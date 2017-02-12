Дорогие читатели!

Дата публикации: Вчера, 18:26

Сегодняшние выпуски полюбившихся вам газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» несколько отличаются от обычных номеров, которые вы привыкли с интересом просматривать. С этого дня в качестве приложения к изданию ежемесячно в почтовом ящике вы будете обнаруживать «Благовестник Вирумаа» - миссионерско-просветительскую газету Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Более 20-ти лет мы имеем возможность без всякого стеснения и опаски откровенно обсуждать религиозные вопросы, открывать для себя и окружающих мир веры. За это время появилось множество учебных заведений не только строго профильного характера, готовящих исключительно священнослужителей, но и народных университетов, в которых простые миряне могут расширить кругозор знаний, общаясь с духовенством и преподавателями церковных дисциплин.

Церковь представлена на многих важных дискуссионных площадках, ведущих телевизионных каналах, где имеет возможность евангельской проповеди и свидетельства перед лицом общества об ином видении современных проблем и цивилизационных вызовов. Однако это дарованное время свободы вывело на поверхность и множество проблем, самыми значимыми из которых являются религиозная индифферентность и расцерковленность мышления наших соотечественников. Продолжая по традиции и зову бессмертной души тянуться к вере предков, совершая в Православной Церкви таинства Крещения, Венчания, провожая в последний путь родственников и друзей, многие, подавляемые суетой повседневных забот, оказываются не способными увидеть глубокий смысл совершаемых в храме священнодействий.

Следуя заповеди Нашего Спасителя Иисуса «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28.16), мы данным изданием начинаем серию бесед и статей, целью которых будет обсуждение и разъяснение вопросов веры, церковной традиции и религиозной жизни. Из последующих номеров вы, уважаемые читатели, узнаете об опыте обретения дороги к храму из уст наших современников, людей, находящихся рядом с нами. Конечно же, любое общение будет взаимообогащающим только в случае диалога и обмена мыслями, поэтому немалое значение мы будем уделять обратной связи с вами.

Надеюсь, что наше благое начинание не только заполнит досуг, но и станет полезным пополнением знаний о Православной Церкви, Ее духовном мире и жизни.

Призываю на всех вас Божие благословение!

Лазарь,

Епископ Нарвский и Причудский