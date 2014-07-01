Нет показаний — нет направления

Дата публикации: Сегодня, 12:40

”У нас направление к врачу можно получить только через суд?” — написала в редакцию возмущенная Регина, которая никак не могла добиться, чтобы ее ребенка отправили к неврологу. И ее ситуация не единична: люди доходят порой до угроз, чтобы выбить направление к врачу-специалисту. Что делать в этом случае и почему семейные доктора так неохотно идут навстречу пожеланиям пациента — выясняла ”МК-Эстония”.

У Регины эпилепсия. Женщина живет с этой болезнью, и знает, как она может себя проявлять. Поэтому, когда ее девятилетняя дочка стала падать ночью с кровати, не просыпаясь при этом, заподозрила самое худшее.

Врачи ничего не видят

”Дочка упала и продолжала спать. Если я падаю с кровати и не просыпаюсь — это приступ эпилепсии. А врачи над моими подозрениями только посмеялись. Одна завела душевную беседу о том, как люди в поездах сваливаются с полок во сне, и ничего страшного. Педиатр посоветовала приставить к кровати тумбочку, чтобы ребенок не падал. Хорошо, что у нас тумбочки по рецепту не продаются! — грустно шутит Регина. — Просила направление к неврологу и у семейного, и у педиатра, ни в какую не дают. А я переживаю за дочь. Мне для прав справку не дают, потому что я падаю, у меня приступ эпилепсии, а то, что падает ребенок, им смешно”.

В конечном итоге женщина дошла до заведующей поликлиникой, и та все-таки выписала направление к неврологу для девочки.

”Маленьким детям вообще не дают направления. Если раньше в четыре месяца был положен ортопед и невропатолог, то сейчас для младшего восьмимесячного ребенка мне направлений не добиться. Говорят, что врач должен видеть острую необходимость. Но у нас врачи, по-моему, вообще ничего не видят! У ребенка ноги кривые, это видно, но к специалисту не направляют — носите специальную обувь, вот и все лечение”, — констатирует Регина.

У Василия случай аналогичный. Только он выбивал направление не детям, а себе. У мужчины проблема с сердцем, из-за чего он несколько лет наблюдался у одного и того же кардиолога. Недавно Василий решил снова проверить сердце, пошел к врачу, и тот посоветовал пройти тест с нагрузкой.

”Так как я пошел сам, не от семейного врача, теперь семейный врач не хочет давать мне направление на тест. Один раз я был, заплатил 50 евро, и теперь придется снова заплатить 50. Кардиолог — врач-специалист, и он говорит, что мне нужно сделать этот тест. Семейный врач не имеет права отказать человеку, который заботится о своем здоровье, но почему-то отказывает, — говорит мужчина. — Звонил в Больничную кассу, в Департамент здоровья. Там сказали, что семейный врач может отказать в направлении, если решит, что этот тест не нужен. Но как терапевт может принимать такие решения, если врач-специалист считает иначе?”.

Василий пригрозил семейному врачу, что будет жаловаться в Департамент здоровья, и после этого направление получил. Теперь мужчина думает о смене семейного врача, раз уж в вопросе здоровья так сложно договориться с терапевтом.

Нет показаний — нет направления

”Эстонская медицина основана на медицинских показаниях. Направления выдают при их наличии. То есть решает врач, а не пациент. И поэтому могут случаться споры, касающиеся надобности направлений. Врач думает, что медицинского показания нет, а пациент считает, что есть, — говорит член правления НКО ”Эстонское представительство пациентов” Пилле Ильвес. — Действительно, есть случаи, когда врачи оценивают ситуацию не так серьезно, и поэтому не видят нужды в том, чтобы отправить пациента к специалисту”.

По словам Пилле Ильвес, все же требовательный пациент, как правило, получает направление, как и в вышеперечисленных случаях.

”К нам обращается много пациентов, которые жалуются на то, что хоть они и получают направления, ходят к разным специалистам, едят в большом количестве лекарства, иногда даже получают операции, но здоровье не поправляется, а только ухудшается”, — добавляет член правления организации.

В Эстонии оказание услуг здравоохранения, их законность и обоснованность, опираясь на статью 60 Закона об организации услуг здравоохранения, проверяет и оценивает отдел по надзору Департамента здоровья.

”Предоставление услуги здравоохранения происходит через отношения долгового права между пациентом и тем, кто оказывает услугу, для вмешательства в которые у департамента нет компетенции. Эти отношения регулирует статья 41 Закона о долговом праве, — поясняет руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури. — Нуждается ли пациент из-за проблем со здоровьем в консультации врача-специалиста, может решить только врач”.

То есть если семейный врач необходимости в консультации специалиста не видит, то и направление не дается. Таково медицинское решение.

”Это и есть одна из задач семейного доктора — быть фильтром, чтобы выяснять, действительно ли пациент нуждается в приеме врача-специалиста или все-таки семейный врач обладает достаточной компетенцией, чтобы самому заниматься проблемами здоровья пациента, — говорит Ийрис Салури. — Важно доверительное отношение между пациентом и семейным врачом. Последний должен уметь объяснить, почему в каких-то исследованиях или консультациях он не видит необходимости, а пациенту надо доверять решению врача. Если доверительных отношений нет, в крайнем случае, исходя из установленного законом порядка, можно сменить семейного доктора”.

Представитель Департамента здоровья отмечает, что если пациент с какой-то проблемой уже периодически ходит на прием к врачу-специалисту, то направление может дать этот же специалист, и тогда к семейному врачу идти не надо.

”Важно, чтобы все, кто оказывает услугу здравоохранения, отражали важную информацию, касающуюся состояния здоровья пациента, в его цифровой истории болезни. Так можно быть уверенным, что и семейный, и врач-специалист в курсе всех исследований, анализов, а также тактики лечения. А исследования и анализы, которые дублируются, не будут проведены. Только так и семейный врач, и специалист могут быть уверены, что обладают всей информацией, касающейся состояния здоровья пациента”, — подводит итог Ийрис Салури.

Обоснованный документ

Тема направления стоит для пациентов очень остро, из-за этого они вступают в конфликт со своими терапевтами. Поэтому ”МК-Эстония” попросила одного из семейных врачей на правах анонимности прокомментировать ситуацию и объяснить, почему же ”выбить” направление у своего доктора — такая сложная задача.

”Да, тема очень болезненная и сложная. В данной ситуации всегда винят семейного врача, но семейный врач находится, так сказать, между нескольких огней: пациент, коллега-узкий специалист и бюрократический орган в лице Больничной кассы, Департамента здоровья и т. д. К сожалению, в Эстонии у большинства пациентов имеется предвзятое отношение к семейному врачу, также живо в памяти советское время, когда пациент шел к любому специалисту без направлений. Нигде в Европе подобного нет! У наших соседей, например, финнов, даже к гинекологу и глазному, психиатру и кожному — только с направлением”, — приводит примеры семейный врач.

Доктор говорит, что зачастую пациенты приходят и требуют направление, не объясняя, почему и зачем.

”Часто пациент заявляет, что у него уже через час или завтра назначено время к специалисту, и семейный врач должен сразу выложить направление. А то и по электронной почте заказывают, — рассказывает терапевт. — Но направление — это не просто бумажка, это документ, обоснованную выдачу которого периодически проверяет Больничная касса.

Семейный врач не может выдать пустую бумажку, должны быть сделаны предварительные исследования, собран анамнез и т. д”.

Доктор призывает пациентов обязательно заранее посещать семейного врача, если нужно направление, чтобы тот успел сделать исследования и грамотно оформить документ.

”А порой после беседы с доктором выясняется, что и вообще к специалисту идти не надо. Лучше не требовать и не ругаться, а спокойно обговорить с доктором, куда и зачем нужно направление”, — говорит семейный врач.

Он отмечает, что, кроме того, специалисты сами могут выдавать этот документ. В Эстонии у любого доктора, от стоматолога до семейного врача, есть право сделать направление к любому специалисту, если доктор считает это необходимым.

”Но каждый день мы встречаемся с ситуацией, когда пациент после визита к специалисту приходит к семейному врачу за направлением к другому специалисту, так как первый специалист посоветовал пойти ко второму. Я считаю, что если ты советуешь, то ты и направляешь. В настоящее время ситуация крайне неколлегиальная, и специалисты часто не утруждают себя выпиской направлений”, — констатирует доктор.

Он называет и другую причину неохотной выдачи столь нужного медицинского документа — часто специалисты не хотят направлять к врачам в другие больницы, объясняя это тем, что у них нет такого права.

”Право есть, но здесь играет роль конкуренция больниц, и больницы крайне неохотно передают пациентов друг другу, так как пациент — это заработок для медучреждения. Этот вопрос должен быть поднят на уровне министерства и Больничной кассы, — считает терапевт. — И в заключение хочу всех уверить — семейный врач ничего не теряет при

выдаче направления, ничего никому не платит. Этот миф укоренился в умах наших людей, когда речь заходит о направлениях”.