Пасха: «праздник праздников и торжество торжеств»

Дата публикации: Сегодня, 16:54

16 апреля — Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Вопросы для сегодняшней нашей беседы с иеромонахом Алексием (Вишневским), который служит на Архиерейском подворье — в храме святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу, подсказаны читателями газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета», а также прозвучали на очередной встрече отца Алексия с горожанами и прихожанами нарвских храмов. Беседы проходят в зале Епархиального управления Нарвской и Причудской епархии по адресу ул. Вабадусе, 20.

В светлый праздник Пасхи на территории у Нарвского Воскресенского собора. Фото Максима ИВАНЕНА.

- Отец Алексий, позвольте начать с вопроса, который задают, пожалуй, чаще всего: так можно или нельзя на Пасху (конкретно в воскресенье) идти на кладбище, поминать своих умерших близких? И если все же кто-то все равно идет на кладбище, то как тогда там себя вести?

- Светлый день Христова Воскресения — это радость для всей Вселенной, всего творения Божия. Радуемся не только мы на земле, радуются и души наших умерших. Однако в сам день Святой Пасхи, в воскресенье, ходить на кладбища не принято. Для этого есть другие дни в пасхальный период, которые различаются в зависимости от местных традиций и обычаев. У нас в Эстонии традиционно день пасхального поминовения усопших — Радоница, вторник второй седмицы после Пасхи. В этом году это 25 апреля. В сам же день Пасхи нужно быть на богослужениях в храме — Божественной литургии и Великой Пасхальной Вечерне.

- Что надо обязательно сделать на Пасху?

- Повторяю, — посетить Божественную литургию в храме. Без этого нет подлинного праздника. Если Вы по немощи или серьезным обстоятельствам не можете посетить Литургию в Пасхальную ночь, то утром в воскресенье в городских храмах совершается поздняя литургия, которую могут посетить все те, кто не смог быть ночью.

- Пасха — это праздник одного дня? Это конкретный день недели — воскресенье?

- Пасха — это «праздник праздников и торжество торжеств», как поется в Пасхальном каноне. Поэтому и празднуем мы ее на протяжении 40 дней, до праздника Вознесения Господня.

- Слышала такое слово: «Анти-Пасха». Что это такое?

- Антипасха, или еще называемый Фоминой неделей, день — это праздник, отмечаемый в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи. Греческая приставка «анти» (ἀντι)- — означает подобие или же противопоставление. «Антипасха» означает - «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе». Однако это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. В этот день празднуется и престольный праздник Воскресенского Кафедрального собора Нарвы.

- Хотела перед Пасхой заказать в церкви панихиду по умершим родным. А мне отказали: мол, на Пасху панихиды не служат и вообще молитвы за упокой заказывать нельзя. Это так? И почему?

- Действительно, по церковному уставу панихиды не совершаются до вторника второй седмицы по Пасхе. Однако это не значит, что мы не должны поминать наших усопших. Обязательно нужно подавать за них поминовение на проскомидии, самим поминать их в домашней молитве. Однако эта молитва также носит радостный, пасхальный характер.

- Христос воскрес в субботу или в воскресенье?

- Святое Евангелие говорит нам: «Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине (Евангелие от Марка 16:9). Суббота у евреев была седьмым днем. По прошествии ее начинался первый день недели – воскресение. Есть свидетельство и в книге Деяний св. Апостолов: «Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян.10:40-41). Спаситель мира был распят в пятницу, следовательно, третий день приходится не на субботу, а на воскресение.

- Почему куличи, яйца и проч. снедь освящаются в субботу? А начинать освященную еду есть можно только в воскресенье? И когда — утром? Или после крестного хода ночного?

- По церковному уставу, освящать пасхальную снедь положено по окончании ночного богослужения. Однако было раньше и такое, что один священник окормлял несколько сельских приходов, и в праздники приходилось объезжать часто далеко разбросанные между собою населенные пункты. Тогда верующие приносили продукты для освящения к одному хозяину, где священник и освящал эту пасхальную снедь для всего прихода, затем ехал в другое село, и так далее. Также в советское время не все могли посетить ночное богослужение в храме, это могло повлечь серьезные проблемы.

Храмов было мало, верующих — много. Поэтому для удобства священнослужителей и людей стали освящать пасхальную пищу днем в Великую субботу, хотя это и не отвечает уставу. Однако вкушается эта пища все равно лишь только по окончании ночной Божественной литургии, за пасхальным завтраком.

- Моя бабушка всегда красила яйца, пекла куличи, но в церковь их не носила. Думаю, и сейчас многие люди не ходят их освящать. Стоит ли сильно переживать по этому поводу?

- Думаю, что сильнее нам стоит переживать по поводу того, что так мало наших сограждан являются практикующими христианами, каждое воскресенье посещающими храм Божий, живущими в церковном браке, воспитывающими в вере своих детей и внуков, не совершающих абортов, супружеских измен и прочих страшных грехов. По статистике таких людей — не более 2-3%. Если будет твердое следование своей вере, жизнь со Христом в Его Церкви — вернется и все второстепенное, красивые традиции и обычаи.

- Видела, некоторые приносят в церковь освящать сало, окорок, колбасы, бутылки с вином, даже с самогоном... Такое дозволяется?

- Священник, освящая пасхальную снедь, вычитывает 2 молитвы из требника. Одна на набел (молочные продукты и яйца), а вторая на мясо. Освящение мяса не только не возбраняется, но и вполне соответствует уставу. Однако тут есть некоторая оговорка, поскольку мясо нельзя вносить в сам храм, то Типикон (то есть церковный устав) предписывает освящать мясо в доме у священника (это было возможно в селах), а в наших условиях — на церковном дворе. Но это же указание устав дает и для освящения вообще всей пасхальной пищи — не в храме, а на дворе.

Что касается алкоголя, то Церковь не возбраняет умеренное его употребление на пасхальном столе, однако следует знать меру.

- Сейчас очень популярно украшать яйца наклейками. Есть наклейки с изображением икон. Прочитала на одном из сайтов, что некоторые священники считают, что это кощунство — украшать яйцо ликом Христа. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Согласен с этими священниками, что это кощунство и профанация. Наклейки допустимы, но только не с изображением икон, а просто с пасхальной символикой (например, агнец).

- Почему крестный ход на Пасху идет против часовой стрелки?

- Крестный ход идет не против часовой стрелки, а против солнца — символически, мы идем, изображая собой жен-мироносиц, навстречу Солнцу Правды — то есть Воскресшему Христу.

- Страстная пятница, Страстная неделя, Светлая Седмица — объясните, пожалуйста, что это?

- Последняя неделя поста, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, погребении называется седмицей Страстей Христовых или Страстной седмицей. Церковь называет эти дни великими: Великий Страстной понедельник, вторник… Отцы Церкви так составили и расположили богослужения Страстной недели, что в них отражаются все страдания Христовы. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым внешним величием, возвышенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных обрядов. В Великий Четверг вспоминается установление Таинства Евхаристии (Причастия) и Таинства Священства, в Великую Пятницу — смерть Спасителя на кресте, в Великую Субботу — пребывание в гробе и сошествие во ад. Поэтому, кто постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме, тот словно идет за Господом, грядущим на страдания. Светлой седмицей называется первая неделя после Праздника Пасхи — в эти дни верующие также призываются Церковью как можно чаще быть на богослужениях, радуясь о Воскресшем Спасителе. Богослужения этих дней особенно радостны, ликующи, после святой Литургии каждый день совершается крестный ход.

- Признаться, мне не нравится обряд христосоваться. Если я не отвечу поцелуем на поцелуй, я обижу человека? Как выйти из этого неловкого положения?

- Главное ответить человеку искренней взаимной радостью о Воскресшем Спасителе и любовью, сам же обычай «христосования» не является догматом или обязательным обрядом, а просто народной традицией.

Беседовала Светлана Зайцева