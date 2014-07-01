Заглянуть ночью в храм, осмотреться, задуматься

ВераЗаглянуть ночью в храм, осмотреться, задуматься
9 июня двери 57 храмов Тарту, Таллинна, Вильянди и других городов Эстонии были распахнуты для всех желающих. Нарву первый раз в этом мероприятии представлял лютеранский Александровский собор.
С ночной подсветкой Александровская церковь выглядит торжественно.
Ночь, точнее, вечер церквей, который продолжался до полуночи, — еще достаточно молодая ежегодная традиция. В 2012 году 12 тартуских церквей и один монастырь впервые в республике организовали это мероприятие, которое стало уже привычным в Австрии, Чехии, Словакии, Германии и Нидерландах. В прошлом году свои двери распахнули уже более сорока церквей Эстонии.
В Александровском соборе с 18.00 до 23.00 пасторы Владимир Батухтин и Олег Севастьянов провели четыре цикла экскурсий, представив музейную экспозицию, которая сосредоточена в шестиэтажной башне-колокольне собора, восстановленной в 2008 году. Уникальные фотографии запечатлели в том числе и тяжелую участь нарвских церквей, многие из которых были полностью разгромлены во время Второй мировой войны. Да и в послевоенный период атеистическое государство, как известно, церкви не жаловало, превращая их то в склады, то просто бросая на произвол судьбы.
Претерпевший множество невзгод Александровский собор с его уникальной акустикой большого зала, вмещающего 5000 человек, выстоял. И не только выстоял, но и бережно сохранил память о прошлом. В частности, об Ингерманландии, обширном, известном с XI века регионе, занимавшем территорию нынешней Ленинградской области. Столицей Ингерманландии, как известно, считалась Нарва, и находилось на этой земле 32 лютеранских прихода, что показано на рельефной карте музейной экспозиции. Богослужения проводились на финском языке: Александровский собор эту традицию продолжает.
Привлекли внимание посетителей и три манекена в одеяниях священнослужителей трех церквей — православной, католической и лютеранской. Пастор Владимир отметил, что одеяние лютеранского священника есть, собственно, мантия профессора типичного средневекового европейского университета, которую предпочитал и сам Мартин Лютер (1483–1546). Отсюда логически следует, что лютеранские пасторы должны быть в определенной степени преподавателями и, безусловно, просветителями. Так и случилось в этот вечер открытых дверей. Каждая экскурсия, она же лекция, запомнилась своим финальным аккордом. Посетители получили возможность спеть гимн «Ближе, Господь, к Тебе» вместе с пастором, старостой Альбертом Эхером и органисткой Татьяной Белан. Именно эту мелодию, сделал экскурс в историю пастор Владимир, исполнял оркестр на гибнущем «Титанике», когда опасность была уже всеми осознана. Но ведь глубокое чувство единения с Богом, которое возникло в трагические минуты, должно сопровождать человека на протяжении всей его жизни!
Всего в ночь церквей, сообщила служительница храма Мильви Иоханнес, в Александровском соборе побывало более 100 человек. Это очень существенно для пятичасового периода. Ночь церквей предоставляет возможность любому, проходящему мимо человеку, заглянуть в храм, осмотреться, задуматься.
Ночь церквей в Эстонии традиционно сопровождается девизом. В этом году таковым стали слова из Книги премудрости Соломона (10.17), где говорится о том, что премудрость «воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным»; вот как звучит девиз: «и днем была им покровом, а ночью звездным светом». Величественный купол Александровского собора может и, наверное, должен после капитальной реставрации стать подобием звездного света.
Идея устраивать Ночь церквей возникла в Австрии. Говорят, что однажды некий австрийский священник забыл запереть двери церкви. По дороге домой он вспомнил об этом и поспешил назад. А придя в церковь, обнаружил, что она полна людей. В основном это были не прихожане, а обычные прохожие, которые увидели открытые двери, зашли и заинтересовались: убранством ли, архитектурными деталями, историей, но, так или иначе, двигала ими искренняя любознательность. Так зародилась традиция этого чрезвычайно важного мероприятия, направленного на просветительство самых разных людей.
Сергей Трохачев
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