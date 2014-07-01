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Благовестник Вирумаа
Пасхальное послание

Дата публикации: Сегодня, 08:40

Пасхальное послание

 

Епископа Нарвского и Причудского Лазаря Боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата

 

«Все войдите в радость
Господа нашего; богатые и бедные, ликуйте друг с другом; никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство».
«Слово огласительное
на Пасху» свт.
Иоанна Златоуста

Дорогие Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Сегодня мы вновь поздравляем друг друга со светлым праздником Воскресения Христова. «Христос воскресе!» - это благовестное приветствие для нас, христиан, является началом и концом нашей проповеди, сердцевиной нашей веры, основой нашей надежды и свершением нашей любви.

Какая непостижимая глубина Божьего милосердия к человеку! Господь «не отвернулся до конца от создания своего, которое Он создал, и не забыл дела рук своих» (Анафора Литургии святителя Василия Великого). В переломный момент человеческой истории Создатель Вселенной тихо, без большой огласки вошел в человеческую историю способом неслыханным и неожиданным. Единородный Сын Божий стал первенцем Пресвятой Девы из Назарета, чтобы как единственный Святой и Непорочный, без пятна греха, принести себя в жертву спасения нашего ради.

Воскресение Христово - неоспоримая правда, которая служит  подтверждением нашего грядущего воскресения. Это - триумф, сила, победа, правда, удостоверяющая ответственность за наше настоящее и за будущую вечную жизнь!

Прошло долгих 2000 лет, и эти страницы последних глав Евангелий вновь и вновь оживают перед нашими мысленными взорами. Иуда и Пилат, апостолы и жены мироносицы, фарисеи и израильский народ. В какой-то момент мы бессознательно бываем охвачены ощущением непричастности к разворачивающейся драме и вместе с наивными учениками спрашиваем, а в большей степени утверждаем: «Не я ли, Господи?» Однако, реальность современной жизни способна иллюстрировать нам непреходящее значение Священного Писания. Несправедливость и социальное неравенство, нищета одних и непомерное богатство других, наличие обездоленных и лишенных крова снова ставят нас перед лицом Того, Кто не имел где преклонить голову (Мф.8.20.).

Нам выпало жить в непростое время и стать свидетелями тектонических сломов, происходящих внутри современного нам мира. Изучение истории последнего двадцатилетия приводит нас к неутешительному выводу о хрупкости окружающей действительности, непрочности человеческих договоренностей и соглашений. В разных уголках планеты вспыхивают кровопролитные военные конфликты, которые в первую очередь затрагивают ни в чем не повинное  мирное население. Страдают и гибнут старики, женщины и дети.

Невзирая на культурные и религиозные традиции, представления об устройстве социального бытия, все люди без исключения стремятся к гармонии и благу. Мысль о прекращении земного бытия, по вложенному Богом инстинкту самосохранения, наполняет любого человека тревогой и ужасом. Оставляя свою родину, налаженный быт, многие жители Восточных стран вынуждены искать убежища в непривычной для себя среде. Безусловно, разница мировоззрений порождает конфликты и неудобство. Но может ли это быть поводом для самозамкнутости и жестокого отвержения несчастных? В этой связи вспоминаются трогательные слова странствующего Христа, запечатленные в книге Откровения: «Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»( Откр. 3. 20).

Пасха Господня, которую мы сегодня празднуем, является приглашением Воскресшего Христа идти за Ним от смерти к жизни. Сегодня Он, как новый Моисей, зовет нас покинуть египетское рабство и служение всему тому, что отнимает у нас достоинство детей Божиих.

Пусть свет Господня Воскресения своим чистым и животворным светом заглянет в каждое человеческое сердце! Воскресший Сын Божий да даст нам мужества идти с правдой по жизни, провозглашать и отстаивать ее несмотря ни на что. Воскресший Господь да окутает своей любовью и Воскресением всех людей: детей и старших, больных и здоровых, находящихся в тюрьмах и больницах, странствующих и забытых, бессильных и властителей мира - привлечет всех к себе и спасет! Сердечно всех приветствую и желаю радости Светлого праздника Воскресения Христова!

 

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

 

2017 год град Нарва

Пасхальное послание

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