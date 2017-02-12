Нарвская святыня. Божья Матерь «Принаровская» явила чудеса

Дата публикации: Вчера, 17:27

В Нарвском Воскресенском кафедральном соборе хранится особо чтимый православными христианами образ Казанской иконы Божией Матери, получившей в народе наименование «Принаровская».

Эта святыня явила чудеса в 1848 году: по молитвам к Богородице, перед Её чудотворным образом, были спасены от страшной эпидемии холеры (острая инфекционная болезнь, уносящая жизни) жители деревни Скамья, расположенной на берегу реки Нарвы. Об этом чудесном событии свидетельствует и надпись на обратной стороне образа: «Сия Икона, пресвятыя Богородицы Казанския, сотворила первое пособие жителямъ Скамьи противу холеры бывшей въ 1848мъ году».

Матерь Божия являет свои милости в момент тяжелых испытаний.

Нарвитяне бережно хранят святыню. Несколько лет назад образ чудотворной Казанской иконы Божией Матери «Принаровской» был отреставрирован - восстановлено серебряное обрамление (риза), частично утраченное в безбожные годы двадцатого века.

4 ноября 2011 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. Именно в этот день в кафедральный храм был возвращен после реставрации особо чтимый образ. Спустя год восстановительных работ икона Богоматери вернулась в кафедральный собор, где и была с почетом встречена владыкой Лазарем, клириками собора и прихожанами.

По окончании праздничной литургии перед образом Богородицы был отслужен благодарственный молебен.

В середине XIX - начале XX веков расположенная на восточном берегу реки Нарвы и неподалеку от Чудского озера деревня Скамья была крупным торгово-промышленным и портовым поселением. На противоположном берегу – эстонская деревня Васкнарва. Между этими поселениями – эстонско-российская граница.

Протоиерей Андрей Васильев