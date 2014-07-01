Празднуем Светлую Пасху Христову!

Благовестник ВирумааПразднуем Светлую Пасху Христову!
Расписание богослужений в праздник Воскресения Христова (Пасха)
Кафедральный Нарвский Воскресенский собор
15 апреля Великая Суббота
8.00. Исповедь, часы, изобразительны, вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
12.30 – 18.00. Освящение куличей, яиц, пасок.
18.00 – 21.00. Чтение «Апостола» в соборе школьниками Православной гимназии.
22.00. Исповедь.
23.00. Встреча епископа Нарвского и Причудского Лазаря.
23.30. Пасхальная полуношница.
00.00. Начало крестного хода, Пасхальная утреня, Божественная Литургия.
После литургии, примерно в 2.30, у собора будет ждать автобус, который развезёт всех желающих по домам.
16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
8.30. Исповедь.
9.00. Божественная Литургия (поздняя).
11.00. Начало праздничного концерта на территории собора, игры, мастер-классы, школа звонарей.
17.00. Великая Пасхальная вечерня.
Храм Нарвской иконы Божией Матери
15 апреля Великая Суббота
7.00. Исповедь.
7.15. Часы. Литургия.
С 11.30 до 17.00. Освящение яиц, пасок, куличей.
22.30. Исповедь.
23.00. Малое повечерие.
16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00.00. Пасхальная утреня. Крестный ход. Литургия.
9.00. Поздняя Литургия.
11.00. Концерт колокольного звона.
16.00. Великая вечерня.
Храм святых Двенадцати апостолов
15 апреля Великая суббота
8.00. Исповедь, часы, изобразительны, вечерня с Литургией свт. Василия Великого
После окончания богослужения и до 18.00 освящение куличей, яиц и пасок.
22.00. Таинство покаяния (Исповедь).
23.30. Пасхальная полуношница.
16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00.00. Пасхальная Заутреня, Божественная литургия.
8.30. Исповедь.
9.00. Поздняя Божественная Литургия.
16.00. Великая Пасхальная вечерня.
Храм святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу
15 апреля Великая суббота
8.00. Литургия Свт. Василия Великого.
По окончании Литургии — освящение пасхальной пищи (11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00).
23.30. Полунощница.
00.00. Крестный ход, Пасхальная Заутреня. Божественная литургия.
16 апреля СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
16.00. Великая Пасхальная вечерня.
Празднуем Светлую Пасху Христову!
16 апреля с 11.00 на территории Воскресенского кафедрального собора будет проходить пасхальный праздник.
В программе:
- приветственное слово Преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского;
- открытие выставки пасхальных яиц;
- открытие выставки нарвских мастериц «Любимые иконы»;
- традиционный запуск шаров;
- благотворительная ярмарка Нарвской Православной гуманитарной школы. Собранные средства будут направлены на оплату срочной операции в Финляндии ученику Нарвской Православной гуманитарной школы;
- концерт хоровых коллективов Нарвы, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Силламяэ;
- работает кафе.
17 - 22 апреля - в Воскресенском кафедральном соборе специальные пасхальные программы для детей из детских садов (по предварительной заявке).
Мероприятия в здании Епархиального управления Нарвской и Причудской епархии, ул. Вабадусе, 20:
20 апреля в 12.00 - открытие выставки пасхальных открыток и поделок, а также выставки нарвских мастериц «Любимые иконы».
22 апреля в 11.30 и 14.00 - награждение победителей конкурса «Cветлая Пасха – в семье нарвской».
22 апреля в 12.00 и 14.30 - спектакли театра «Ильмарине» для участников конкурса «Cветлая Пасха – в семье нарвской».
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