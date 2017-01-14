«Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть скучно»

Дата публикации: Сегодня, 13:40

Накануне Рождества, которое 7 января отмечает весь православный мир, у «Виру Проспекта» появилась возможность познакомить своих читателей с некоторыми представителями нарвского духовенства.

Иеромонах Алексей (Вишневский), иерей Даниил Доронин, протодиакон Вадим Талаев - клирики Нарвской и Причудской епархии. Они молоды (каждому не более тридцати), хорошо образованы, приехали в Нарву совсем недавно из разных стран - России, Украины, Беларуси. И у каждого из них своя дорога к храму.

Молодые клирики Нарвской и Причудской епархии (слева направо) - протодиакон Вадим Талаев, иерей Даниил Доронин, иеромонах Алексей (Вишневский).

«Хотелось приходской активной жизни»

Иеромонах Алексей (Вишневский) – коренной москвич. Он вырос в семье военнослужащего и преподавательницы института нефти и газа им. Губкина. «Однако несмотря на светские профессии мои родители – глубоко верующие люди, и это закономерно, ведь у нас в роду были священники, дьякон, регенты церковного хора», - рассказывает Алексей. Так что родители не удивились, а только обрадовались, когда их шестилетний сын изъявил желание прислуживать в церкви в алтаре, а в старших классах школы уже стал иподьяконом при владыке Крутицком и Коломенском Ювеналии. Потом была учеба в Коломенской семинарии и Московской духовной академии.

Тему для своей магистерской диссертации Алексей выбрал сам – «Церковно-государственные отношения при святейшем патриархе Пимене». «В нашей семье всегда почитали Святейшего, который с 1971-го по 1990-й, в условиях тотального государственного контроля медленно, но упорно вел церковь к ее возрождению», - объясняет иеромонах Алексей. К своему научному труду молодой богослов сделал приложение – 12 интервью с людьми, которые были хорошо знакомы с патриархом. И, говорит, эта часть работы научным советом была оценена так же высоко, как и ее основной текст.

После окончания духовной академии Алексей Вишневский два года проработал референтом в отделе внешних церковных связей Московской патриархии. Много общался с представителями различных христианских конфессий –католиками, лютеранами. В 2013 году в Москве принял монашество.

Работая в отделе внешних связей, Алексей Вишневский однажды познакомился с епископом Нарвским и Причудским Лазарем, тот и пригласил его приехать в Эстонию.

- Я все обдумал, взвесил и два года назад решил приехать сюда, в Нарву. Хотелось активной приходской жизни, быть ближе к людям, в многомиллионной суетной Москве это не всегда возможно, - объясняет свой шаг тридцатилетний иеромонах.

В 2014 году в Нарве Алексей был рукоположен во священника. Сегодня иеромонах Алексей (Вишневский) служит на Архиерейском подворье - в храме святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу. Также он возглавляет отдел религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии. Каждое воскресенье после Литургии он приглашает прихожан на чай и беседует с ними на различные темы, показывает фильмы церковной тематики.

- И с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? – интересуюсь я.

- Моих прихожан тяготит, что они не знают, как привести в храм своих детей, родных, близких. Спрашивают, как это сделать. А вообще люди обращаются с самыми разными вопросами. К сожалению, чаще всего спрашивают формальные вещи, обрядовые. Ну, например, куда какую свечку ставить.

- Вас это очень огорчает?

- Нет, главное, что человек переступил порог храма. Порой с этих второстепенных вопросов и начинается наш разговор о вере, о Боге. К тому же, чего же мы хотим, если люди долгие годы были оторваны от веры! Пастырь вообще никогда не должен отчаиваться, он живет с упованием на Бога. Человека к Богу приводит не священник, а сам Господь приведет, в свое время. Дело же священника – сеять слово Божие, а когда оно даст плоды, это уже известно только Всевышнему.

Признаться, под конец разговора все же решилась задать иеромонаху Алексею вопрос, который, мне кажется, готов слететь и с уст наших читателей: «А вам не скучно у нас тут в Нарве после Москвы?». Священник посмотрел на меня с неподдельным удивлением и сразу ответил: «Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть скучно.»

«Понял: это мой путь»

С августа прошлого года в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе служит молодой протодиакон Вадим Талаев, уроженец белорусского города Орша, что в Витебской области. Так получилось, что с эстонской Нарвой он знакомился на протяжении нескольких лет, когда вместе с однокурсниками по Санкт-Петербургской духовной академии ездил паломником в Пюхтицы.

- В Нарве я встретился с владыкой Лазарем. Меня поразило, насколько это деятельный, активный человек. И когда он пригласил меня служить здесь, в городе, где я уже был знаком практически со всеми священнослужителями и который мне очень нравился, я сразу же согласился, - рассказывает протодиакон.

Где служит правящий архиерей, там служит и протодиакон. Так вот, признается Вадим Талаев, за полгода он уже успел отслужить во всех пятнадцати приходах Нарвской и Причудской епархии, следуя за Владыкой.

Много времени Талаев посвящает работе над магистерской диссертацией (тема – «Сравнительная литургика»), защита в Санкт-Петербургской духовной академии намечена на конец этого года.

- Диаконство – это первая ступень церковной иерархии, и каждый священник проходит через это, - объясняет Вадим Талаев. – Диакон со-служивает священнику и епископу. В дальнейшем диакон может принять сан священника. Сделает ли он это и когда - это его решение.

По словам Вадима, протодиакон обязан досконально знать церковный устав и обладать организаторскими способностями. Выражаясь мирским языком, протодиаконство можно назвать «службой протокола» в церкви. Считается, что протодиакон должен обладать сильным голосом. У Вадима Талаева, например, баритональный бас. Правда, с улыбкой рассказывает он, когда учился в Смоленской духовной семинарии, в хор его не взяли, так как у него не было музыкального образования. «Впрочем, это и к лучшему -больше времени уделял учебе. А уж все премудрости постигал на уроках церковного пения», - рассказывает Вадим.

Акустика Воскресенского собора молодого протодиакона восхищает. «Ничего подобного я нигде не наблюдал», - признается он.

Вадим Талаев рассказывает, что в церковь он когда-то пришел сам и, на первый взгляд, почти случайно: «Хорошо закончил 5-й класс, иду, радуюсь. Когда проходил мимо церкви, вдруг подумал: наверное, надо Господа за мои успехи поблагодарить. А там мой приятель уже прислуживал, ну, мы разговорились. Я стал ходить на службы, читать книги, с 12 лет начал прислуживать в алтаре. И к окончанию школы понял: это мой путь. Знаете, как сказано в Писании: «Не вы избрали Меня, а Я избрал вас».

И матушка - первая помощница

Иерей Даниил Доронин приехал в Нарву тоже по приглашению владыки Лазаря, с которым он познакомился в Москве на Межсоборном заседании. Два года назад для старшего иподьякона Доронина, который служил в Киеве у викарного епископа Киевской митрополии и главы синодального молодежного отдела Украинской православной церкви Ионы, это было не простое решение. Еще и потому, что в родном Киеве должна была продолжать учебу в институте его жена - матушка Варвара. К слову, у самого Даниила первое высшее образование - светское: он закончил магистратуру Национально-педагогического университета им. М.Т. Драгоманова в Киеве, получив профессию преподавателя игры на скрипке и регента церковного хора. А сейчас учится на третьем курсе Киевской духовной семинарии.

«Но я понимаю, это промысел Божий: мы должны быть в Нарве. Нас Господь сюда направил, и нам с матушкой здесь очень нравится!», - эмоционально говорит Даниил, который в мае 2016 года в Нарве был рукоположен в сан священника епископом Нарвским и Причудским Лазарем.

С осени прошлого года иерей Даниил Доронин возглавляет молодежный отдел епархии, а юная матушка Варвара (которой до сих пор приходится жить, как говорится, на два дома - Киев и Нарва)- первая его помощница.

- Мы начали с того, что организовали православный киноклуб, - рассказывает иерей Даниил Доронин. - Молодежь интересуется кино, а просто так прийти к подросткам и предложить: ну давайте, поговорим о смысле жизни, о Боге, не получится. И в храм они, скорее всего, сами по себе не зайдут. Поэтому мы решили, что уместнее и легче этот разговор вести после совместного просмотра фильмов, при их обсуждении. Молодому человеку очень важно высказать свое мнение и услышать, а что думают по волнующей его теме другие. Мы предлагаем ленты, отмеченные наградами всемирно известных кинофестивалей, таких как Каннский, Берлинский, Венецианский и др., в которых идет речь о добре и зле, о вечных нравственных ценностях, о духовном поиске. И знаете, в наш киноклуб все чаще приходят не только дети или подростки, но и взрослые.

Кинопоказы проходят в здании воскресной школы при Нарвском Воскресенском соборе, иногда православный киноклуб разворачивается прямо в нарвских школах, планируется, что в будущем стационарной площадкой для него станет одно из помещений в управлении Нарвской епархии на Вабадусе, 20.

Матушка Варвара говорит, что уже сложился постоянный костяк клуба - это 12-13 заинтересованных человек. У клуба есть своя страничка в соцсетях, где размещается не только анонс фильма, но и идет его обсуждение. Вот адрес группы в соцсетях: http://vk.com/narva_orthodox_youth.

- А вызвавший столько споров фильм «Ученик» тоже покажете? - спрашиваю я у иерея.

- Да, планируем. Но этот фильм, на наш взгляд, все же надо обсуждать не с подростками, а с уже более подготовленной аудиторией - с юношами, более взрослыми людьми, семинаристам хорошо бы его посмотреть, - отвечает иерей Даниил и делится планами на ближайшее время: Наша первостепенная забота - создать свой канал на YOUTUB, чтобы можно было сразу представить свою реакцию на что-то сказанное в интернете, ведь молодежь порой безоговорочно верит блогерам, не умеет оценить критически то, что там распространяется.

А еще иерей Даниил Доронин ведет уроки музыки в воскресной школе, с увлечением участвует со своими подопечными в совместных с нарвскими скаутами спортивных мероприятиях... и признается, что здесь, в Нарве, в отличие от большого Киева «все очень близко, люди друг с другом разговаривают, и много чистого воздуха».

Наша справка:

30 мая 2011 года ходатайством митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия и решением Священного Синода Русской Православной Церкви образована Нарвская и Причудская епархия в составе Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в границах города Нарва, волостей Вайвара, Иллука, Алайыэ, Ийзаку, Тудулинна, Лохусуу (уезд Ида-Вирумаа), волостей Торма, Касепяя, Пала (уезд Йыгевамаа), волости Алатскиви (уезд Тартумаа). Кафедральным собором новой епархии утверждён Нарвский Воскресенский собор.

www.narvaeparhia.ee

Светлана Зайцева



