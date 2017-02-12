Сретенские свечи – символ горячей молитвы

Дата публикации: Вчера, 18:21

В праздник Сретения Господня на Божественной литургии 15 февраля в Нарвском Воскресенском соборе было многолюдно, несмотря на будний день.

Нарва, Воскресенский собор. Божественная литургия 15 февраля. Николай Алексеев

Встреча с Богом – это всегда торжество. Для прихожан такая встреча – это прежде всего молитва, участие в Таинствах.

В этот день праздничные богослужения проходили и в других храмах епархии.

Протоиерей Андрей Васильев поздравил прихожан Воскресенского собора с праздником и обратился к ним с назидательным словом. Иерей Артемий Бондарев огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи.

В этот день по традиции совершается также чин освящения сретенских свечей, напоминающих нам о зажженном в каждом из нас огоньке Благодати Божией. Этот огонек надо сохранить на всем нашем земном пути.

Сретенские свечи - символ того, что мы с горячей молитвой, с упованием на милость Божию также встречаем Господа нашего Иисуса Христа. Подобно тому, как Симеон Богоприимец и Анна Пророчица с глубокой верой встречали Господа – перед ними находился Богомладенец, Сын Божий - так и мы освящаем сретенскую свечу с упованием, что в нашем сердце есть пламенная вера в Господа нашего Иисуса Христа.

Сретенские свечи возжигают в храме, а кто-то приобретает их для дома.

Сретение Господне - один из 12 главных праздников Православной Церкви. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе. Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою. Она узнала Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом. Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века.

Николай Алексеев





