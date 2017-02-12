Жизнь епархии

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Детский праздник в Муствеэ
13 января 2017 года в городе Муствеэ состоялся детский рождественский праздник, организованный силами Причудского благочиния.
Во Дворце культуры города собрались учащиеся младших и старших классов Муствеэской гимназии, которых приветствовал благочинный храмов Причудья, настоятель Никольского храма г. Муствеэ иеромонах Илия (Сорокатый). Детям и всем гостям праздника был представлен рождественский спектакль, подготовленный учащимися воскресной школы Никольского храма г. Муствеэ.
В социальных учреждениях
Во время Святок праздничные богослужения прошли в Республиканском реабилитационном центре, а также в домах попечения городов Нарвы, Нарва-Йыэсуу и посёлка Синимяэ.
С этими учреждениями сотрудничает Социальный отдел Нарвской епархии. В домовом храме свв. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы Нарвского дома попечения протоиерей Сергий Львов отслужил Божественную литургию. В других социальных учреждениях были совершены праздничные молебны.
Концерт в дневном центре
17 января руководитель Отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Артемий Бондарев и учащиеся Нарвской Православной гуманитарной школы посетили в Нарве Социальный центр, на попечении которого находятся пациенты с особыми нуждами.
Исполнением духовных песнопений школьники поделились с подопечными социального учреждения радостью Святочных дней.Учащиеся Православной школы поздравили присутствующих музыкально-литературной композицией, посвященной празднику Рождества Христова.
Выставка в музее
21 января в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 120-летию освящения кафедрального Воскресенского собора, в Нарвском замке открылась выставка «Романовы и имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы», предоставленная Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург).
В экспозицию вошли редкие фотографии из жизни Царской семьи и фотографии, на которых можно увидеть жизнь Петербурга на рубеже XIX-XX веков.
Открывая выставку, епископ Нарвский и Причудский Лазарь сказал, что фотоснимки, входящие в экспозицию, представляют не только историческую ценность, но ценность духовную, поскольку на них мы можем видеть жизнь Царской семьи, которая Православной церковью причислена к лику святых.
Концерт «Рождественская звезда»
21 января в КЦ «Женева» состоялся концерт одарённых детей «Рождественская звезда», приуроченный к великому празднованию Рождества Христова с благой миссией - поиском и поддержкой молодых талантов.Участники концерта были награждены почетным серебряным знаком, который в 2016 году учредил епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
В этом году знаком «Рождественская звезда» были награждены 15 музыкальных коллективов и трое чтецов. Также благодарственные письма получили педагоги и концертмейстеры этих талантливых ребят.
25-летие школы
10 февраля в честь 25-летнего юбилея Нарвской Православной гуманитарной школы в Воскресенском кафедральном соборе состоялся благодарственный молебен.
Песнопения во время молебна исполнили детский хор гуманитарной школы под управлением регента Надежды Богдановой. По окончании молебна протоиерей Виталий Гаврилов от имени правящего архиерея Нарвской епархии - епископа Нарвского и Причудского Лазаря обратился со словом поздравления к присутствущим в соборе представителям администрации школы, учителям и учащимся.
Награждение лауреатов конкурса
11 февраля в актовом зале Нарвского епархиального управления состоялось награждение лауреатов XIII Международного конкурса детского рисунка.
Тема конкурса - «Рождественская радость». Организаторами конкурса выступают газета «Нарва» и Нарвская и Причудская епархия при поддержке Нарвской горуправы.
Призы для победителей и участников конкурса были предоставлены сетью магазинов Maxima, а также М. Стальнухиным, который всем 35 победителям подарил свою новую детскую книгу «Чердачные истории».
Павел Петров
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