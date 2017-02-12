История нарвских святынь заставляет хоть на мгновение задуматься о вечности

Дата публикации: Сегодня, 14:59

Одно из серьёзнейших энциклопедических изданий 19 века, словарь Брокгауза и Евфрона, упоминая о Нарве, говорит о главном здании города – древнем Преображенском соборе, а достопримечательностью Нарвы и храма называет большой деревянный Крест с резным Распятием. Речь идёт о Распятии работы Элерта Тилле, теперь находящемся в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

Фото: Светлана Зайцева



Известно, что резное Распятие для лютеранского (немецкого) прихода святого Иоанна Иерусалимского появилось после большого пожара 1659 года (в 60-е годы). Христос в натуральную величину висит на Кресте, имеется также гербовая табличка с тремя колосьями. Это работа скульптора по дереву Элерта Тилле, работавшего в основном в Таллинне.

Верующие от первых веков почитают Крест Господень, на котором Христос принёс Себя в жертву, как освящённый прикосновением Его тела и крови. Церковь установила особые праздники в честь Животворящего Креста, купола храмов венчаются им, в каждом из них имеется Святое Распятие.

Нарвское Распятие поражает любого, сталкивающегося с ним, заставляя хоть на мгновение задуматься о Вечности. Ведь некогда Христос простёр на кресте пречистые руки Свои, призывая и приближая к Себе людей, далеко бывших от Бога... Предание говорит, что, изметая всё лютеранское (скамейки, книги и прочее) из нарвской церкви, Пётр I обратил внимание на этот крест и сказал: «Распятию быть!» И оно было оставлено в Преображенском соборе.

Священно-торжественная картина предстала жителям города после бомбардировки 1944 года. Над руинами собора, на фоне всеобщей разрухи, как и прежде на своём месте, одиноко стояло ничем неповреждённое Распятие Иисуса Христа. Не выдержав разрывов бомб и снарядов, рухнула старая нарвская Церковь, а Святыня выстояла.

Через некоторое время Крест перенесли в Воскресенский собор, где почитание его не прекращается и по сей день. После Второй Мировой войны традицией было еженедельное пение перед Распятием акафиста. Пожилые прихожане считают Крест чудотворным. Священно­служители, бывшие в клире собора в 80-е годы, передают целый ряд чудесных случаев, произошедших после молитвы перед Распятием в Нарве. Ни один молебен, отслуженный перед ним по просьбе тяжелых рожениц, не был оставлен Всемилостивейшим Господом без ответа: роды разрешались благополучно.

Протоиерей Андрей Васильев