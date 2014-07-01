Жизнь епархии

Дата публикации: Сегодня, 08:39

Специально к Пасхе

3 апреля в храме Нарвской иконы Божией Матери состоялся традиционный конкурс чтецов «Славим Пасху Христову!».

В творческом состязании приняли участие 45 нарвских школьников 2-12 классов. Впервые на конкурсе были ученики Паю школы из классов для слабослышащих детей и ученики Ивангородской школы №1.

20 апреля будут подведены итоги конкурса «Светлая Пасха — в семье нарвской», организованного Нарвским Воскресенским кафедральным собором и редакцией изданий «Виру Проспект» и «Нарвская Газета». Пасхальные поделки и открытки, пасхальные расписные яйца, присланные на конкурс, можно будет увидеть в здании Епархиального управления на ул. Вабадусе, 20. Каждый участник конкурса получит маленький приз — бесплатный билет на спектакль театра «Ильмарине». А 10 главных победителей конкурса — билеты на посещение водно-банного центра Meresuu SPA с одним из родителей.

В апреле прошел и традиционный конкурс детского рисунка «Пасхальная радость», организаторами которого выступили газета «Нарва» и Нарвская и Причудская епархия.