Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Медицина
Нет показаний — нет направления

Дата публикации: Сегодня, 12:40

”У нас направление к врачу можно получить только через суд?” — написала в редакцию возмущенная Регина, которая никак не могла добиться, чтобы ее ребенка отправили к неврологу. И ее ситуация не единична: люди доходят порой до угроз, чтобы выбить направление к врачу-специалисту. Что делать в этом случае и почему семейные доктора так неохотно идут навстречу пожеланиям пациента — выясняла ”МК-Эстония”.

 

Нет показаний — нет направления

 

У Регины эпилепсия. Женщина живет с этой болезнью, и знает, как она может себя проявлять. Поэтому, когда ее девятилетняя дочка стала падать ночью с кровати, не просыпаясь при этом, заподозрила самое худшее.

Врачи ничего не видят

”Дочка упала и продолжала спать. Если я падаю с кровати и не просыпаюсь — это приступ эпилепсии. А врачи над моими подозрениями только посмеялись. Одна завела душевную беседу о том, как люди в поездах сваливаются с полок во сне, и ничего страшного. Педиатр посоветовала приставить к кровати тумбочку, чтобы ребенок не падал. Хорошо, что у нас тумбочки по рецепту не продаются! — грустно шутит Регина. — Просила направление к неврологу и у семейного, и у педиатра, ни в какую не дают. А я переживаю за дочь. Мне для прав справку не дают, потому что я падаю, у меня приступ эпилепсии, а то, что падает ребенок, им смешно”.

В конечном итоге женщина дошла до заведующей поликлиникой, и та все-таки выписала направление к неврологу для девочки.

”Маленьким детям вообще не дают направления. Если раньше в четыре месяца был положен ортопед и невропатолог, то сейчас для младшего восьмимесячного ребенка мне направлений не добиться. Говорят, что врач должен видеть острую необходимость. Но у нас врачи, по-моему, вообще ничего не видят! У ребенка ноги кривые, это видно, но к специалисту не направляют — носите специальную обувь, вот и все лечение”, — констатирует Регина.

У Василия случай аналогичный. Только он выбивал направление не детям, а себе. У мужчины проблема с сердцем, из-за чего он несколько лет наблюдался у одного и того же кардиолога. Недавно Василий решил снова проверить сердце, пошел к врачу, и тот посоветовал пройти тест с нагрузкой.

”Так как я пошел сам, не от семейного врача, теперь семейный врач не хочет давать мне направление на тест. Один раз я был, заплатил 50 евро, и теперь придется снова заплатить 50. Кардиолог — врач-специалист, и он говорит, что мне нужно сделать этот тест. Семейный врач не имеет права отказать человеку, который заботится о своем здоровье, но почему-то отказывает, — говорит мужчина. — Звонил в Больничную кассу, в Департамент здоровья. Там сказали, что семейный врач может отказать в направлении, если решит, что этот тест не нужен. Но как терапевт может принимать такие решения, если врач-специалист считает иначе?”.

Василий пригрозил семейному врачу, что будет жаловаться в Департамент здоровья, и после этого направление получил. Теперь мужчина думает о смене семейного врача, раз уж в вопросе здоровья так сложно договориться с терапевтом.

Нет показаний — нет направления

”Эстонская медицина основана на медицинских показаниях. Направления выдают при их наличии. То есть решает врач, а не пациент. И поэтому могут случаться споры, касающиеся надобности направлений. Врач думает, что медицинского показания нет, а пациент считает, что есть, — говорит член правления НКО ”Эстонское представительство пациентов” Пилле Ильвес. — Действительно, есть случаи, когда врачи оценивают ситуацию не так серьезно, и поэтому не видят нужды в том, чтобы отправить пациента к специалисту”.

По словам Пилле Ильвес, все же требовательный пациент, как правило, получает направление, как и в вышеперечисленных случаях.

”К нам обращается много пациентов, которые жалуются на то, что хоть они и получают направления, ходят к разным специалистам, едят в большом количестве лекарства, иногда даже получают операции, но здоровье не поправляется, а только ухудшается”, — добавляет член правления организации.

В Эстонии оказание услуг здравоохранения, их законность и обоснованность, опираясь на статью 60 Закона об организации услуг здравоохранения, проверяет и оценивает отдел по надзору Департамента здоровья.

”Предоставление услуги здравоохранения происходит через отношения долгового права между пациентом и тем, кто оказывает услугу, для вмешательства в которые у департамента нет компетенции. Эти отношения регулирует статья 41 Закона о долговом праве, — поясняет руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури. — Нуждается ли пациент из-за проблем со здоровьем в консультации врача-специалиста, может решить только врач”.

То есть если семейный врач необходимости в консультации специалиста не видит, то и направление не дается. Таково медицинское решение.

”Это и есть одна из задач семейного доктора — быть фильтром, чтобы выяснять, действительно ли пациент нуждается в приеме врача-специалиста или все-таки семейный врач обладает достаточной компетенцией, чтобы самому заниматься проблемами здоровья пациента, — говорит Ийрис Салури. — Важно доверительное отношение между пациентом и семейным врачом. Последний должен уметь объяснить, почему в каких-то исследованиях или консультациях он не видит необходимости, а пациенту надо доверять решению врача. Если доверительных отношений нет, в крайнем случае, исходя из установленного законом порядка, можно сменить семейного доктора”.

Представитель Департамента здоровья отмечает, что если пациент с какой-то проблемой уже периодически ходит на прием к врачу-специалисту, то направление может дать этот же специалист, и тогда к семейному врачу идти не надо.

”Важно, чтобы все, кто оказывает услугу здравоохранения, отражали важную информацию, касающуюся состояния здоровья пациента, в его цифровой истории болезни. Так можно быть уверенным, что и семейный, и врач-специалист в курсе всех исследований, анализов, а также тактики лечения. А исследования и анализы, которые дублируются, не будут проведены. Только так и семейный врач, и специалист могут быть уверены, что обладают всей информацией, касающейся состояния здоровья пациента”, — подводит итог Ийрис Салури.

Обоснованный документ

Тема направления стоит для пациентов очень остро, из-за этого они вступают в конфликт со своими терапевтами. Поэтому ”МК-Эстония” попросила одного из семейных врачей на правах анонимности прокомментировать ситуацию и объяснить, почему же ”выбить” направление у своего доктора — такая сложная задача.

”Да, тема очень болезненная и сложная. В данной ситуации всегда винят семейного врача, но семейный врач находится, так сказать, между нескольких огней: пациент, коллега-узкий специалист и бюрократический орган в лице Больничной кассы, Департамента здоровья и т. д. К сожалению, в Эстонии у большинства пациентов имеется предвзятое отношение к семейному врачу, также живо в памяти советское время, когда пациент шел к любому специалисту без направлений. Нигде в Европе подобного нет! У наших соседей, например, финнов, даже к гинекологу и глазному, психиатру и кожному — только с направлением”, — приводит примеры семейный врач.

Доктор говорит, что зачастую пациенты приходят и требуют направление, не объясняя, почему и зачем.

”Часто пациент заявляет, что у него уже через час или завтра назначено время к специалисту, и семейный врач должен сразу выложить направление. А то и по электронной почте заказывают, — рассказывает терапевт. — Но направление — это не просто бумажка, это документ, обоснованную выдачу которого периодически проверяет Больничная касса.

Семейный врач не может выдать пустую бумажку, должны быть сделаны предварительные исследования, собран анамнез и т. д”.

Доктор призывает пациентов обязательно заранее посещать семейного врача, если нужно направление, чтобы тот успел сделать исследования и грамотно оформить документ.

”А порой после беседы с доктором выясняется, что и вообще к специалисту идти не надо. Лучше не требовать и не ругаться, а спокойно обговорить с доктором, куда и зачем нужно направление”, — говорит семейный врач.

Он отмечает, что, кроме того, специалисты сами могут выдавать этот документ. В Эстонии у любого доктора, от стоматолога до семейного врача, есть право сделать направление к любому специалисту, если доктор считает это необходимым.

”Но каждый день мы встречаемся с ситуацией, когда пациент после визита к специалисту приходит к семейному врачу за направлением к другому специалисту, так как первый специалист посоветовал пойти ко второму. Я считаю, что если ты советуешь, то ты и направляешь. В настоящее время ситуация крайне неколлегиальная, и специалисты часто не утруждают себя выпиской направлений”, — констатирует доктор.

Он называет и другую причину неохотной выдачи столь нужного медицинского документа — часто специалисты не хотят направлять к врачам в другие больницы, объясняя это тем, что у них нет такого права.

”Право есть, но здесь играет роль конкуренция больниц, и больницы крайне неохотно передают пациентов друг другу, так как пациент — это заработок для медучреждения. Этот вопрос должен быть поднят на уровне министерства и Больничной кассы, — считает терапевт. — И в заключение хочу всех уверить — семейный врач ничего не теряет при
выдаче направления, ничего никому не платит. Этот миф укоренился в умах наших людей, когда речь заходит о направлениях”.

Нет показаний — нет направления

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + три (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Из-за загрязнения воздуха в Европе умирает более 500 000...

Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч смертей в год в одной только Европе....

0 57 / Подробнее...

Турция и США приостановили взаимную выдачу виз...

Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал....

0 266 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Шутки должны быть неожиданными...

Шутки должны быть неожиданными, как лосось, затаившийся в кустах черники....

0 71 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Сдам 3-комн. квартиру

СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

"Открытый вопрос" в Нарвском колледже

18 октября в 18 часов, в Нарвском колледже, все желающие смогут задать свой вопрос по

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Городские мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа c 17-21 октября

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Сын йети

(2017) мультфильм, комедия

Геошторм

(2017) фантастика, боевик, триллер

Счастливого дня смерти

(2017) ужасы, триллер, детектив

Бегущий по лезвию 2049

(2017) фантастика, триллер  

My Little Pony: The Movie

(2017) мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Пробуждающая совесть (Norvegian)

(2015) фэнтези, приключения
Вся афиша кино

Выбор редакции

Продуктовую помощь можно и попросить...

Выдача продуктовой помощи людям, получающих пособие по бедности, продолжается....

0 1232 / Подробнее...

Европейские ценности как повод для дискуссии...

В конкурсе видеороликов победила Молли Хель. Девушка получила в награду поездку в...

0 1497 / Подробнее...

+Галерея. RMK делится «грибными местами»...

  День грибов прошел в Кауксиском природном центре RMK в воскресенье, 17 сентября....

0 1393 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100