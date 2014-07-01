В нарву прибывает ковчег с мощами св. Новомучеников Церкви Русской

Дата публикации: Сегодня, 14:06

По благословению Владыки Лазаря 23 мая в Нарву прибудет для поклонения верующих ковчег с мощами Новомучеников Церкви Русской.

Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.

Поклониться св. мощам можно будет в Воскресенском Кафедральном соборе г. Нарвы с 23 мая с 8:30 утра по 28 мая (до окончания воскресной Архиерейской литургии).

28 мая после обеда св. мощи будут увезены обратно в Москву.

Торжественная встреча св. мощей во вторник в 8:30 в Воскресенском Кафедральном соборе г. Нарвы

По информации епархии