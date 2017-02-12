Благовестник Вирумаа«Господь сказал: устрой свой храм»
«Мы приходим сюда как домой, - говорят прихожане храма священномучеников Дмитрия и Александра Нарвских, что располагается в Нарве на Кересе, 14 (в здании общежития Нарвского колледжа). - Отец Василий у нас замечательный. Умеет такое простое и душевное слово сказать, что всю службу стоишь и улыбаешься». И тут же добавляют: «А матушка его — такая сердечная женщина!»
Отец Василий: «Семья – это как малый храм. Если в семье есть молитвенный настрой, то все будет хорошо и в обществе, и в государстве. Как Господь сказал: устрой свой храм, тогда и вокруг тебя все преобразится». Светлана Зайцева
Протоиерей Василий Куприянов служит в церкви на ул. Кересе бессменно уже 16 лет. В этот маленький и скромный храм по субботам и воскресеньям на службу приходит до ста человек. И что примечательно: есть среди них и молодежь, и люди среднего возраста.
Каждую службу в храме находится его супруга - матушка Мария. Она уходит отсюда последней, хотя здесь, в церкви, у нее нет каких-то прямых обязанностей, она рядовая прихожанка. Украсить храм, прибрать, испечь просфоры, принять записки на требы и проч. — этим всем занимаются другие. Но матушка Мария, как сама она говорит с улыбкой, «всегда на подхвате».
Cлужба закончилась, и я вижу: многие подходят к матушке Марии, подолгу с ней разговаривают; кого-то она утешает, с кем-то смеется. «Мы очень им доверяемся — и батюшке, и матушке», - признались мне прихожанки, которые ходят в этот храм со дня его открытия.
Василий Павлович и Мария Александровна Куприяновы в супружестве 46 лет. Вырастили троих детей, внуки тоже уже немаленькие. Старший сын — Александр — пошел по стопам отца, служит священником в Кингисеппе. А дочь и младший сын выбрали светские профессии.
Матушка Мария, оглядываясь на прошлое, признается, что она никогда не думала, что станет женой священника. В детстве ее водили в церковь, но редко: храм был в 10 км от деревни, где жила их семья. А потом родители умерли, осиротевшим детям встать на ноги помогала тетя (к слову сказать, эта женщина доживала свой век в семье Куприяновых). Пойти куда-то учиться после школы возможности не было, и Мария осваивала профессию портнихи непосредственно на рабочем месте – трудилась на комбинате бытового обслуживания в Нижнекамске.
В этом городе она познакомилась с только что пришедшем из армии Василием Куприяновым. Полюбили друг друга; вскоре поженились. И даже обвенчались — в церкви города Чистополь, откуда родом был Василий. В Нижнекамске и церкви-то ни одной тогда не было.
- Он предложил венчаться, а мне это даже как-то занятно было. Конечно, мы этого не афишировали. Вообще же одно время я очень активно занималась профсоюзной работой, меня даже кандидатом в партию выдвигали, - рассказывает матушка Мария.- Но муж вопрос задал: а кто детьми заниматься будет? И я парторгу, который к нам домой приезжал меня уговаривать, сказала: извините, это не мое.
Человеком, который помог ей найти свою дорогу к Богу, матушка Мария считает прежде всего свою свекровь: «Анна Матвеевна была человеком воцерковленным и всех своих детей приобщила к церкви, в том числе и Василия. Она мне наговорила и переписала в тетрадочку все молитвы, которые знала наизусть. Каждый человек, учила она, должен знать хотя бы три молитвы: Верую, Отче наш и Богородице. Мы с ней на все церковные праздники ходили, детей наших крестили».
Переезд семьи Куприяновых в Ивангород был обусловлен несколькими причинами, в том числе и тем, что из Нижнекамска в Пюхтицы уехал их духовник отец Гермоген, а в Нарва-Йыэсуу служил брат Василия. «С отцом Гермогеном у нас были очень тесные духовные узы, мы нуждались в общении с ним. А чтобы самому стать священником, у меня тогда такого и в мыслях не было, - рассказывает отец Василий и добавляет: Но не мы выбираем. Нас выбирают».
Работал на заводе «Фосфорит» под Кингисеппом, в выходные ходил в Нарвский Воскресенский собор, стал активным членом его прихода. Вскоре Куприянова выбрали старостой, еще через год произвели в диаконы. А однажды его представили приехавшему в Нарву епископу Корнилию (будущему митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии). Тот поговорил с Куприяновым и сказал: «Василия пошлите на послушание в монастырь в Пюхтицы». В 1997 его рукоположили в священники, и с этого же года отец Василий стал служить в Нарве.
По 12-13 часов, вспоминает матушка Мария, супруг проводил на службе – в малой домовой церкви на Кересе и в Воскресенском соборе; венчал, отпевал, крестил, причащал…Ну, а у нее, по ее выражению, в эти трудные 90-е «было свое послушание - домашнее». Чтобы было чем кормить семью с тремя детьми, завели в Ивангороде (Куприяновы и сейчас живут там) большое хозяйство: огород 17 соток, куры, корова...
Сложные были годы. Но Куприяновы вспоминают о них с благодарностью: «Они нас закалили».
- Господь всегда помогает в трудностях. Молитва помогает, терпение. В храме всегда найдешь и силы, и утешение, - говорит матушка Мария.
- А с чем к вам сегодня люди прежде всего обращаются? - спрашиваю я у отца Василия.
- Здоровье и проблемы семейные. Многие приходят за благословением перед тем, как отправиться в дорогу в поисках работы. Время сейчас трудное, что и говорить, - отвечает настоятель храма.
- Матушка Мария, а что значит — быть женой священника? - задаю я напоследок свой вопрос.
- Всегда помнить, что на тебе лежит ответственность, и вести себя как подобает. Тут рассуждать не о чем. Все уже в мудрости Господней есть, мы же христиане. Иди и черпай!
Светлана Зайцева
В мире
Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации...
Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение. ...
Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии...
Об сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook....
Беспорядки в Стокгольме: полицейских забросали камнями...
По сообщениям полиции, в них приняли участие десятки человек....
Есть анекдот!
Может быть, все бы и обошлось......
Быть может, свадьба обошлась бы и без драки, но тут ди-джей включил Мортал Комбат....
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Пропала кошка
12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Пенсионерка возьмёт в дар холодильник
Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Выбор редакции
+Галерея. Православной школе - 25 лет...
10 февраля Нарвская Православная гуманитарная школа отметила свой юбилей. ...
Знакомились с морозом и старались понравиться...
В Нарве американцам пришлось также отвечать и на неудобные вопросы....
У садоводов Нарвы так и нет четкого представления о...
Напряжение, в котором и так живут нарвские садоводы, усилилось еще больше....