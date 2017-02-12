Мы открыты для всех

Благовестник ВирумааМы открыты для всех
Полнота радости, присутствие Божье, благой ритм праздников…
Вот и завершился проект воскресной школы «Рождество» храма Нарвской иконы Божией Матери «Живой родник русской культуры-2», который получил поддержку от фонда «Соработничество» в рамках конкурса «Православная инициатива».
А это наша поездка в Москву. Экскурсия – хорошая возможность для получения новых знаний.
Фотографии из архива воскресной школы
|Воскресная школа при храме Нарвской иконы Божией Матери создана по инициативе настоятеля храма протоиерея Виталия Гаврилова в 2003 году. По воскресеньям ученики в возрасте от 5 до 17 лет участвуют вместе с прихожанами храма в Литургии, а потом отправляются на занятия, где изучают основы православной культуры, музыку, изобразительное искусство. Занимаются с ребятами известные в Нарве педагоги: Н.И.Иванова, Т.Л. Гаврилова, З.М. Ухабакина, Е.А. Парантаева, З.Б. Хусаинова, Л.Г. Пестерова. Главное в школе – воспитание детей на основах православия, в добрых традициях наших предков. Посещение занятий и мероприятий в Воскресной школе требует терпения, старания, дисциплины от всех членов семьи, школа помогает формировать у детей с юных лет самые необходимые жизненные качества. Вся информация о школе есть на сайте храма www.narva-hram.ee. Новым детям всегда рады.
При храме Нарвской иконы Божией Матери есть и Воскресная школа для взрослых. Но это тема для отдельного разговора, и мы к ней еще вернемся.
Поэтому хочется не просто подвести итоги, но и поделиться ими с нарвитянами, рассказать о том, что удалось сделать, а также порассуждать над тем, что еще нужно развивать, о чем нужно проявлять заботу.
Школа наша небольшая, занятия в ней посещают примерно 50 детей. Но у наших учителей, родителей, ребятишек есть друзья, которым тоже полезно приобщаться к духовности, задумываться о вечных ценностях. Поэтому все наши конкурсы, праздники, поездки открытые: к участию приглашаются все желающие. Так, каждый школьник может по своему желанию и рекомендации учителей участвовать в конкурсе чтецов «Славим Пасху Христову», в фестивале русской музыки «Рождественский ангел», в конкурсе сочинений.
Мы бережно относимся к традициям: уже несколько лет каждые каникулы пять раз в год (летом дважды – в июне и в августе) работает лагерь; приятный подарок в виде концерта дети дарят прихожанам на Пасху и Рождество; к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Нарвской центральной библиотеке открывается выставка рисунков; учебный год в школе начинается с паломнической поездки; во время больших праздников дети и родители едут в Пюхтицкий монастырь. А еще мы периодически отправляемся в различные поездки: в этом году много интересного и полезного увидели в Петербурге, в Печорах, Пушкинских Горах, в Москве. Учителям русского языка посвятили День Кирилла и Мефодия, учителей музыки тоже постарались поблагодарить за совместную работу. Все эти традиционные дела получились хорошо.
И, конечно, мы предлагаем и осуществляем новые идеи. Так, в лагере наши дети выпускали свой домашний календарь, посещали кинотеатр, музей, встречались с интересными людьми, побывали на экскурсии в нарвской типографии SATA. Учебный год начали с поездки в Таллинн, побывали в зоопарке на занимательных уроках о домашних питомцах и толстокожих. Во время поездки в Петербург познакомились с музеем русского поэта Г.Р. Державина.
Выяснили, что у нас есть необыкновенно талантливые мамы и папы, у которых надо многому учиться: поэтому однажды все мы собрались в Нарвском молодежном центре, чтобы освоить процесс приготовления домашних булочек и печенья.
В ходе проекта были и специальные встречи для родителей. Они послушали лекции профессора Тартуского университета Л.Н. Киселевой, писательницы из Петербурга Л.А.Ильюниной, ректора Новгородской духовной семинарии протоиерея А.Ранне. Говорили о многом: о том, как готовиться к Великому посту, о том, что такое родительское благословение, о том, чем полезна книга «Лето Господне» И. Шмелева, что можно почитать о св.прав. Иоанне Кронштадтском…
И для всех стало настоящим, объединяющим событием празднование 15-летия нижнего храма: дети готовили концерт, родители показали свое песенное мастерство в хоре любителей песни, отличились в приготовлении угощений; радовались, что вышел красивый альбом об истории храма, что на нашем календаре настоятель храма протоиерей Виталий разместил слова Святейшего Патриарха Кирилла: «Пусть Господь хранит Нарву и всех вас, дорогие!». В эти дни все трудились в роли добровольных помощников.
Мы рады, что участвовали в проекте, что сумели многое сделать, закрепить наши традиции и начать осуществлять новые идеи.
Лариса Оленина,
член попечительского совета
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