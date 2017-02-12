Дата публикации: Сегодня, 15:41

Когда молитва приносит двойную пользу — и умершим, и нам самим

«Родительская суббота»... Это словосочетание у многих на слуху. В православном календаре этого года в марте значатся целых четыре Родительских суббот. О том, что это за даты, мы беседуем с иеромонахом Алексием (Вишневским), который служит на Архиерейском подворье — в храме святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу.

Иллюстративное фото

Святитель Иоанн Златоуст: «Не напрасно бывают приношения за усопших, не напрасно моления, не напрасно милостыни: всё это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга» (Беседа 21-я на Деяния апостольские)



- Отец Алексий, расскажите, пожалуйста, что означает эта дата – родительская суббота, когда она появилась и с чем связана?

- Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в храмах совершаются заупокойные богослужения, читаются молитвы об умерших православных христианах. Уже в Ветхом Завете были особые дни поминовения и оплакивания усопших. Этими днями были третий, седьмой и тридцатый день после смерти. Когда Господь призвал Моисея к Себе, тогда «оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее» (Втор. 34,8). Про рыдания и плачь над усопшими говорит Сирах: «Плачь над умершим, ибо свет исчез для него…Плачь об умершем - семь дней» (Сир.22,9-11).

В Новом Завете Церковь также установила особые дни, в которые Она молится за души всех, от века почивших. Мы на земле имеем обязанность возносить молитвы за души, которые отошли в Вечность. Память про наших усопших, которые ожидают от нас помощи, должна быть постоянной: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле», говорит апостол Павел (Евр. 13:3). Есть особые, принятые Святой Матерью-Церковью дни, в которые верные обязаны подавать на Святую литургию за души усопших.

- Родительские субботы значатся только в православном календаре или нечто подобное есть и у других конфессий?

- У западных христиан особым днем поминовения усопших является 2 ноября. Этот день отмечают не только римо-католики, но практически все народы, связанные с христианской традицией, в большинстве стран мира.

- Даты родительских суббот каждый год новые или они закреплены в календаре за какими-то днями постоянно? Где об этом можно узнать?

- Кроме частного поминовения наших усопших родных Церковь установила отдельные дни в литургическом году, когда молится за всех от века почивших. Этими днями являются субботы перед теми или иными праздниками. Почему в субботу Церковь молится за усопших? Суббота – означает отдых, покой, поэтому в этот день мы возносим наши молитвы за их вечное упокоение. Некоторые из них имеют постоянное место в церковном календаре, некоторые, связанные с великопостным и пасхальным циклом, меняются каждый год в зависимости от даты Пасхи.

Первой такой субботой является Мясопустная суббота – за восемь дней до Великого поста, перед Неделей о Страшном Суде. Это день – словно последний день мира, потому что завтра воскресенье, которое говорит нам про Страшный Суд Божий, и поэтому в эту субботу мы молимся за всех от века почивших. Это установление восходит к апостольским временам, что подтверждает Иерусалимский устав Церкви, изложенный в V веке преподобным Саввой Освященным на основании древнего предания. В этот день стараемся вместе с Церковью молиться и просить Божиего Милосердия для душ, от века почивших, которые ожидают от нас молитвы, а от Господа Бога – вызволения из мук и принятия до Царства Небесного. По учению Церкви, торжественное поминовение усопших верных в эту субботу всей Христианской Церковью «приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живём. Ибо спасение возможно только в Церкви — сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере. И общение с ними через молитву, молитвенное их поминовение и есть выражение нашего общего единства в Церкви Христовой». Во время панихиды в этот день христиане просят Праведного Судью Иисуса Христа явить всем усопшим христианам Свою милость и оставление их грехов в «день нелицеприятного воздаяния». Посвящая воскресный день напоминанию о Страшном Суде, Церковь установила ходатайствовать не только за живых своих членов, но и «за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании их».

Троицкая суббота– перед Сошествием Святого Духа, на 9-й день после Вознесения Иисуса Христа на небо. Молитва за усопших в этот день уходит своими корнями в Апостольское время. Первоначало этой субботе дала первая христианская Пятидесятница, когда апостол Петр проповедовал собранному народу про Христа, которого «…Бог воскресил, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его (Деян. 2,24)». После Сошествия Святого Духа апостолы проповедовали среди иудеев и язычников про Иисуса Христа как Богочеловека, который будет судить живых и мертвых. У греков суббота перед Днём Святой Троицы входит в число пяти «дней всех душ» (греч. Ψυχοσάββατο) — пяти суббот в церковном календаре, выделенных для общего поминовения усопших. В богослужебном уставе именуется Вселенской родительской субботой. Во время панихиды в этот день Церковь вспоминает всех когда-либо умерших христиан.

Поминовение всех усопших благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что Сошествие Святого Духа завершило домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому христиане, молясь об оживотворении Духом Святым всех живущих, просят чтобы и для усопших благодать Святого Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства. День Святой Троицы— это день рождения Вселенской Апостольской церкви, в этом контексте Троицкая суббота представляет собой как бы последний день церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей полноте церкви Христовой. Поэтому канун праздника, субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них. Святитель Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что «Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду». Как Мясопустная суббота предваряет день воспоминания Страшного Суда и начало Великого Поста, так Троицкая суббота предваряет раскрытие во всей силе Царства Христова в день Пятидесятницы и начало Апостольского поста.

Димитриевская суббота– суббота перед праздником Святого Великомученика Димитрия Солунского Мироточивого (8 ноября по новому стилю).

Кроме этих заупокойных дней, Святая Церковь также поминает усопших во время Великого поста. Это 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста, которые установлены Церковью, чтобы не лишить усопших своего предстательства на протяжении Великого поста, так как в это время невозможны обыкновенные ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения), соединённые с совершением полной Литургии, которая в Великий пост совершается не каждый день.

Также существует традиция поминовения усопших в Пасхальный период, во вторник после Недели Фоминой – этот день называется «Радоница». Существует также традиция поминовения усопших воинов в день памяти Усекновения главы Иоанна Крестителя 11 сентября и на праздник Покрова Божией Матери. Узнать о датах поминальных суббот можно в церковном календаре, а также в каждом православном храме.

- Сколько Родительских суббот в этом году?

- Учитывая сказанное выше, в этом году — 8 родительских суббот.

- В Родительскую субботу мы поминаем только родителей?

- Нет, в эти дни мы молимся за души всех усопших христиан. Наша святая обязанность — молиться за своих умерших родственников, но также очень важно в эти дни принести молитвенную жертву и за тех, за кого некому помолиться, за не имеющих уже родных и близких на земле, или же тех, чьи родные или друзья далеки от Церкви и не поминают их по христианской традиции. Их души страдают и просят о молитву, и мы можем помочь им. Более того, такая молитва также является и нашим добрым делом, так что приносит двойную пользу, и умершим, и нам самим.

- Что человек должен делать в Родительскую субботу?

- Главное, что необходимо сделать в этот день — подать поминовение на Божественную литургию на проскомидию, а также на панихиду в храме. Во время Божественной литургии грехи умерших омываются спасительной Жертвой Тела и Крови Христовых, что приносит душам умерших великое утешение и облегчает их страдания. Затем, если есть возможность, хорошо посетить кладбище, где также помолиться за родных и друзей, погребенных там, прибрать могилы. Важно также в память об усопших совершить какое-нибудь доброе дело, подать милостыню.

- Панихида об усопшем заказывается заранее? Накануне Родительской субботы или утром этого дня?

- Лучше сделать это накакуне вечером, так как церковный день начинается с вечера. И уже в канун заупокойной субботы, то есть в вечер пятницы, в храмах совершается Парастас — заупокойная Утреня, на которой также поминаются имена умерших.

- На Родительскую субботу надо обязательно идти в храм? Как вести себя в храме на Родительскую субботу?

- Да, это самое главное, что мы должны сделать в этот день. Подавая на заупокойную Литургию за души усопших, будем помнить: чтобы наши молитвы и добрые дела могли им помочь, мы должны пребывать в состоянии освящающей благодати, то есть не иметь на своей душе ни одного смертного греха, потому что Господь не принимает жертвы грешника. Поэтому наши благочестивые предки, когда заказывали Литургии за души своих усопших, всегда в этот день исповедовались, потому что, только очистившись самому, можно помочь очиститься другим.

- Как вести себя на кладбище в Родительскую субботу? Есть какие-то особые рекомендации?

- В первую очередь, необходимо совершить молитву на могиле умершего. Также важно, чтобы место упокоения тела христианина всегда было аккуратно и прибрано, так как этим мы оказываем уважение и любовь усопшему. При самом входе на кладбище нужно осенить себя знаком святого креста, сознавая таким образом, что это место священное и имеет особое значение для христиан. Придя на могилу родных, ставим свечи и лампадки, зажигаем их и так молимся за их души. Молитва должна быть сосредоточенная и внимательная, в ней следует вспоминать не только того человека, который лежит в этой могиле, но и других родных, которые почивают на иных кладбищах, и помолиться за души всех усопших.

- Многие приходят на кладбище с едой, с алкоголем – чтобы помянуть близких. Так можно поступать?

- Кладбище – священное место, где почивают тела усопших, ожидая Второго Пришествия Христа Спасителя. Поэтому и в богослужении умерших называют «усопшими», то есть теми, которые уснули в Боге. Пребывая на кладбище, мы ощущаем особый покой, тишину. С древнейших времен люди считали кладбища, гробы и могилы усопших великой святыней. У всех народов неуважение к тленным останкам умерших или их гробов и гробниц считалась великим святотатством.

На могилах никогда не нужно оставлять никакой еды. К большому сожалению, еще существует языческий обычай на Пасху класть на могилах паску, яйца и другую еду. Это недопустимо, и является грехом. Рядом с нами так много людей, которые нуждаются в еде, а мы ставим ее на гробах, где она просто портится, и мы ее выкидываем. Последнее время доходит до еще большего абсурда: на больших городских кладбищах, где похоронены люди разных вероисповеданий, можем видеть, как на могилах распивают алкоголь, или выливают его на могилу. Это элементарное неуважение к усопшему и могиле. Такие вещи – пережиток языческих времен, их необходимо искоренять и не допускать, чтобы такое имело место на христианских кладбищах.

- Какие молитвы следует читать дома?

- В каждом молитвеннике есть особые молитвы за усопших, существуют канон и акафист за умерших.

- Что должен сделать в Родительскую субботу человек, который не может посетить могилы родителей, просто потому, что они находятся далеко от того места, где он сам проживает?

- При всем уважении к телу умершего христианина необходимо помнить, что после разлучения с душой в час смерти это — лишь прах и пепел, который по слову Бога возвращается в землю - «ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3,9). Поэтому не столько важно посещение могилы, сколько молитва за Литургией и панихидой. Это и необходимо сделать в заупокойную субботу, и это будет самой ценной жертвой для усопших.

В заключение хочу призвать молиться за умерших не только в заупокойные субботы, но и за каждой Божественной литургией, и в домашней молитве. В первую очередь будем помнить, что молиться за умерших сродников – наша прямая и непосредственная христианская обязанность. Когда мы молимся за души усопших, они также молятся за своих благодетелей. Страждущие души помогают своим молитвенникам, известно множество примеров, когда тяжелобольные люди получали благодать выздоровления через посредство помощи усопших, за которых они усердно молились. Прийти на помощь страждущим душам – наш христианский долг. Множество людей считают, что они выполнили свой долг перед усопшими: устроили им «достойные похороны», поставили памятник, приносят на могилу цветы… Это важно, но это очень и очень мало. Наши усопшие ожидают от нас гораздо большего. Им нужна наша реальная помощь и забота. Мы, как христиане, никогда не должны забывать про свои обязанности перед теми, кто переступил порог Вечности. Святые Отцы Церкви учат: кто молится за души усопших, тот зарабатывает себе небо!

Беседовала Светлана Зайцева