+Галерея. Православной школе - 25 лет

Дата публикации: Сегодня, 15:41

10 февраля Нарвская Православная гуманитарная школа праздничным молебном в Воскресенском соборе и праздничным концертом в Рыцарском зале Нарвского замка отметила свой юбилей - 25 лет.

К юбилею школы ребята подготовили целое праздничное представление. Максим Иванен

Немного истории

В 1991 году, на волне обретения Эстонией независимости, в рамках частной инициативы уважаемый в Нарве православный священник Владислав Кумыш (ныне игумен Нестор) выступил с инициативой создания общеобразовательной школы, жизнь и традиции который полностью соотносились бы с ценностями Православной Церкви. Уже в ноябре 1991 года школа открыла свой первый класс. Единственный класс и учительская комната располагались поначалу в помещениях Нарвской Высшей школы (позднее здание Нарвского колледжа), выделенных школе безвозмездно. В 1995 году на условиях льготной аренды школа переехала в опустевшее городское здание, где ранее располагалась детская поликлиника.

Существенную поддержку в реновации здания в последние годы оказывает новый собственник здания — Нарвская и Причудская епархия Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

В 1996 г. обязанности директора взял на себя известный тогда нарвский журналист Андрей Владимирович Иванен.

Покажется парадоксальным, но с того времени и по сей день правительство Эстонии является главным спонсором школы. Согласно внесенным в те годы поправкам в закон, частные школы начали получать финансирование из госбюджета в зависимости от количества учащихся.

Школа сегодня

Нарвская Православная гуманитарная школа является общественной правовой организацией. Собственник школы - некоммерческая организация «Общество Православного образования «Воскресение». В правление школы входят два священника и одно светское лицо — директор школы. Программа и устав школы зарегистрированы в Министерстве образования и науки, а сама школа имеет лицензию на право ведения учебной деятельности.

Выпускники школы получают свидетельство об окончании школы государственного образца. Официальным языком обучения в школе является русский язык.

В 2012 году в школе произошло важное событие. Школа получила конфессиональное представление от Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

На сегодняшний день в школе учатся более 128 ребят; работает подготовительная группа. За время своего существования школа сделала 18 выпусков из гимназических и основных классов. Выпускники школы награждены золотыми и серебряными медалями и продолжают повышать уровень своего образования в университетах Эстонии, России, Бразилии, Австрии, Дании, Норвегии. Представители школы активно участвуют в городских и республиканских мероприятиях, занимая призовые места.

Школа живет своим ритмом, который тесно связан с календарём Православной церкви. Помимо основных предметов, определенных государственной программой, преподается Закон Божий в основной школе и в гимназии, литургика, церковно-славянский язык, философия.

Наша школа уникальна тем, что по средам в Нарвском Воскресенском соборе проходит церковная практика. Учащиеся прислуживают в алтаре, читают, поют за богослужением, совершают крестный ход, собирают жертву на храм, продают свечи, принимают поминальные записки, дежурят у подсвечников и у дверей храма, помогают убирать храм.

Учащиеся нашей школы - дети с самыми разными судьбами: дети из воцерковленных семей и нет, материально благополучных и находящихся на черте бедности, здоровых и имеющих физические отклонения. Но мы видим, они все действительно любят свою школу. Поэтому ее двери открыты уже четверть века.

Максим Иванен





