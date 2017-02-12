Дата публикации: Вчера, 17:40

«Мы приходим сюда как домой, - говорят прихожане храма священномучеников Дмитрия и Александра Нарвских, что располагается в Нарве на Кересе, 14 (в здании общежития Нарвского колледжа). - Отец Василий у нас замечательный. Умеет такое простое и душевное слово сказать, что всю службу стоишь и улыбаешься». И тут же добавляют: «А матушка его — такая сердечная женщина!»

Отец Василий: «Семья – это как малый храм. Если в семье есть молитвенный настрой, то все будет хорошо и в обществе, и в государстве. Как Господь сказал: устрой свой храм, тогда и вокруг тебя все преобразится». Светлана Зайцева

Протоиерей Василий Куприянов служит в церкви на ул. Кересе бессменно уже 16 лет. В этот маленький и скромный храм по субботам и воскресеньям на службу приходит до ста человек. И что примечательно: есть среди них и молодежь, и люди среднего возраста.

Каждую службу в храме находится его супруга - матушка Мария. Она уходит отсюда последней, хотя здесь, в церкви, у нее нет каких-то прямых обязанностей, она рядовая прихожанка. Украсить храм, прибрать, испечь просфоры, принять записки на требы и проч. — этим всем занимаются другие. Но матушка Мария, как сама она говорит с улыбкой, «всегда на подхвате».

Cлужба закончилась, и я вижу: многие подходят к матушке Марии, подолгу с ней разговаривают; кого-то она утешает, с кем-то смеется. «Мы очень им доверяемся — и батюшке, и матушке», - признались мне прихожанки, которые ходят в этот храм со дня его открытия.

Василий Павлович и Мария Александровна Куприяновы в супружестве 46 лет. Вырастили троих детей, внуки тоже уже немаленькие. Старший сын — Александр — пошел по стопам отца, служит священником в Кингисеппе. А дочь и младший сын выбрали светские профессии.

Матушка Мария, оглядываясь на прошлое, признается, что она никогда не думала, что станет женой священника. В детстве ее водили в церковь, но редко: храм был в 10 км от деревни, где жила их семья. А потом родители умерли, осиротевшим детям встать на ноги помогала тетя (к слову сказать, эта женщина доживала свой век в семье Куприяновых). Пойти куда-то учиться после школы возможности не было, и Мария осваивала профессию портнихи непосредственно на рабочем месте – трудилась на комбинате бытового обслуживания в Нижнекамске.

В этом городе она познакомилась с только что пришедшем из армии Василием Куприяновым. Полюбили друг друга; вскоре поженились. И даже обвенчались — в церкви города Чистополь, откуда родом был Василий. В Нижнекамске и церкви-то ни одной тогда не было.

- Он предложил венчаться, а мне это даже как-то занятно было. Конечно, мы этого не афишировали. Вообще же одно время я очень активно занималась профсоюзной работой, меня даже кандидатом в партию выдвигали, - рассказывает матушка Мария.- Но муж вопрос задал: а кто детьми заниматься будет? И я парторгу, который к нам домой приезжал меня уговаривать, сказала: извините, это не мое.

Человеком, который помог ей найти свою дорогу к Богу, матушка Мария считает прежде всего свою свекровь: «Анна Матвеевна была человеком воцерковленным и всех своих детей приобщила к церкви, в том числе и Василия. Она мне наговорила и переписала в тетрадочку все молитвы, которые знала наизусть. Каждый человек, учила она, должен знать хотя бы три молитвы: Верую, Отче наш и Богородице. Мы с ней на все церковные праздники ходили, детей наших крестили».

Переезд семьи Куприяновых в Ивангород был обусловлен несколькими причинами, в том числе и тем, что из Нижнекамска в Пюхтицы уехал их духовник отец Гермоген, а в Нарва-Йыэсуу служил брат Василия. «С отцом Гермогеном у нас были очень тесные духовные узы, мы нуждались в общении с ним. А чтобы самому стать священником, у меня тогда такого и в мыслях не было, - рассказывает отец Василий и добавляет: Но не мы выбираем. Нас выбирают».

Работал на заводе «Фосфорит» под Кингисеппом, в выходные ходил в Нарвский Воскресенский собор, стал активным членом его прихода. Вскоре Куприянова выбрали старостой, еще через год произвели в диаконы. А однажды его представили приехавшему в Нарву епископу Корнилию (будущему митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии). Тот поговорил с Куприяновым и сказал: «Василия пошлите на послушание в монастырь в Пюхтицы». В 1997 его рукоположили в священники, и с этого же года отец Василий стал служить в Нарве.

По 12-13 часов, вспоминает матушка Мария, супруг проводил на службе – в малой домовой церкви на Кересе и в Воскресенском соборе; венчал, отпевал, крестил, причащал…Ну, а у нее, по ее выражению, в эти трудные 90-е «было свое послушание - домашнее». Чтобы было чем кормить семью с тремя детьми, завели в Ивангороде (Куприяновы и сейчас живут там) большое хозяйство: огород 17 соток, куры, корова...

Сложные были годы. Но Куприяновы вспоминают о них с благодарностью: «Они нас закалили».

- Господь всегда помогает в трудностях. Молитва помогает, терпение. В храме всегда найдешь и силы, и утешение, - говорит матушка Мария.

- А с чем к вам сегодня люди прежде всего обращаются? - спрашиваю я у отца Василия.

- Здоровье и проблемы семейные. Многие приходят за благословением перед тем, как отправиться в дорогу в поисках работы. Время сейчас трудное, что и говорить, - отвечает настоятель храма.

- Матушка Мария, а что значит — быть женой священника? - задаю я напоследок свой вопрос.

- Всегда помнить, что на тебе лежит ответственность, и вести себя как подобает. Тут рассуждать не о чем. Все уже в мудрости Господней есть, мы же христиане. Иди и черпай!

Светлана Зайцева





