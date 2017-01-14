Рождественское послание епископа Лазаря

ВераРождественское послание епископа Лазаря
«Христос рождается-славьте!
Христос с Небес-встречайте!
Христос на земле-воспряньте!
Пой Господу, вся земля».
(Ирмос 1-й песни канона)
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Поздравляя своих близких и родных в преддверии больших праздников, мы чаще всего ограничиваемся набором самых распространенных и, пожалуй, нужных пожеланий: здоровья, семейного и материального благополучия, успехов в работе, исключая почти постоянно из них, может быть, самое важное, а именно - размышление о сущности воспоминаемого события. Подчас к этому не располагает нас историческая отдаленность, потеря актуальности для современного времени и просто отсутствие отклика в сердце и ощущения всеобъемлющего значения празднуемого события.
Приближение религиозных, церковных праздников не может не заставить всякого мыслящего человека задуматься над их содержанием и значением, которое они имеют в истории человечества и отдельно взятой личности. Да и подписывая открытки, содержащие поздравления с такими по-прежнему непривычными праздниками, трудно избавиться от ощущения недосказанности, если все ограничивается привычным кругом пожеланий.
Рождество Христово - праздник, глубоко вошедший в ткань европейской культуры, послуживший формированию многих традиций в западном мире, теперь, после падения антирелигиозного советского режима, становится и нашим всеобщим достоянием. Давно уже перестало быть запретным то утверждение, что Рождество Христово стало событием, изменившим ход истории, вызвало из небытия к жизни многие европейские государства. Все больше людей, наблюдая современные геополитические процессы, задумываются о дальнейшей судьбе европейской цивилизации, и для них не нова та мысль, что у истоков ее возникновения и формирования, а, соответственно, и сохранения, стоит родившийся в бедном Вифлеемском вертепе Христос и Его Церковь.
Однако, соглашаясь с этими общими положениями, принимая их непреложное значение для истории, для многих в глубине своей Рождество остается неразгаданной или, лучше сказать, непознанной тайной из-за непонимания обращенности его к жизни и сердцу каждого человека. Помочь открыть для себя праздник с этой стороны может одно из песнопений Церкви, посвященных Рождеству. «Христос рождается - славьте! Христос с Небес - встречайте! Христос на земле - воспряньте!». Удивительным в этих кратких и таких простых призывах является то, что о событии, которое случилось 2000 лет назад, говорится не в прошедшем, как казалось бы правильным, а в настоящем времени. В немногих словах утверждается истина и вместе тайна рождения Христа. Оно совершается уже не в убогом вертепе в далеком прошлом, а теперь, может быть, в эту самую минуту, но также под покровом молчания в сердцах людей, узнающих Бога и созидающих ясли для Него.
По слову Писания люди, находящиеся во тьме до пришествия Христа, с Его рождением увидели свет (Исайя 9. 1-2). И теперь, спустя века, жизнь человека освещается светом надежды, обретает наполнение и смысл, когда рождается Христос в его сердце.
В этот радостный день к обычным пожеланиям хочется присовокупить одно очень важное: пережить праздник Рождества именно как личный опыт принятия Христа под кров своего сердца, своей жизни.
2016/17 г. г.Нарва
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