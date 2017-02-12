«В храм меня привела любовь к музыке»

Дата публикации: Вчера, 14:56

У каждого человека своя дорога к храму. Надежда Андреевна Богданова, преподаватель музыки в Нарвской Православной гуманитарной школе, певчая Нарвского Воскресенского кафедрального собора, признается, что в церковь ее привела любовь к музыке.

Надежда Андреевна Богданова говорит, что дети любят и обиходное пение, и концертные духовные произведения. Светлана Зайцева

Когда она однажды обмолвилась об этом в разговоре с батюшкой, настоятелем одной из российских церквей, он, по словам Надежды, чуть ли не отчитал ее за такое признание. «Как это вы пришли в храм из-за музыки! Негоже так выражаться. Надо говорить: верую, вот и пришла», - наставлял священник.

- Но в храм меня действительно привели духовные песнопения, которые я слышала в Ленинградской капелле, в филармонии, изредка — в соборах. Будучи студенткой Новгородского музыкального училища, однажды я попала на концерт знаменитой государственной академической хоровой капеллы им. А Юрлова (А. А. Юрлов и хор под его руководством возродили в России традиции исполнения русской духовной музыки — ред.). Они пели в новгородском Софийском соборе, который в 70-х годах прошлого века был музеем и порой использовался как концертный зал. Звучали произведения Архангельского, Бортнянского, Чеснокова, Березовского, Рахманинова, Чайковского... Это стало для меня настоящим потрясением! И мне вдруг остро захотелось петь в храме, - эмоционально рассказывает Надежда Андреевна. - А потом было еще одно незабываемое событие: хор нашего училища вместе с Юрловской капеллой выступал у стен Новгородского кремля: мы пели хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки и следом «Патетическую ораторию» Георгия Свиридова на стихи Маяковского...

«Когда я училась в Ленинградском институте культуры, - продолжает Надежда Андреевна,- конечно же, постоянно ходила в Ленинградскую филармонию. И там у меня была возможность услышать концерты симфонической музыки в исполнении оркестра под управлением Е. Мравинского и хоровую музыку в исполнении профессионалов. Сейчас, вспоминая о тех своих впечатлениях, думаю, надо признать, они легли на подготовленную почву».

Бабушка Надежды Андреевны по материнской линии воспитывалась в старинном (с XII века!) Зверином - Покровском монастыре, что в Великом Новгороде. Была такая традиция у российских монастырей – брать на воспитание девочек из многодетных семей. «Естественно, что и дочь свою – мою маму – она воспитала тоже человеком глубоко верующим, - рассказывает Надежда Андреевна. – А вот отец у меня был стопроцентным атеистом и коммунистом». Надежда Андреевна вспоминает, что в детстве бабушка водила ее в церковь, но молиться никогда не заставляла, полагая, что желание делать это само пробудится рано или поздно. Когда девочка перешла в 5-й класс, бабушка умерла. «И я лет пять в церкви не появлялась», - признается Надежда Андреевна.

… А потом случился тот перевернувший душу концерт в Софийском соборе. Когда Надежда Богданова приехала в Нарву, няней ее первой дочери оказалась мудрая и кроткая женщина – по-настоящему верующий человек. Вскоре Надежда Андреевна стала петь в хоре Воскресенского собора. Работая преподавателем музыки в 12-й школе, Надежда Богданова получила приглашение вести уроки музыки еще и в Нарвской Православной гуманитарной школе. «Все складывалось таким образом, что я все больше и больше вникала в суть церковной службы, церковной жизни, - рассказывает Надежда Андреевна. - И вот пою в церковном хоре уже 27 лет».

Быть певчей – это значит практически каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, утром или вечером, а в Пасху и Рождество и ночь напролет, проводить в храме. «И как к этому относятся ваши домашние?» – позволяю я себе полюбопытствовать. «Скажем так, это непросто. Но дочери уже выросли, а муж сознает, что наш хор – это как единый организм, и мы, хористы, стараемся не подводить друг друга», - отвечает Надежда Андреевна.

Уроки музыки в Нарвской Православной школе проходят с первого по одиннадцатый класс - по утвержденной государственной программе. Но помимо них Надежда Богданова ведет уроки церковного пения. По средам и воскресеньям дети поют раннюю Божественную литургию в Нарвском Воскресенском соборе. Хор школы принимает участие в Рождественских и Пасхальных фестивалях духовной православной музыки.

- Церковное пение, как и вообще хоровое пение, облагораживает и обогащает человека; а еще оно как будто очищает душу, - говорит Надежда Андреевна Богданова, за плечами у которой почти 40 лет педагогического стажа, успешный опыт участия в эстонских Певческих праздниках, специальное обучение в Летней академии православной музыки на Валааме и в Санкт-Петербурге. - Пение в церковном хоре требует особой, молитвенной, сосредоточенности и чувства внутренней гармонии. Что, собственно, и делает его столь притягательным.

Светлана Зайцева





