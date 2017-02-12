ЦУ “Александровская церковь” закрыто. Но двери самого собора открыты

Дата публикации: Сегодня, 11:01

Нарвское городское собрание на своей сессии на прошлой неделе закрыло за ненадобностью целевое учреждение “Александровская церковь”, которое управляло восстановлением церковного здания. Само здание после банкротства прихода находится на балансе МВД Эстонии, и ЦУ, фактически, получало финансирование, не проводя никакой работы.

Александровская церковь до банкротства прихода была не только лютеранским храмом, но и культурным центром. Николай Андреев

Учреждение было, работы - не было

Целевое учреждение, которое должно было управлять восстановлением церковного здания и превратить его в концертный зал и культурный центр, в 2002 году создали государство, город Нарва, Вируское пробство Эстонской евангелической лютеранской церкви, её нарвский Александровский приход, АО Kreenholmi Varahal-duse и Имре Лийв - бывший мэр Нарвы, выступивший здесь как частное лицо. Из учредителей две организации к настоящему времени обанкротились - это АО Kreenholmi Varahalduse и сам Александровский приход. Приходу и принадлежало до банкротства здание церкви.

Министр культуры Эстонии Индрек Саар во время последнего визита в Нарву высказал мнение, что дальнейшая деятельность ЦУ не имеет смысла. Он обратился к городским властям с предложением прекратить деятельность учреждения.

На сессии горсобрания на прошлой неделе член городской управы Георгий Игнатов представил депутатам соответствующий проект решения.

По словам Игнатова, город ежегодно (за исключением этого года) выделял для ЦУ по 18 тыс. евро. Эти деньги шли, прежде всего, на зарплаты членам правления, на оплату услуг бухгалтеров и прочие административные расходы. Единственный на данный момент член правления ЦУ Юллар Кальюсте перестал получать зарплату только с февраля. Но в этом году, по предварительным данным, которые озвучил член управы Георгий Игнатов, город перечислил целевому учреждению 4 500 евро, и они уже потрачены.

Расходы на деятельность, которой нет, вызвали вопросы. Так, депутат Андрей Чухляев заявил:

- При обсуждении бюджета неоднократно предлагалось прекратить финансирование этого ЦУ. Уже как минимум пару лет оно не выполняло записанных в уставе действий, поскольку имущество находилось на балансе прихода, а приход был в состоянии банкротства. А сегодня выясняется, что там получали зарплату люди, которые ничего не делали! В результате город опять потерял деньги на функционировании никому не нужного предприятия.

По словам Георгия Игнатова, скорее всего ЦУ просто будет закрыто, но если у него обнаружатся долги, придётся начинать процедуру его банкротства. В итоге депутаты поддержали решение, и официально целевого учреждения больше не существует.

Зданию Александровской церкви исполняется 133 года. Оно серьёзно пострадало во время Второй мировой вой- ны. Утраченную тогда башню торжественно открыли после восстановления летом 2008 года. Реставрация главного помещения храма до сих пор не завершена.

Приход обанкротился и возродился

Александровский приход был объявлен банкротом 17 апреля 2015 года решением Вируского уездного суда. С заявлением о банкротстве в суд обратился сам приход. По словам пробста Вирумаа Пеэтера Калдура, это было единственным выходом, поскольку долги церковной организации превышали 1,3 млн евро, а стоимость ее имущества составляла около 700 тыс. евро.

Задолжал приход строительной фирме Eviko, которая восстанавливала церковное здание, в том числе отстроила заново разрушенную башню.

В итоге здание церкви выкупили совместно государство и Эстонская евангелическая лютеранская церковь. Сейчас здание находится на балансе МВД Эстонии. В сентябре 2016 года нарвские лютеране зарегистрировали новый приход, и богослужения в соборе возобновились.

Один из лучших концертных залов

Александровская церковь, при том, что большая часть её не отреставрирована, последние годы была одним из лучших концертных залов Эстонии. Так оценивает акустику и звучание органа в ней Туулики Юрьё, супруга бывшего пастора нарвского Александровского прихода, усилиями которой в церковном здании и появилась культурная жизнь.

Как писал журнал “Красивая жизнь”, полтора десятилетия на Туулики в буквальном смысле слова держалось всё, что касается концертов в храме: она находила исполнителей, вела с ними переписку, составляла программу, искала фонды, где можно получить средства на гонорары, дорогу, рекламу… Благодаря этому в лютеранском храме Нарвы выступали артисты не только из Эстонии, но также из России и даже США, танцевала знаменитая эстонская балерина Кайе Кырб, регулярно проходили концерты органной музыки, действовал хор.

Богослужения в церкви восстановились осенью 2016 года в полном объёме, но, по словам пастора Олега Севостьянова, проходят не в основной части здания, а в башне.

- Там тепло, гарантировано безопасно, и можно собираться в любое время года. Люди могут по воскресеньям приходить на службы или просто подняться на лифте и осмотреть окрестности с башни, - говорит пастор. - А основная часть храма огорожена ленточкой, и МВД не разрешает нам водить за неё посетителей.

Судьба Александровской церкви теперь зависит, прежде всего, от государства. Министр культуры Индрек Саар считает, что создать в ней постоянно действующий концертный зал невозможно - для него просто не будет достаточно посетителей. Поэтому нужен какой-то многофункциональный культурный центр с сохранением церковных функций, чтобы использовать огромное здание в полной мере.

Но пастор Олег заверяет, что к лету богатую культурную жизнь, которая кипела в стенах церковного здания, удастся возродить силами самого прихода.

- 18 марта будет первый после перерыва концерт детских хоровых коллективов, - говорит он. - А летом, мы надеемся, здание будет каждый день открыто для посетителей, как и было раньше.

Николай Андреев