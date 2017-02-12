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Нравственное кино. Давайте смотреть и обсуждать вместе!

Дата публикации: Вчера, 16:19

С осени прошлого года при молодежном отделе епархии, который возглавляет иерей Даниил Доронин, открылся православный киноклуб.
В нем проходит демонстрация кинофильмов, которые отмечены наградами всемирно известных кинофестивалей — Каннского, Берлинского, Венецианского и др. и в которых речь идет о добре и зле, о духовном поиске, о вечных нравственных ценностях.

В киноклуб приглашаются и дети, и подростки, и взрослые.

После совместного просмотра фильма все приглашаются к его обсуждению. Кстати, оно может продолжиться на страничке клуба в соцсети http://vk.com/narva_orthodox_youth

 

Расписание киноклуба на март

11 марта

Помещение воскресной школы Воскресенского собора, Графова, 4, в 12.00.

 

Нравственное кино. Давайте смотреть и обсуждать вместе!

 

Фильм «Жизнь прекрасна». Трагикомедия, пр-во Италия, 1997 г. аудитория 12+

Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена, итальянка, добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям...

 

25 марта

Помещение воскресной школы Воскресенского Собора , Графова, 4, в 12.00.

 

Нравственное кино. Давайте смотреть и обсуждать вместе!

 

Фильм «Охота». Психологическая драма режиссера Томаса Винтерберга, пр-во Дания. Аудитория 16+.

После мучительного развода 40-летний учитель Лукас живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына. Но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью. Мелкая ложь. Она разрастается и проникает повсюду, как невидимый вирус. Растет недоверие, и все вокруг оказываются в состоянии коллективной истерии...

 

Нравственное кино. Давайте смотреть и обсуждать вместе!

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