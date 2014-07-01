Галерея. В Нарву прибыл ковчег с мощами святых новомучеников русской церкви

Дата публикации: Сегодня, 19:53

По благословению святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и по просьбе епископа Нарвского и Причудского Лазаря 23 мая в Нарву прибыл ковчег с мощами новомучеников Русской православной церкви.

Торжественная встреча прошла в Воскресенском соборе сегодня в пять часов вечера.

В ковчеге 56 частиц мощей святых — в основном священнослужителей, епископов, святителей, монахов, но есть и мирян, которые стояли за веру во Христа в годы гонений после революции 1917 года.

В ковчеге, прибывшем в Нарву, находятся и частицы мощей патриарха Тихона, митрополита Киевского и всея Украины Владимира, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки...

Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь.

28 мая после обеда святые мощи будут увезены обратно в Москву.

Поклониться святым мощам можно в Воскресенском кафедральном соборе с 23 мая по 28 мая (до окончания воскресной Архиерейской литургии).

Мощами именуются останки людей, причисленных после смерти к лику святых. Согласно учению церкви мощи являются носителями благодати; мощи не сами собой исцеляют и творят чудеса, а делают это силой вселившегося в них Христа.

«ВП»