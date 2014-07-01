Слово пастора: В тишине Бог произносит Свое слово

Дата публикации: Сегодня, 11:03

Рождественская ночь!

В тишине, под бессловесный говор звезд, Бог входит в историю человечества – Сам становится человеком. Он приходит к людям без насилия. Бессильное Дитя на руках у матери – такова сила Тайны Духовной.

Тирания, честолюбие и насилие не могут принять Благой Вести – они на нее ополчаются.

Бог приходит в тишине. Он всегда говорит шепотом. Он постоянно призывает нас. Если вы слышите голос громкий, настойчивый, на надрыве – это не голос Бога, это голос человеческий, даже если он говорит о чем-то священном, если он принуждает нас (я имею в виду во внутреннем, духовном смысле слова). Потому что каждый из нас для Творца - бесконечная драгоценность. Это свет окошка человеческой души, за которым жизнь. И нет такой меры - измерить смысл ее, значение и важность. Этот свет есть дух, образ и подобие Бога. А дух без свободы – ничто. И поэтому, оберегая свободу каждой души, Творец приходит в мир таким образом, чтобы человек имел право и свободу повернуться к Нему спиной или открытым сердцем.

Он рождается для того, чтобы быть на земле, быть с людьми, но Он приходит свободный и становится беззащитным. В этом тайна Креста и христианства – Он беззащитен, и только настоящая открытость сердца может нас привести к нему. Он бесконечно могущ, но в это мгновение Он бесконечно слаб, потому что Он хочет, чтобы мы его не испугались. Потому что, если бы мы Его испугались, никакой цены не имели бы ни наша вера, ни наша любовь.

Есть у английского писателя Клайва Льюиса цикл детских сказок о волшебной стране Нарния. В них фигурирует как главный таинственный герой, который периодически появляется и исчезает – огромный светящийся лев. Под этим львом у писателя – образ Христа. Мне кажется, что Клайв Льюис сумел закодировать в сказке, в легенде всю тайну христианства. И вот, этот гигантский Лев, когда Он приходит к человеку, его когти уходят, он перестает быть грозным и страшным. Но на самом деле он грозен и страшен. Светится гигантское пламя этого Льва, но когда герои поворачиваются, они видят зеленое поле и белого ягненка, который там сидит… Лев превращается в ягненка. Но только для того, чтобы приблизиться к человеку.

И потому Он - Младенец на руках. Он – маленькое Дитя, способное погибнуть от любого ветерка, Он приходит к нам с вопросом, с главным вопросом: «Могу ли Я родиться в тебе, в твоей душе, в твоем доме, в твоей семье, среди твоих близких? Могу ли Я прийти к тебе? Пустишь ли ты меня к себе?» Вот в чем тайна Рождества.

И в эту Рождественскую ночь мне хочется, дорогие мои друзья, пожелать всем вам – ТИШИНЫ! Потому что в молчании Бог произносит Свое Слово. И хотя наша жизнь бедна этим молчанием – у нас много шума, суеты, часто вполне необходимых повседневных занятий – мы должны вырвать для этого молчания хоть немного, чтобы почувствовать, как Бог произносит в нас Свое Слово.

Благословения и счастливого Рождества, друзья!

Олег Севастьянов,

пастор Нарвского Александровского собора

Расписание Рождественских Богослужений в Александровском Соборе:

24 декабря

11:00 – богослужение на финском языке.

Пастор Владимир Батухтин.

18:00 – богослужение на русском языке.

Пастор Олег Севастьянов.

20:00 – богослужение на эстонском языке.

Пастор Урмас Карилеет.

25 декабря

10:00 – богослужение на эстонском языке.

Пастор Урмас Карилеет.

1 января

10:00 – богослужение на эстонском языке.

Пастор Урмас Кариллеет.

12:00 – богослужение на русском языке.

Пастор Олег Севастьянов.