предлагаем вам также выполнить работы в современных и популярных жанрах фотоколлажа и фотоаппликации. За креативность — спецпризы!

Условия конкурса:

размер фотографии • (цветной или черно-белой), а также фотоколлажа или фотоаппликации — формат обычного листа А4 (29 Х 21 см);

• на работе должны быть указаны имя и фамилия автора, телефон;

• фотоколлаж может быть представлен на фотобумаге и может быть распечатан на обычном цветном принтере.

Работы принимаются по адресу:

Нарва, Пушкина 20-11 до 3 июля включительно.

Проголосовать и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» вы сможете на сайте www.prospekt.ee.

9 июля (воскресенье) в 12.00 на площадке перед храмом святых Двенадцати апостолов (ул.Мыйза, 4) пройдет праздник – день Семьи, Любви и Верности, в рамках которого состоится награждение победителей фотоконкурса «Счастливы вместе!».

Дополнительная информация по тел.: 55620450 или по электронной почте natalja@gazeta.ee