Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Благовестник Вирумаа
«Господь сказал: устрой свой храм»

Дата публикации: Вчера, 17:40

«Мы приходим сюда как домой, - говорят прихожане храма священномучеников Дмитрия и Александра Нарвских, что располагается в Нарве на Кересе, 14 (в здании общежития Нарвского колледжа). - Отец Василий у нас замечательный. Умеет такое простое и душевное слово сказать, что всю службу стоишь и улыбаешься». И тут же добавляют: «А матушка его — такая сердечная женщина!»

 

«Господь сказал: устрой свой храм»

Отец Василий: «Семья – это как малый храм. Если в семье есть молитвенный настрой, то все будет хорошо и в обществе, и в государстве. Как Господь сказал: устрой свой храм, тогда и вокруг тебя все преобразится». Светлана Зайцева

 

Протоиерей Василий Куприянов служит в церкви на ул. Кересе бессменно уже 16 лет. В этот маленький и скромный храм по субботам и воскресеньям на службу приходит до ста человек. И что примечательно: есть среди них и молодежь, и люди среднего возраста.

Каждую службу в храме находится его супруга - матушка Мария. Она уходит отсюда последней, хотя здесь, в церкви, у нее нет каких-то прямых обязанностей, она рядовая прихожанка. Украсить храм, прибрать, испечь просфоры, принять записки на требы и проч. — этим всем занимаются другие. Но матушка Мария, как сама она говорит с улыбкой, «всегда на подхвате».

Cлужба закончилась, и я вижу: многие подходят к матушке Марии, подолгу с ней разговаривают; кого-то она утешает, с кем-то смеется. «Мы очень им доверяемся — и батюшке, и матушке», - признались мне прихожанки, которые ходят в этот храм со дня его открытия.

Василий Павлович и Мария Александровна Куприяновы в супружестве 46 лет. Вырастили троих детей, внуки тоже уже немаленькие. Старший сын — Александр — пошел по стопам отца, служит священником в Кингисеппе. А дочь и младший сын выбрали светские профессии.

Матушка Мария, оглядываясь на прошлое, признается, что она никогда не думала, что станет женой священника. В детстве ее водили в церковь, но редко: храм был в 10 км от деревни, где жила их семья. А потом родители умерли, осиротевшим детям встать на ноги помогала тетя (к слову сказать, эта женщина доживала свой век в семье Куприяновых). Пойти куда-то учиться после школы возможности не было, и Мария осваивала профессию портнихи непосредственно на рабочем месте – трудилась на комбинате бытового обслуживания в Нижнекамске.

В этом городе она познакомилась с только что пришедшем из армии Василием Куприяновым. Полюбили друг друга; вскоре поженились. И даже обвенчались — в церкви города Чистополь, откуда родом был Василий. В Нижнекамске и церкви-то ни одной тогда не было.

- Он предложил венчаться, а мне это даже как-то занятно было. Конечно, мы этого не афишировали. Вообще же одно время я очень активно занималась профсоюзной работой, меня даже кандидатом в партию выдвигали, - рассказывает матушка Мария.- Но муж вопрос задал: а кто детьми заниматься будет? И я парторгу, который к нам домой приезжал меня уговаривать, сказала: извините, это не мое.

Человеком, который помог ей найти свою дорогу к Богу, матушка Мария считает прежде всего свою свекровь: «Анна Матвеевна была человеком воцерковленным и всех своих детей приобщила к церкви, в том числе и Василия. Она мне наговорила и переписала в тетрадочку все молитвы, которые знала наизусть. Каждый человек, учила она, должен знать хотя бы три молитвы: Верую, Отче наш и Богородице. Мы с ней на все церковные праздники ходили, детей наших крестили».

Переезд семьи Куприяновых в Ивангород был обусловлен несколькими причинами, в том числе и тем, что из Нижнекамска в Пюхтицы уехал их духовник отец Гермоген, а в Нарва-Йыэсуу служил брат Василия. «С отцом Гермогеном у нас были очень тесные духовные узы, мы нуждались в общении с ним. А чтобы самому стать священником, у меня тогда такого и в мыслях не было, - рассказывает отец Василий и добавляет: Но не мы выбираем. Нас выбирают».

Работал на заводе «Фосфорит» под Кингисеппом, в выходные ходил в Нарвский Воскресенский собор, стал активным членом его прихода. Вскоре Куприянова выбрали старостой, еще через год произвели в диаконы. А однажды его представили приехавшему в Нарву епископу Корнилию (будущему митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии). Тот поговорил с Куприяновым и сказал: «Василия пошлите на послушание в монастырь в Пюхтицы». В 1997 его рукоположили в священники, и с этого же года отец Василий стал служить в Нарве.

По 12-13 часов, вспоминает матушка Мария, супруг проводил на службе – в малой домовой церкви на Кересе и в Воскресенском соборе; венчал, отпевал, крестил, причащал…Ну, а у нее, по ее выражению, в эти трудные 90-е «было свое послушание - домашнее». Чтобы было чем кормить семью с тремя детьми, завели в Ивангороде (Куприяновы и сейчас живут там) большое хозяйство: огород 17 соток, куры, корова...

Сложные были годы. Но Куприяновы вспоминают о них с благодарностью: «Они нас закалили».

- Господь всегда помогает в трудностях. Молитва помогает, терпение. В храме всегда найдешь и силы, и утешение, - говорит матушка Мария.
- А с чем к вам сегодня люди прежде всего обращаются? - спрашиваю я у отца Василия.

- Здоровье и проблемы семейные. Многие приходят за благословением перед тем, как отправиться в дорогу в поисках работы. Время сейчас трудное, что и говорить, - отвечает настоятель храма.

- Матушка Мария, а что значит — быть женой священника? - задаю я напоследок свой вопрос.

- Всегда помнить, что на тебе лежит ответственность, и вести себя как подобает. Тут рассуждать не о чем. Все уже в мудрости Господней есть, мы же христиане. Иди и черпай!

 

Светлана Зайцева

«Господь сказал: устрой свой храм»

Похожие новости
Комментарии (0)

В мире

Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации...

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение.    ...

0 46 / Подробнее...

Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии...

Об сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook....

0 121 / Подробнее...

Беспорядки в Стокгольме: полицейских забросали камнями...

По сообщениям полиции, в них приняли участие десятки человек....

0 147 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Может быть, все бы и обошлось......

Быть может, свадьба обошлась бы и без драки, но тут ди-джей включил Мортал Комбат....

0 140 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Автобан

(2016) боевик, триллер

Собачья жизнь

(2017) фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный

Лекарство от здоровья

(2017) триллер, детектив

Рокко

(2016) документальный

Великая стена

(2016) фэнтези, боевик, триллер, приключения  

Защитники

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Вся афиша кино

Культурная афиша

Праздничный концерт 8 марта

8 марта. 19.00 КЦ GENEVA.

Битва под Нарвой

11 марта. 18.00 Спортзал "ENERGIA". Традиционный матч по профессиональному боксу

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Пропала кошка

12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Пенсионерка возьмёт в дар холодильник

Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

+Галерея. Православной школе - 25 лет...

10 февраля Нарвская Православная гуманитарная школа отметила свой юбилей.  ...

0 436 / Подробнее...

Знакомились с морозом и старались понравиться...

В Нарве американцам пришлось также отвечать и на неудобные вопросы....

5 360 / Подробнее...

У садоводов Нарвы так и нет четкого представления о...

Напряжение, в котором и так живут нарвские садоводы, усилилось еще больше....

0 613 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100