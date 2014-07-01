Владыка Лазарь вручил «Рождественскую звезду» юным нарвским талантам

Вера / КультураВладыка Лазарь вручил «Рождественскую звезду» юным нарвским талантам
Пятнадцать детских музыкальных коллективов и трое юных чтецов отмечены в этом году почетным серебряным знаком «Рождественская звезда», который учредил епископ Нарвский и Причудский Лазарь. Их педагоги и концертмейстеры получили благодарственные письма.
Младший хор девочек Нарвской Хоровой школы (дирижер Инна Фефилова, хормейстер и концертмейстер Надежда Кузнецова) – в числе тех, кто получил «Рождественскую звезду» из рук Владыки Лазаря. В 2016 году у хора была впечатляющая победа: с международного конкурса хоров в г. Оломотс (Чехия) девочки привезли серебряную медаль. А сейчас они готовятся подтвердить свой статус хора первой категории, чтобы иметь право принимать участие в республиканском Певческом празднике. Светлана Зайцева
Торжество по этому случаю прошло в минувшую субботу, 21 января, в центре культуры «Женева». Юные таланты – ученики нарвских гимназий и школ, Нарвской Хоровой школы, двух музыкальных школ – Нарвской и Кренгольмской, а также участники ансамблей ДК «Ругодив» выступили в большом концерте «Рождественская звезда». Как прозвучало со сцены, концерт был приурочен к великому празднованию Рождества Христова с благой миссией - поиску и поддержке молодых талантов.
Каждый номер программы предварялся коротким рассказом о достижениях того или иного детского коллектива в ушедшем 2016 году – что, собственно, и явилось поводом для того, чтобы быть отмеченным «Рождественской звездой». Со сцены звучали произведения Вивальди, Генделя, Качини, Караева, Паулса, Шаинского, стихи Высоцкого и Шаховского, народные песни; зажигательный эстонский народный танец исполнил ансамбль «Нарва».
В своем обращении к присутствующим епископ Нарвский и Причудский Лазарь, который год назад выступил инициатором нового начинания, напомнил, что главное предназначение «Рождественской звезды» быть не только видимым поощрением зарождающегося таланта, но и символом возврата к православным традициям. «Мы надеемся, что вы привнесете в этот мир больше радости и вдохновения. Бог в помощь!» - обратился он к юным дарованиям. Епископ Лазарь напомнил, что способность творить роднит человека с Богом, и благословил юные дарования и их педагогов, а также всех присутствующих.
Как и в прошлом году, серебряный знак «Рождественская звезда» выполнен по эскизу c участием известной нарвской художницы Татьяны Сониной.
Выступающих, а также многочисленных зрителей (надо отметить, зал центра культуры был полон) поприветствовали со сцены мэр Нарвы Тармо Таммисте, генеральный консул Российской Федерации в Нарве Дмитрий Казеннов, приветственное слово от главы комитета внешних связей Санкт-Петербурга Е. Григорьева передал глава паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии Владимир Дервенев.
Концерт удался на славу, зрители рукоплескали. А по его окончании епископ Нарвский и Причудский Лазарь вручил юным артистам и их педагогам почетный серебряный знак, благодарственные письма и подарки.
По словам директора Нарвской музыкальной школы Татьяны Гончаровой, концерт «Рождественская звезда» - это редкая возможность выступить на одной концертной площадке представителям всех нарвских школ по интересам. Добавим: в самых разных жанрах. Свои достижения здесь демонстрируют юные чтецы, певцы, музыканты, танцоры...
Светлана Зайцева
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