Как провести Великий пост?

Дата публикации: Вчера, 18:10

27 февраля у православных христиан начинается Великий пост.

Великий пост — это время усиленной молитвы. Иллюстративное фото.

Иоанн Златоуст:

«Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Какими, говоришь, делами? Если увидишь нищего, подай милостыню; если увидишь врага, примирись; если увидишь своего друга счастливым, не завидуй; если увидишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела».

О сути этого периода в православном календаре, его значении для души верующего человека и человека, который хочет приобщиться к церкви, о том, как его правильно соблюдать, мы беседуем с иеромонахом Алексием (Вишневским), который служит на Архиерейском подворье - в храме святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу. Также он возглавляет отдел религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии.

- Отец Алексий, Великий пост называют самым важным и самым древним многодневным постом в христианстве. Но мы знаем, что бывают и другие посты, однодневные. Поэтому, вы не возражаете, если мы начнем наш разговор с объяснения того, в чем вообще суть поста? Для чего он предназначен?

- Посты - это дни, предназначенные для покаяния, воздержания и усиленной молитвы о прощении грехов. Человек отрывается от наслаждений (в том числе и едой), пост помогает сосредоточиться, собраться с мыслями, подумать о главном. Посты, действительно, бывают однодневными и многодневными. Однодневные посты – это кануны Рождества и Крещения Христова, День усекновения главы святого Иоанна Предтечи, день воздвижения Честного и Животворящего Креста, на котором Христос принял страдания, а также среды и пятницы в продолжение всего года (за исключением шести «сплошных» недель), как дни предания Христа Иудою и крестных Его страданий. Многодневные посты – это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост, Апостольский, или, иначе, Петров пост, Успенский пост. Великий пост - основной из многодневных постов Православной Церкви. В Церкви существует благочестивый обычай – поститься каждый раз перед Таинством Причащения.

Да, во время поста существуют определенные ограничения на употребление тех или иных продуктов. Но, смысл поста - не в том, чтобы чего-то не есть, а в том, чтобы воздерживаться от злых мыслей, дел и слов.

- Само название – Великий – уже говорит о том, что это особое время…

- Потому что Великий пост - это подготовка христиан к самому главному празднику - Пасхе, Воскресению Христову. К Пасхе готовится и душа и тело человека. Каждый год начало поста зависит от того, какого числа празднуется Пасха. Он начинается за семь недель до Пасхи и продолжается 40 дней до Лазаревой субботы и Вербного воскресения (вот почему его иногда называют Святой Четыредесятницей. Она установлена в память сорокадневного поста Спасителя в иудейской пустыне). Но пост не прекращается после этих двух праздников – начинается Страстная или Великая седмица (в переводе на русский – неделя страданий), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, Его распятия, смерти и погребения. Так что в целом Великий пост продолжается 48 дней. В этом году Великий пост начинается 27 февраля, а закончится 15 апреля.

- Вы сказали, что пост – это время усиленной молитвы. Как молиться во время Великого поста?

- Чуть больше, чем вы это делали раньше, и более сосредоточенно. Можно, скажем, каждый день читать по кафизме из Псалтыри.

- А если человек, скажем так, только начинает приобщаться к жизни церкви, кто ему подскажет – с чего начать, с каких, если так можно сказать, «обычных» молитв?

- Это решается индивидуально со священником, но никак нельзя самовольно на себя брать непосильное бремя. Это неполезно и даже опасно как для духовной жизни, так и для здоровья.

- Когда ходить в церковь? Когда исповедоваться?

- Не откладывайте исповедь на последнюю неделю. Если давно или вообще никогда не исповедовались, лучше будет прийти в будний день или субботу. Людей в эти дни в церкви меньше, и у священника есть возможность уделить вам больше внимания.

Если есть возможность и позволяет график работы, стоит хотя бы один раз прийти на Литургию Преждеосвященных Даров. Литургия Преждеосвященных Даров совершается каждую среду и пятницу Великого поста утром, а также в день памяти 40 мучеников Севастийских, четверг 5 седмицы поста и первые 3 дня Страстной Седмицы. Здесь также можно исповедаться и причаститься. Для того, чтобы почувствовать неповторимую атмосферу «светлой печали», которую создают богослужения в Великий пост, очень советую прийти в церковь в будние дни.

- Что читать во время Великого поста?

- На церковных богослужениях в течение Великого поста читаются три библейские книги: Бытие, Притчи и книга пророка Исаии. Некоторые духовники советуют за время поста прочитать все четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Будет полезно прочитать любые книги из состава Библии. Читать Священное Писание надо не только с целью узнать что-то новое, но и для того, чтобы направлять в нужном направлении свою жизнь.

Кроме Священного Писания, полезно читать и творения святых отцов и современных христианских авторов. Среди разнообразия церковной литературы можно порекомендовать произведения св. Иоанна Златоуста, аввы Дорофея, Феофана Затворника, митрополита Антония Сурожского. Наконец, может быть полезным и чтение светской книги, но не развлекательной, а, например, чего-то из мировой классики.

- Что есть в течение поста?

- Церковный устав полностью исключает из употребления во время Великого поста мясо, яйца и молоко. Рыба разрешается только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу можно употреблять рыбную икру. Все же хочу подчеркнуть, что тот устав телесного поста, про который говорится, - это все же монашеский устав древних палестинских монастырей. Не всем мирянам под силу выдерживать по всей строгости пост, это решается со священником индивидуально. Нужно учитывать состояние здоровья, силы, возраст, в конце концов северный климат.

Что касается приходской практики, то каждый должен взять свою меру поста, которая была бы весьма ощутима, но не вредила здоровью. Христианство - это не «религия желудка». Не стоит уделять много внимания тому, что мы едим.

- Если человек никогда не держал Великий пост и вдруг почувствовал, что да, хочет попробовать, что вы ему посоветуете?

- Попробовать поститься, но начать с малого, умеренно и обязательно под руководством священника.

- Есть те, кому пост держать не рекомендуется?

- Определенные послабления или полную отмену физического поста разрешается тем категориям людей, для которых это может стать вредным. Это, прежде всего, дети, беременные и кормящие, а также больные, военные и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. С вопросами о благословении на послабление поста нужно обращаться к священнику.

Однако ослабление или отмена физического аспекта поста не значит, что такой человек может совсем не поститься. Можно употреблять, скажем, по медицинским показаниям молоко или другие продукты, но поститься в другом - ограничить себя в веселье, телевидении и интернете.

- Алкоголь под полным запретом?

- Во время Великого поста церковный устав позволяет использовать умеренное количество вина или пива по субботам и воскресеньям. В той культуре, где сложился наш устав, крепких напитков не было совсем, а вино обязательно разводили наполовину водой.

- А в кино, в театр ходить можно?

- По традиции это не рекомендуется. Раньше, как известно, во время Великого поста оперы, например, заменялись ораториями на библейские темы. Это не возбраняется. Можно слушать «Страсти по Матфею» или «Страсти по Иоанну» И.С. Баха, другую классическую музыку на религиозные темы.

В заключение нашего разговора я бы вообще хотел подчеркнуть, что Великий пост состоит не из того, что мы в чем-то себя ограничиваем (не есть мяса, не смотреть телевизор, не ходить на вечеринки ...), а из того, на что тратим время и усилия. Можно найти много полезных вещей, сделать которые - вполне в наших силах. Соберите вещи для детского дома, погуляйте чуть дольше со своими пожилыми родителями, просто проводите каждый вечер больше времени со своими детьми ... Впрочем, для этого совсем не обязательно ждать время поста.

NB! 6 марта в здании Епархиального управления в Нарве по адресу ул. Вабадусе, 20 в 17.00 состоится беседа с иеромонахом Алексием на тему о Великом посте.

Беседовала Светлана Зайцева





