Галерея. Нарвитяне отметили День семьи, любви и верности

Дата публикации: Сегодня, 12:20

В воскресенье, 9 июля, на площадке перед нарвским храмом Двенадцати апостолов (ул. Мыйза, 4) прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Его организатором уже не первый год является Нарвская и Причудская епархия.

День семьи, любви и верности учрежден православной церковью в память о святых Петре и Февронии, которые почитаются покровителями семьи и брака.

На празднике были объявлены победители фотоконкурса “Счастливы вместе!”, который проводил Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Нарвской и Причудской епархии совместно с газетами «Виру Проспект» и «Нарвская Газета». Подробности читайте в бумажной версии газеты 13 июля.

Фоторепортаж Светланы Зайцевой и Лилии Керро